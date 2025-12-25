ตีกันยับ! “วิค F4” โดนบูลลี่หน้าแก่ แฟนคลับป้อง หล่อตามวัย คนไม่ใช่แวมไพร์

แฟนคลับตรรกะป่วย ดราม่า “วิค F4” โดนบูลลี่หน้าแก่ อีกฝ่ายป้อง นี่ปี 2025 คนเราต้องแก่ตามวัย ไม่ใช่แวมไพร์
กลายเป็นประเด็นร้อนในโซเชียลจีน ทำเอาแฟนคลับยุค Y2K ต้องกุมขมับ ร้องตะโกนว่า ห๊ะดังๆ ให้กับชาวเน็ตบางกลุ่มที่กำลังวิจารณ์ภาพล่าสุดของ “วิค F4” (Vic Chou) หรือ โจวอวี๋หมิน ตำนานรักแรก ฮัวเจ๋อเล่ย ในงานคอนเสิร์ตเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม ที่ผ่านมา ด้วยถ้อยคำบูลลี่สารพัดว่า “หมดสภาพ”, “กาลเวลาทำร้าย” หรือ “หน้าเปลี่ยนจนจำไม่ได้”
ก่อนจะวิจารณ์ อยากให้ตั้งสติและดูปฏิทินนิดนึงว่านี่มันปี 2025 แล้ว การที่ผู้ชายคนหนึ่งจะอายุมากขึ้น มีริ้วรอยตามวัย มันคือ เรื่องธรรมชาติที่สุดในโลก จะให้เขาสตัฟฟ์หน้าไว้ที่อายุ 20 ตลอดกาลเหมือนแวมไพร์ มันเป็นไปไม่ได้ การคาดหวังให้ดาราต้องหล่อเป๊ะเหมือนสมัยเป็น หนุ่มดอกไม้ เมื่อ 20 กว่าปีก่อน เป็นความคาดหวังที่บิดเบี้ยวและไม่ยุติธรรม
ภาพที่ถูกแชร์ว่อนเน็ตและเอามาขยี้กันสนุกปากนั้น ถ้ามองด้วยใจเป็นกลางจะเห็นชัดเจนว่าเป็นรูปมุมแกง ทั้งมุมกล้องเสย แสงเงาที่ตกกระทบแบบทำร้ายสุดๆ ต่อให้เป็นเทพเจ้าลงมาจุติ เจอแสงแบบนี้ก็รอดยาก! การจงใจแคปช็อตที่ดูแย่ที่สุดมาวิจารณ์ ทั้งที่คลิปเคลื่อนไหวหรือมุมอื่นๆ เขาก็ยังดูดีสมวัยแบบผู้ชายเลข 4 ปลายๆ ถือเป็นพฤติกรรมที่ไม่น่ารักเอาเสียเลย
สิ่งที่เราควรโฟกัสจริงๆ คือปัจจุบัน “วิค” มีชีวิตที่สงบสุขและแฮปปี้มาก ชีวิตครอบครัวกับภรรยา รีน ยู (Reen Yu) ก็อบอุ่น สุขภาพจิตดีขึ้น และใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายไม่หวือหวา
วิคในเวอร์ชันปัจจุบัน อาจไม่ใช่หนุ่มน้อยหน้าหวานในความทรงจำ แต่คือ “ผู้ชายวัยกลางคน” ที่ผ่านโลกมาอย่างเข้าใจและมีความสุขกับชีวิตจริงๆ ซึ่งนั่นคือความหล่อที่แท้จริงในวัยนี้
หยุด Toxic Beauty Standards เลิกแชร์รูปมุมแกงแล้วบูลลี่กันได้แล้ว การแก่ตัวลงอย่างมีความสุขคือเรื่องปกติของมนุษย์ อย่าให้มาตรฐานความงามที่เป็นพิษมาทำร้ายความรู้สึกกันเลย ถ้ารักวิคจริง ให้มองที่รอยยิ้มและความสุขของเขาในวันนี้ดีกว่า… จบ!
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- แฟน ๆ ใจสลาย เคน F4 ร่ำไห้ หลังถูกค่ายปลดจากวง เหตุไม่รับข้อเสนอ
- ชาวเน็ตแห่แชร์ภาพ ตร.สายสืบ F4 จับผู้ต้องหาได้ ถ่ายรูปใส่ฟิลเตอร์ผมยาว
- จำแทบไม่ได้! “แวนเนส F4” ในวัย 47 ปี ผอมซูบแก้มตอบ จนแฟนคลับห่วง
ติดตาม The Thaiger บน Google News: