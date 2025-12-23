ข่าวต่างประเทศ

“บิล คลินตัน” ท้า “ทรัมป์” เปิดไฟล์เอปสตีนฉบับเต็มออกสื่อ แขวะมีการเซ็นเซอร์เพื่อ “ปกป้องใครบางคน”

ตัวแทนของ บิล คลินตัน อดีตผู้นำสหรัฐฯ เรียกร้องให้ โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีคนปัจจุบัน ให้เปิดเผยเอกสารคดี เจฟฟรีย์ เอปสตีน ออกมาแบบไม่เซ็นเซอร์ เชื่อกำลังปกป้องใครบางคนอยู่

แองเจิล อูเรญา โฆษกส่วนตัวของอดีตประธานาธิบดี บิล คลินตัน ออกมาโจมตีทำเนียบขาวและกระทรวงยุติธรรม (DOJ) อย่างรุนแรงในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา หลังจากมีการเปิดเผยเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ เจฟฟรีย์ เอปสตีน อาชญากรทางเพศผู้ล่วงลับ จำนวนกว่า 300,000 แผ่น เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นวันครบกำหนดเส้นตายตามกฎหมายที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ลงนามไว้

ในเอกสารชุดนี้ปรากฏรายชื่อบุคคลที่มีชื่อเสียงจำนวนมาก ทั้งบิล คลินตัน, เจ้าชายแอนดรูว์, ไมโคร แจ็กสัน, ไดอานา รอสส์, คริส ทักเกอร์ และเควิน สเปซีย์ รวมถึงภาพถ่ายของคลินตันที่ถ่ายร่วมกับเอปสตีนและกิสเลน แม็กซ์เวลล์ อย่างไรก็ตาม กองประกวดระบุชัดเจนว่าบุคคลที่ปรากฏในภาพไม่ได้ถูกตั้งข้อหาว่ากระทำความผิดแต่อย่างใด

อูเรญาตั้งข้อสังเกตว่า เอกสารที่ปล่อยออกมามีความผิดปกติหลายประการ เช่น การจงใจขีดฆ่าข้อความจนเป็นแถบสีดำ (Redaction) และการเลือกปล่อยเฉพาะบางส่วน โดยเขากล่าวว่า “สิ่งที่กระทรวงยุติธรรมปล่อยออกมาและวิธีการที่เลือกใช้นั้น ชี้ชัดว่ามีใครบางคนหรือบางสิ่งกำลังถูกปกป้องอยู่ เราไม่รู้ว่าเป็นใครหรือเพราะอะไร แต่ที่รู้แน่ ๆ คือ ฝั่งเราไม่ต้องการการปกป้องแบบนั้น”

อูเรญาเชื่อว่าการปล่อยภาพถ่ายบางส่วนออกมาเป็นการพยายามหา “แพะรับบาป” และชี้นำให้คนเข้าใจผิดเกี่ยวกับบุคคลที่เคยผ่านการตรวจสอบและยืนยันความบริสุทธิ์จากกระทรวงยุติธรรมมาหลายยุคสมัยแล้ว

โฆษกของคลินตันได้เรียกร้องให้ประธานาธิบดีทรัมป์สั่งการให้ แพม บอนดี อัยการสูงสุด เร่งเปิดเผยเอกสารที่เหลือทั้งหมดที่กล่าวถึงหรือมีรูปถ่ายของบิล คลินตัน โดยไม่ต้องมีการเซ็นเซอร์

“ทำเนียบขาวไม่ได้เก็บไฟล์เหล่านี้ไว้หลายเดือนเพียงเพื่อจะมาปล่อยในช่วงเย็นวันศุกร์เพื่อปกป้องบิล คลินตัน แน่นอน” อูเรญาระบุผ่านโพสต์โซเชียลมีเดีย พร้อมเสริมว่าหากกระทรวงยุติธรรมยังปฏิเสธที่จะเปิดเผยไฟล์ทั้งหมดตามกฎหมาย Epstein Files Transparency Act ก็เท่ากับเป็นการยืนยันว่ารัฐบาลกำลังใช้ข้อมูลเพียงบางส่วนมาสร้างกระแสสังคมเพื่อทำลายชื่อเสียงรายบุคคล

แม้ว่าตัวของ บิล คลินตัน จะไม่เคยถูกตั้งข้อหาใด ๆ เกี่ยวกับคดีของเอปสตีน แต่การเปิดเผยไฟล์ครั้งนี้กลับมาย้ำเตือนถึงความสัมพันธ์ระหว่างเอปสตีนกับกลุ่มผู้ทรงอิทธิพลระดับโลก รวมถึงตัว โดนัลด์ ทรัมป์ เอง ที่เคยมีชื่อปรากฏในเอกสารศาลที่เกี่ยวข้องกับอดีตมหาเศรษฐีรายนี้เช่นกัน

