ข่าวดาราบันเทิง

ตีกันยับ! “วิค F4” โดนบูลลี่หน้าแก่ แฟนคลับป้อง หล่อตามวัย คนไม่ใช่แวมไพร์

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 25 ธ.ค. 2568 11:54 น.| อัปเดต: 25 ธ.ค. 2568 11:04 น.
85

แฟนคลับตรรกะป่วย ดราม่า “วิค F4” โดนบูลลี่หน้าแก่ อีกฝ่ายป้อง นี่ปี 2025 คนเราต้องแก่ตามวัย ไม่ใช่แวมไพร์

กลายเป็นประเด็นร้อนในโซเชียลจีน ทำเอาแฟนคลับยุค Y2K ต้องกุมขมับ ร้องตะโกนว่า ห๊ะดังๆ ให้กับชาวเน็ตบางกลุ่มที่กำลังวิจารณ์ภาพล่าสุดของ “วิค F4” (Vic Chou) หรือ โจวอวี๋หมิน ตำนานรักแรก ฮัวเจ๋อเล่ย ในงานคอนเสิร์ตเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม ที่ผ่านมา ด้วยถ้อยคำบูลลี่สารพัดว่า “หมดสภาพ”, “กาลเวลาทำร้าย” หรือ “หน้าเปลี่ยนจนจำไม่ได้”

ก่อนจะวิจารณ์ อยากให้ตั้งสติและดูปฏิทินนิดนึงว่านี่มันปี 2025 แล้ว การที่ผู้ชายคนหนึ่งจะอายุมากขึ้น มีริ้วรอยตามวัย มันคือ เรื่องธรรมชาติที่สุดในโลก จะให้เขาสตัฟฟ์หน้าไว้ที่อายุ 20 ตลอดกาลเหมือนแวมไพร์ มันเป็นไปไม่ได้ การคาดหวังให้ดาราต้องหล่อเป๊ะเหมือนสมัยเป็น หนุ่มดอกไม้ เมื่อ 20 กว่าปีก่อน เป็นความคาดหวังที่บิดเบี้ยวและไม่ยุติธรรม

ภาพที่ถูกแชร์ว่อนเน็ตและเอามาขยี้กันสนุกปากนั้น ถ้ามองด้วยใจเป็นกลางจะเห็นชัดเจนว่าเป็นรูปมุมแกง ทั้งมุมกล้องเสย แสงเงาที่ตกกระทบแบบทำร้ายสุดๆ ต่อให้เป็นเทพเจ้าลงมาจุติ เจอแสงแบบนี้ก็รอดยาก! การจงใจแคปช็อตที่ดูแย่ที่สุดมาวิจารณ์ ทั้งที่คลิปเคลื่อนไหวหรือมุมอื่นๆ เขาก็ยังดูดีสมวัยแบบผู้ชายเลข 4 ปลายๆ ถือเป็นพฤติกรรมที่ไม่น่ารักเอาเสียเลย

สิ่งที่เราควรโฟกัสจริงๆ คือปัจจุบัน “วิค” มีชีวิตที่สงบสุขและแฮปปี้มาก ชีวิตครอบครัวกับภรรยา รีน ยู (Reen Yu) ก็อบอุ่น สุขภาพจิตดีขึ้น และใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายไม่หวือหวา

วิคในเวอร์ชันปัจจุบัน อาจไม่ใช่หนุ่มน้อยหน้าหวานในความทรงจำ แต่คือ “ผู้ชายวัยกลางคน” ที่ผ่านโลกมาอย่างเข้าใจและมีความสุขกับชีวิตจริงๆ ซึ่งนั่นคือความหล่อที่แท้จริงในวัยนี้

หยุด Toxic Beauty Standards เลิกแชร์รูปมุมแกงแล้วบูลลี่กันได้แล้ว การแก่ตัวลงอย่างมีความสุขคือเรื่องปกติของมนุษย์ อย่าให้มาตรฐานความงามที่เป็นพิษมาทำร้ายความรู้สึกกันเลย ถ้ารักวิคจริง ให้มองที่รอยยิ้มและความสุขของเขาในวันนี้ดีกว่า… จบ!

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวกีฬา

แข้งไทยลีก 3 สุดทน โพสต์เดือด นักตะกร้อทีมชาติไทย ยืมเงิน 5 แสน รับปากจบซีเกมส์คืน สุดท้ายหายเงียบ

3 นาที ที่แล้ว
หมอปลาย พรายกระซิบ ไหว้ขอโทษสังคมเกี่ยวกับคำทำนายไทย-กัมพูชา บันเทิง

หมอปลาย รับบทเรียน ทำนายไทย-กัมพูชา จนทัวร์ลง วอนสังคมขอโอกาสแก้ตัว

5 นาที ที่แล้ว
กระทรวงทรัพย์ฯ มอบของขวัญปีใหม่ 2569 เปิดให้เข้า อุทยาน-สวนสัตว์ฟรี ทั่วไทย ข่าว

กระทรวงทรัพย์ฯ มอบของขวัญปีใหม่ 2569 เปิดให้เข้า อุทยาน-สวนสัตว์ฟรี ทั่วไทย

8 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

ยายหนิง เปิดบ้านที่ อเมริกา ครอบครัวอพยพไป 40 ปี ชีวิตนักสู้ จนมีวันนี้

33 นาที ที่แล้ว
คิมยองแด กูรู K-POP เสียชีวิตกะทันหันในวัย 47 ปี ข่าวต่างประเทศ

ใจหาย คิมยองแด นักวิจารณ์เพลง เสียชีวิตกะทันหัน วัยเพียง 47 ปี โดยไม่ทราบสาเหตุ

40 นาที ที่แล้ว
บขส. แจ้งหยุดเดินรถ 5 เส้นทางสายใต้ หลังฝนตก-น้ำท่วมสูงพื้นที่ อ.หาดใหญ่-1 ข่าว

ด่วน! บขส. แจ้งผู้โดยสาร “เหนือ-อีสาน” ให้ย้ายจุดขึ้นรถใหม่ ช่วง 26-30 ธ.ค. นี้

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ถ่ายทอดสด ซานตาคลอส ขี่กวางเรนเดียร์ แจกของขวัญ 6 พันล้านชิ้นทั่วโลก คริสต์มาส 2025 ไลฟ์สไตล์

ถ่ายทอดสด ซานตาคลอส ขี่กวางเรนเดียร์ แจกของขวัญ 6 พันล้านชิ้นทั่วโลก คริสต์มาส 2025

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

กรรมสนอง? เฒ่าหื่นข่มขืนเด็ก 5 ขวบ ตายคาคุก หลังรับโทษเพียงไม่กี่เดือน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ตุรกีพบกล่องดำ เหตุเครื่องบินผู้บัญชาการทหารลิเบียตก เสียชีวิตยกลำ 7 ศพ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ตีกันยับ! “วิค F4” โดนบูลลี่หน้าแก่ แฟนคลับป้อง หล่อตามวัย คนไม่ใช่แวมไพร์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

โตโน่ ภาคิน เคลื่อนไหวแล้ว โพสต์ภาพคู่คนนี้ อวยพรซึ้ง รับวันคริสต์มาส

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เผยสาเหตุ “กาน เวลไฟร์” ยิงหนุ่มดับคาเก๋ง กลางทางด่วน ก่อนโดนรวบที่เกาะช้าง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดพิกัด เนิน 225 อยู่ตรงไหน ทำไมต้องยึด? จุดยุทธศาสตร์เปลี่ยนเกมเหนือ &quot;ปราสาทตาควาย&quot; ข่าว

เปิดพิกัด เนิน 225 อยู่ตรงไหน ทำไมต้องยึด? จุดยุทธศาสตร์เหนือ “ปราสาทตาควาย”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

คลิปเตือนภัย ตาเฒ่าหื่นแอบถ่ายใต้กระโปรงสาวบนสองแถวสมุทรปราการ ไม่แคร์สายคนรอบข้าง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บขส. ย้ายจุดขึ้นรถปีใหม่ 26-30 ธ.ค. 2568 ข่าว

ด่วน บขส. ย้ายจุดขึ้นรถปีใหม่ เหนือ-อีสาน เช็กตั๋วใครโดนบ้าง?

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
มัดหมี่ พิมดาว สูญเงิน 8 ล้าน เซ่นศรัทธา อาจารย์ ต. โยง ไฮโซ ต. มหากาพย์ 14 ข้อ บันเทิง

มัดหมี่ พิมดาว สูญเงิน 8 ล้าน เซ่นศรัทธา อาจารย์ ต. โยง ไฮโซ ต. มหากาพย์ 14 ข้อ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ครูพี่แอน ไม่ทน ดาหน้าถามฝรั่งตรงๆ หลังตะโกนลั่นหนีห่าวใส่ เหยียดชาวเอเชีย ข่าว

ครูพี่แอน เจอฝรั่งตะโกน “หนีห่าว” ใส่ ไม่ทน เหยียดชาวเอเชีย เดินไปถามตรงๆ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บุ๋ม ปนัดดา รายงานสดกลางดงระเบิดเพื่อช่วยชาวบ้าน บันเทิง

คลิประทึก “บุ๋ม ปนัดดา” รายงานสดกลางดงระเบิด เสียงดังสนั่น แต่สู้ต่อเพื่อชาวบ้าน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฮวาง ฮานา ถูกรวบแล้ว หลังหนีคดียากบดานกัมพูชา ข่าวต่างประเทศ

ไปไม่รอด! ฮวาง ฮานา ไฮโซเกาหลี ถูกจับคาสนามบิน หลังหนีคดี ใช้ชีวิตหรู-กบดานกัมพูชา

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผู้สอบผ่านภาค ก และ ข เตรียมตัวเข้าสอบภาค ค ในเดือนมกราคม 2569 เศรษฐกิจ

สอบ ภาค ค หลังผ่าน สอบท้องถิ่น 68 เตรียมอะไรบ้าง? สัมภาษณ์ 27-29 ม.ค. 69

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ชีวิตปัจจุบัน อนางเอก “Sex and Zen 3D” ลุคเซ็กซี่ แต่ตัวจริงรวยมหาเศรษฐี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ธรรมนัส ฟาดอภิสิทธิ์ &quot;เวลาเลือกตั้งพูดหล่อ&quot; ผลงานเคยทำอะไรให้ชาติบ้าง ข่าว

ธรรมนัส ฟาดอภิสิทธิ์ “เวลาเลือกตั้งพูดหล่อ” ผลงานเคยทำอะไรให้ชาติบ้าง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลิซ่าอวดหุ่นเป๊ะในคอร์เซ็ตโบว์ยักษ์รับคริสต์มาส บันเทิง

ลิซ่า เสิร์ฟลุคหวานดุจตุ๊กตาหิมะ อ้อนแฟนไทย ‘รักนะคะ’ ฟินจนต้องดูซ้ำ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ๊เอ๋ เดือด ฟาดคนปล่อยข่าวเท็จ อ้างโดนระเบิดเสียชีวิต เจ้าตัวยันเอง ยังมีชีวิตอยู่ ข่าว

“เจ๊เอ๋” เดือด ฟาดคนปล่อยข่าวเท็จ อ้างโดนระเบิดเสียชีวิต เจ้าตัวยันเอง ยังมีชีวิตอยู่

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

งดตั้งฉายา รัฐบาลอนุทิน ปี 68 อ้าง ไม่ใช่รัฐบาลปกติ หวั่นถูกใช้ชี้นำช่วงเลือกตั้ง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 25 ธ.ค. 2568 11:54 น.| อัปเดต: 25 ธ.ค. 2568 11:04 น.
85
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แข้งไทยลีก 3 สุดทน โพสต์เดือด นักตะกร้อทีมชาติไทย ยืมเงิน 5 แสน รับปากจบซีเกมส์คืน สุดท้ายหายเงียบ

เผยแพร่: 25 ธันวาคม 2568
กระทรวงทรัพย์ฯ มอบของขวัญปีใหม่ 2569 เปิดให้เข้า อุทยาน-สวนสัตว์ฟรี ทั่วไทย

กระทรวงทรัพย์ฯ มอบของขวัญปีใหม่ 2569 เปิดให้เข้า อุทยาน-สวนสัตว์ฟรี ทั่วไทย

เผยแพร่: 25 ธันวาคม 2568
คิมยองแด กูรู K-POP เสียชีวิตกะทันหันในวัย 47 ปี

ใจหาย คิมยองแด นักวิจารณ์เพลง เสียชีวิตกะทันหัน วัยเพียง 47 ปี โดยไม่ทราบสาเหตุ

เผยแพร่: 25 ธันวาคม 2568
บขส. แจ้งหยุดเดินรถ 5 เส้นทางสายใต้ หลังฝนตก-น้ำท่วมสูงพื้นที่ อ.หาดใหญ่-1

ด่วน! บขส. แจ้งผู้โดยสาร “เหนือ-อีสาน” ให้ย้ายจุดขึ้นรถใหม่ ช่วง 26-30 ธ.ค. นี้

เผยแพร่: 25 ธันวาคม 2568
Back to top button