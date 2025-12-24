ข่าว

เพจดังแฉ “กาน เวลไฟร์” มือยิงบนทางด่วน ตั้งคำถาม ทำไมเลือกเที่ยวกลางคืนที่ชายแดน

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 24 ธ.ค. 2568 15:21 น.| อัปเดต: 24 ธ.ค. 2568 15:21 น.
131

เพจดังแฉ “กาน เวลไฟร์” มือยิงบนทางด่วน เป็นขาประจำสถานบันเทิงหรู แถวชายแดนพม่า คนทั่วไปทำงานสุจริต ทำไมเลือกเที่ยวกลางคืนตามแนวชายแดน

ความคืบหน้าเหตุการณ์บนทางพิเศษศรีรัช เมื่อคนร้ายขับรถยนต์หรูโตโยต้า เวลไฟร์ สีขาว หมายเลขทะเบียน 2กผ 7778 กรุงเทพมหานคร ก่อเหตุยิงคนขับรถเก๋งเสียชีวิตกลางทางด่วน สาเหตุจากความไม่พอใจเรื่องการขับรถปาดหน้ากัน

ล่าสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจพบรถคันก่อเหตุถูกจอดทิ้งไว้ที่โรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐม แต่ยังไร้เงาผู้กระทำผิด ซึ่งจากการตรวจสอบประวัติย้อนหลังพบว่า กาน เวลไฟร์ เคยมีหมายจับในคดีพยายามฆ่าเมื่อปี 2567 ติดตัวอยู่ด้วย

ด้านเพจเฟซบุ๊ก CSI LA ได้มีการโพสต์รูปภาพพิกัดตำแหน่งของสถานบันเทิง ที่มีการระบุชื่อสถานที่ในรูปภาพที่บุคคลดังกล่าวถ่ายภาพไว้ โดยระบุคำบรรยายว่า “ร้านที่บุคคลรายนี้เข้าไปเที่ยว IOS Party K ตั้งอยู่บริเวณชายแดนพม่า ฝั่งจังหวัดเชียงราย คำถามคือ คนทั่วไปที่ประกอบอาชีพสุจริต มีเหตุผลใดจึงเลือกเที่ยวกลางคืนตามแนวชายแดนลักษณะนี้?”

สถานบันเทิง IOS Party K ในเมืองท่าขี้เหล็ก ประเทศเมียนมา
FB/ CSI LA

สำหรับ IOS Party K เป็นสถานบันเทิงที่ตั้งอยู่ใน ถนนกอล์ฟคอร์ท เมืองท่าขี้เหล็ก ประเทศเมียนมา ใกล้กับ อ.แม่สาย จ.เชียงราย สถานบันเทิงดังกล่าวมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน มีห้อง VIP รองรับลูกค้าแบบพิเศษโดยเฉพาะ

Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

