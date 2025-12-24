ฮุนเซน ซุ่มดู โหนกระแส ติดโซเชียลไทยหนัก ระวังข้อมูลหลุด ถูกเอาไปใช้ประโยชน์
ผู้ช่วยบัญชาการทหารอากาศ เผย ‘ฮุนเซน’ ดูโหนกระแส เตือนระวังข้อมูลหลุด อย่าให้นำไปใช้ใช้ประโยชน์ วอนชาวเขมร หากอยากได้ความสงบ ไปบอกผู้นำเลิกทำสงคราม
เริ่มต้นแล้วสำหรับ การประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปไทย-กัมพูชา หรือ GBC ระหว่างวันนี้ (24 ธันวาคม 2568) ณ ด่านบ้านผักกาด จังหวัดจันทบุรี เพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่ชายแดน 7 จังหวัด โดยเลขานุการประชุมของทั้งสองฝ่ายจะเริ่มหารือ ก่อนการประชุมระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมวันที่ 27 ธันวาคม ที่จะถึงนี้
ฝ่ายไทยได้ยื่น 3 ข้อเสนอที่กัมพูชาต้องปฏิบัติหลังเริ่มกระบวนการเจรจา ได้แก่ กัมพูชาต้องประกาศหยุดยิงก่อน ซึ่งต้องเกิดขึ้นจริง อีกทั้งผู้สังเกตการณ์และกัมพูชาต้องเก็บกู้ทุ่นระเบิด เนื่องจากส่งผลกระทบต่อชีวิตของทหารกล้าและพลเรือน
อย่างไรก็ดี รายงานล่าสุดเผยว่าความเห็นของไทยและกัมพูชายังไม่ตรงกัน ส่งผลให้ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าในวันนี้จะได้ข้อยุติหรือไม่
ล่าสุด ในรายการโหนกระแสวันนี้มีการพูดคุยถึงประเด็นการประชุม GBC ที่เกิดขึ้น ได้เชิญ พล.อ.อ.ประภาส สอนใจดี ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ และ ผู้อํานวยการศูนย์แถลงข่าวร่วมไทย-กัมพูชา มานั่งในรายการเพื่อรายงานสถานการณ์ชายแดนให้ประชาชนคนไทยทราบ เผยว่า กัมพูชาระดมยิงจรวด BM-21 โจมตีไทยลงบ้านเรือนของประชาชน จึงมีความจำเป็นต้องใช้กองทัพทางอากาศเพื่อยับยั้งและไม่ให้ใช้อาวุธและอุปการณ์ต่าง ๆ ได้
พร้อมทั้งกล่าวชื่นชมรายการโหนกระแสว่าเป็นรายการที่มีคนชมเยอะ “โดยเฉพาะท่านฮุนเซนชมอยู่นะครับ” ฝั่ง พิธีกรหนุ่ม กรรชัย แทบไม่เชื่อจึงถามกลับว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่ ฝั่ง พล.อ.อ.ประภาส ยืนยันว่า “จริง ต่างจากการประมวลของศูนย์เราบอกว่า ฮุนเซนเก็บประเด็นจากรายการนี้ ฉะนั้นต้องระวังการให้ข้อมูลต่าง ๆ บางเรื่องอย่าให้เขาเห็นภาพแล้วนำไปใช้ประโยชน์ได้ แต่จริง ๆ แล้ว”
อีกทั้ง อยากสื่อสารไปยังพี่น้องชาวกัมพูชาว่า “เราไม่ได้มีอะไรที่จะทะเลาะกับกัมพูชาเลย ถ้าเป็นไปได้ อยากจะสงบก็ไปบอกผู้นำท่านให้สั่งการมาที่หน่วยในพื้นที่ ให้หยุด และ ไม่ดำเนินการใดต่อเนื่อง”
