3 ราศี ดวงปังเรื่องเสน่ห์ คุยงานก็เหมือนจีบ แต่ได้งานจริง

ดูดวงรายวัน 23 ธ.ค. 68 เช็ก 3 ราศีดวงเสน่ห์แรงขั้นสุด คุยงานมุ้งมิ้งฟีลแฟนแต่ได้เงินจริง! ปากพารวย ลูกค้ารักลูกค้าหลง ปิดดีลได้แบบไม่ต้องพยายาม
วันนี้ดาวศุกร์และดาวพุธส่งกระแสถึงกัน ทำให้พลังแห่ง “การเจรจา” ผสมผสานกับ “เสน่ห์ทางเพศ” (Charisma) อย่างลงตัว วันนี้ใครที่ต้องออกไปคุยงาน ขายของ หรือนำเสนอปิดดีล ให้งัดจริตจะก้านออกมาใช้ให้หมด เพราะดวงการงานของคุณไม่ได้วัดกันที่ข้อมูล แต่อยู่ที่ “ความพึงพอใจ” ล้วนๆ และนี่คือ 3 ราศีที่วันนี้ “คุยเล่นๆ แต่ได้เงินจริง”
1. ราศีเมถุน
ชาวเมถุนยืนหนึ่งเรื่องการสื่อสาร วันนี้สกิลการพูดของคุณจะแพรวพราวเป็นพิเศษ เหมือนมีสปอตไลท์ส่องที่ปาก ลูกค้าหรือคู่ค้าจะรู้สึกถูกชะตาตั้งแต่คำแรกที่ทักทาย
การคุยงานวันนี้จะออกแนวทีเล่นทีจริง มีการหยอกล้อ แซวกันไปมา บรรยากาศผ่อนคลายเหมือนเพื่อนคุยกัน หรือเหมือนคนจีบกันใหม่ๆ แต่ในระหว่างที่ขำขัน คุณจะสามารถแทรกเนื้อหาสาระและปิดการขายได้อย่างแนบเนียน
เคล็ดลับ: อย่าทำตัวทางการเกินไป ให้เน้นความเป็นกันเอง ใช้คำพูดที่มีเสน่ห์ หยอดมุกตลกเล็กน้อย รับรองว่าลูกค้าควักกระเป๋าจ่ายแบบไม่รู้ตัว
2. ราศีตุลย์
ชาวตุลย์ที่มีดาวศุกร์เป็นดาวประจำตัว วันนี้ออร่าความงามและความสง่างามจะพุ่งสูงมาก ไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ดูดีไปหมดในสายตาคนอื่น โดยเฉพาะเวลายิ้มหรือสบตา
วันนี้คู่ค้าหรือลูกค้าแพ้ทางคนหน้าตาดีและบุคลิกดี คุณแทบไม่ต้องพูดเยอะ แค่ส่งสายตาปิ๊งๆ หรือยิ้มหวานๆ อีกฝ่ายก็พร้อมจะอ่อนข้อให้ ข้อเสนอที่เคยยากจะกลายเป็นง่าย การเจรจาที่ดูเหมือนจีบเพราะคู่ค้าอยากคุยกับคุณนานๆ ไม่อยากวางสาย
เคล็ดลับ: แต่งตัวให้ดูดีที่สุด พรมน้ำหอมกลิ่นอ่อนๆ และใช้สายตาจ้องมองคู่สนทนา (Eye Contact) จะช่วยสะกดใจคนฟังให้คล้อยตามได้ง่ายขึ้น
3. ราศีธนู
ชาวธนูวันนี้เสน่ห์ของคุณอยู่ที่ “ความสดใสและพลังงานบวก” ใครอยู่ใกล้ก็รู้สึกมีความสุข ลูกค้าไม่ได้ซื้อเพราะสินค้า แต่ซื้อเพราะ “ชอบคุณ”
การดีลงานวันนี้จะเหมือนการนัดเดทมากกว่าประชุม คุณจะพาคู่ค้าไปกินข้าว หรือคุยเรื่องไลฟ์สไตล์ ความชอบส่วนตัว จนสนิทใจกันอย่างรวดเร็ว ความเป็นธรรมชาติของคุณทำให้คนเชื่อใจและอยากร่วมงานด้วย บรรยากาศเหมือน “จีบติดแล้วค่อยขอแต่งงาน (เซ็นสัญญา)”
เคล็ดลับ: เป็นตัวของตัวเองให้มากที่สุด ความจริงใจและอารมณ์ขันของคุณคือไม้ตาย ใครเห็นก็เอ็นดู อยากสนับสนุน
คำแนะนำส่งท้าย
วันนี้ “เสน่ห์” คือต้นทุนที่ถูกที่สุดแต่ทำกำไรได้มากที่สุด ขอให้มั่นใจในตัวเอง กล้าที่จะใช้สายตา น้ำเสียง และภาษากายในการสื่อสาร แต่อย่าลืมวางขอบเขตให้ดี ให้มันจบที่ “Business Flirt” (การบริหารเสน่ห์เชิงธุรกิจ) เพื่อให้ได้งาน ไม่ใช่ได้ปัญหามือที่สามตามมาทีหลัง
