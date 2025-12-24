ครูเดวิด เผย ทรัมป์อาการหนัก ทำตัวกร่าง เพราะเศรษฐกิจพังยับ เสี่ยงซ้ำรอยกรุงโรม

ข่าว

เผยแพร่: 24 ธ.ค. 2568 14:27 น.
“ครูเดวิด” เผย ทรัมป์อาการหนัก จ้องยึดกรีนแลนด์คือสัญญาณมหาอำนาจถดถอย แฉสหรัฐฯ ปั่นตัวเลขเงินเฟ้อพยุงเศรษฐกิจ

ครูเดวิด วิลเลี่ยม ครูสอนภาษาอังกฤษและอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก หลังจากที่ โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ประกาศว่าต้องการกรีนแลนด์ เนื่องจากมีทรัพยากรจำนวนมาก และยุทธศาสตร์ทางการทหารเพื่อความมั่นคงของชาติ

ครูเดวิด ระบุว่า ไม่อยากจะเชื่อเลย ล่าสุดทรัมป์ออกมายืนยันเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่แล้วว่าสหรัฐต้องการบุกกรีนแลนด์เพื่อความมั่นคงของประเทศ ผมมองว่าเป็นสัญญาณเตือนถึงสภาพของมหาอำนาจที่อยู่ในช่วงถดถอย

คือผมมองว่าสิ่งนี้ยิ่งใหญ่กว่า Trump นะครับทุกคน ทุกคนต้องเข้าใจครับว่าตอนนี้ดอกเบี้ยที่สหรัฐต้องจ่ายในแต่ละปีสูงกว่างบกองทัพของเค้าแล้ว ซึ่งสะท้อนได้ถึงความไม่มั่นคงของสหรัฐจริงๆ และทุกคนต้องเข้าใจว่าเมื่อมหาอำนาจเริ่มไม่มั่นคงเรื่องการเงินด้วยประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา มันจะมีแต่สิ่งเลวร้ายเกิดขึ้นต่อ

ถามว่าทำไมผมหยิบเรื่องนี้มาพูดบ่อยๆ ทุกคนต้องเข้าใจก่อนว่าถ้าหากวิกฤตการเงินเกิดขึ้นจริงๆ ซึ่งอาจจะเริ่มที่สหรัฐหรือญี่ปุ่นก็ได้ มันจะส่งผลทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยด้วยครับ ผมจึงอยากให้คนไทยเฝ้าระวัง ผมมองว่าวันนี้สหรัฐไม่ได้ทำตัวแบบนี้เพราะ Trump คนเดียว

ใช่ครับเค้าเป็นคนบ้าคนหนึ่ง แต่มันมีปัจจัยอื่นด้วยครับ ผมมองว่าในเชิงลึกแล้วมันเป็นเพราะความไม่มั่นคงภายในของสหรัฐมากกว่า ทุกคนลองศึกษาประวัติศาสตร์ของอดีตมหาอำนาจที่ชื่อ Rome ก็ดีครับ และเราจะเห็นความคล้ายคลึงอะไรหลายอย่าง คนไทยสู้ๆครับ

อีกข้อคิดหนึ่งครับ ที่คุณบอกให้พวกเราหยุดปกป้องประเทศและหยุดสงคราม แต่พวกคุณกลับโจมตีคนอื่นไปเรื่อยๆ บุคคลอื่นไปเรื่อยๆ น่าอายนะครับ พวกคุณควรอยู่เงียบๆ ดีกว่า

ปัญหาของสหรัฐและสิ่งที่ทำให้เขากลายเป็น bully ขนาดนี้คืออะไรครับ จริงๆ แล้วเงินเฟ้อที่อเมริกาสูงมาก ล่าสุดที่เขาออกมาบอกว่าลดลง มันไม่ใช่ตัวเลขจริงครับ ในรายงานล่าสุดมีข้อมูลหายไปเยอะมาก เพราะฉะนั้นสหรัฐวันนี้เจอปัญหาคือ เขาไม่สามารถเพิ่มดอกเบี้ยในพันธบัตรได้ เพราะมันแพงเกินไป

อย่างที่ผมเคยบอกไว้ ดอกเบี้ยที่เขาต้องจ่ายในแต่ละปีตอนนี้สูงกว่างบกองทัพแล้วนะครับ เพราะฉะนั้นเขาต้องเริ่มปล่อยตัวเลข CPI ที่ปลอมขึ้นมาเพื่อทำให้คนไม่กลัวเรื่องเงินเฟ้อ เพราะหากคนรู้ตัวเลขจริง คนจะไม่ยอมถือพันธบัตรสหรัฐฯ หรอกครับ ถือไปก็ขาดทุนจากเงินเฟ้ออยู่แล้ว

ซึ่งทั้งหมดเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความไม่มั่นคงและความไม่น่าไว้ใจของสหรัฐ และสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเมื่อทางโลกเลิกไว้ใจสหรัฐโลกไม่สามารถกลับไปเป็นเหมือนเดิมได้แล้วครับ ไม่สามารถ และถ้าคุณเข้าใจคำนี้คุณจะเข้าใจว่าทำไมถึงทองคำเริ่มขึ้นอีกแล้ว

FB/ David William
FB/ David William

