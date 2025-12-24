ข่าวอาชญากรรม

ด่วน! จับแล้ว คนพา “กาน เวลไฟร์” หนี แฉเส้นทางหลบซ่อน ล่าสุดโผล่บนฝั่งตราด

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 24 ธ.ค. 2568 17:19 น.| อัปเดต: 24 ธ.ค. 2568 17:23 น.
100

สืบนครบาลปิดเกมคนช่วยพาหนี เผยไทม์ไลน์สับขาหลอก ทิ้งรถนครปฐม-นั่งแท็กซี่ไปพัทยา-ข้ามเกาะช้าง ล่าสุด “กาน” ย้อนกลับขึ้นฝั่งตราด ตำรวจปูพรมล่าตัวมั่นใจได้ตัวแน่

วันที่ 24 ธ.ค. 68 อ้างอิงข้อมูลจาก สำนักข่าว ข่าวสด รายงานว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนนครบาล ประสบความสำเร็จในการ ติดตามจับกุมตัวบุคคลที่มีส่วนช่วยเหลือพา กาน เวลไฟร์ หรือ นายสงกรานต์​ พานภู่ ผู้ต้องหาคดียิงบนทางด่วน หลบหนีได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมนำตัวมาสอบปากคำเพื่อขยายผลถึงที่ซ่อนตัวของผู้ก่อเหตุ

จากการสอบสวนเบื้องต้น เจ้าหน้าที่ได้ข้อมูลเส้นทางการหลบหนีที่ชัดเจนขึ้น โดยพบว่าหลังจากก่อเหตุ นายกานได้ขับรถยนต์ Toyota Vellfire ไปจอดทิ้งไว้ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม เพื่ออำพรางสายตาเจ้าหน้าที่ จากนั้นได้เรียกรถแท็กซี่โดยออกอุบายหลอกคนขับว่าจะเดินทางไปจังหวัดบึงกาฬ แต่เมื่อเดินทางไปได้ระยะหนึ่งกลับเปลี่ยนใจกะทันหัน สั่งให้คนขับรถแท็กซี่เปลี่ยนเส้นทางไปส่งที่พัทยา จังหวัดชลบุรี แทน

เมื่อถึงพัทยา ผู้ต้องหาได้รับความช่วยเหลือจาก คนพาหนี (ผู้ที่ถูกจับกุมตัวได้ล่าสุด) พาเดินทางต่อไปยัง เกาะช้าง จังหวัดตราด เพื่อกบดาน

อย่างไรก็ตาม ข้อมูลล่าสุดจากการสืบสวนเมื่อช่วงเช้าวันนี้ (24 ธ.ค.) ระบุว่า นายกาน ได้เดินทางออกจากเกาะช้าง ข้ามฝั่งกลับมายังพื้นที่แผ่นดินใหญ่ของจังหวัดตราดแล้ว

ขณะนี้ ชุดสืบสวนกำลังเร่งระดมกำลังปูพรมค้นหาและติดตามตัวอย่างใกล้ชิดในพื้นที่เป้าหมาย โดยเจ้าหน้าที่มั่นใจว่าจะสามารถควบคุมตัว กาน เวลไฟร์ มาดำเนินคดีได้ในเร็ว ๆ นี้

การเคลื่อนไหวของ 'กาน เวลไฟร์' หลังหลบหนีไปเกาะช้าง
ภาพจาก : FB/ท่านเปา

นอกจากนี้ ทางด้านของเฟซบุ๊ก เพจ ท่านเปา ยังได้โพสต์ภาพของ กาน แทททูขณะหลบหนี พร้อมกับโพสต์ข้อความระบุว่า

“ภาพของ “กาน เวลโฟร์” ขณะนั่งแท็กซี่จากนครปฐม มุ่งหน้าไประยอง โดยได้ตกลงค่าโดยสาร 2,500 บาท แต่กานอ้างว่าไม่มีเงินสด ทางคนขับแท็กซี่กังวลกลัวจะไม่ได้รับเงิน จึงได้แอบถ่ายรูปไว้ตอนที่กานหลับ จากนั้นต่อมามีเพื่อนมาจ่ายค่าแท็กซี่ให้เป็นเงินสด ก่อนที่จะเช่ารถฟอร์จูนเนอร์สีขาวพาภรรยาและลูก 2 คนหนีต่อไป จ.ตราด…”

