ทหารเขมร พกเมียไปรบด้วย นั่งมุดบังเกอร์ หวานฉ่ำกลางสมรภูมิ ไม่กลัวตาย
ท่ามกลางสถานการณ์ตึงเครียดบริเวณชายแดน ได้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงพฤติกรรมประหลาดของทหารกัมพูชา มีการเผยแพร่ภาพ ะคลิปวิดีโอในพื้นที่การสู้รบที่มีความเสี่ยงสูง ไม่ได้มีเพียงทหารอาชีพประจำการอยู่ แต่กลับมีการพาพลเรือนหญิง คาดว่าเป็นภรรยา แม่ยาย หรือเครือญาติ เข้าไปอาศัยอยู่ในบังเกอร์ด้วย
รายงานระบุว่า แม้ในจุดที่มีร่องรอยควันจากการปะทะและมีการนำกระสอบทรายมาทำเป็นบังเกอร์ป้องกัน แต่กลับพบเห็นผู้หญิงเข้าไปอยู่ในพื้นที่อันตราย ทั้งที่ไม่มีทักษะการสู้รบ ไม่มีเครื่องแบบที่เหมาะสม บางรายสวมใส่เพียงหมวกกันกระสุนเท่านั้น สร้างความประหลาดใจให้กับผู้พบเห็นว่าเหตุใดจึงพาบุคคลที่อ่อนแอกว่าและไม่ใช่คู่ขัดแย้งเข้าไปเสี่ยงอันตรายจากคมกระสุนในสมรภูมิ
จากสมรภูมิสู่คอนเทนต์โซเชียล นอกจากการพาครอบครัวเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงแล้ว พฤติกรรมที่เด่นชัดคือการถ่ายทำ “คอนเทนต์” เพื่อลงสื่อสังคมออนไลน์ ในขณะที่สถานการณ์ยังมีความตึงเครียด ทหารบางนายมีการถ่ายรูปเซลฟี่ มีฉากหลังเป็นผู้หญิงที่นั่งหลบอยู่ในบังเกอร์ หรือการโชว์วัตถุมงคลผ้ายันต์สีส้ม, จนเกิดการตั้งข้อสังเกตว่านี่เป็นการกระทำเพื่อสร้างกระแสในโลกออนไลน์มากกว่าการคำนึงถึงความปลอดภัยหรือไม่
หนึ่งในเหตุการณ์ที่สร้างความฮือฮาคือคลิปวิดีโอของทหารนายหนึ่งที่พาภรรยานั่งรถเข้ามายังแนวหน้าด้วยท่าทีผ่อนคลาย มีการโบกไม้โบกมือทักทายกล้อง ข้อมูลจากเพจ Army Military Force ระบุว่าทหารนายนี้พาภรรยามาอยู่ด้วยกันที่ฐานปฏิบัติการนานถึง 3 เดือน พร้อมทั้งเปิดเผยข่าวดีว่าภรรยากำลังตั้งครรภ์และเตรียมจะมีลูกด้วยกัน ท่ามกลางคำมั่นสัญญาว่าจะปกป้องแผ่นดินกัมพูชา
