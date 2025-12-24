ข่าว

สดุดี ส.อ.กัมปนาท วินาทีพลีชีพ รับระเบิดแทนเพื่อน สละร่างปกป้องแผ่นดินไทย

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 24 ธ.ค. 2568 12:32 น.| อัปเดต: 24 ธ.ค. 2568 11:50 น.
94
สดุดี ส.อ.กัมปนาท วินาทีพลีชีพ รับระเบิดแทนเพื่อน สละร่างปกป้องแผ่นดินไทย

สดุดีวีรบุรุษชายแดนบูรพา “ส.อ.กัมปนาท” ทหารเสือราชินี พลีชีพรับระเบิดแทนเพื่อน สละร่างปกป้องแผ่นดินไทย

ท่ามกลางสถานการณ์ความตึงเครียดบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา ได้เกิดเรื่องราววีรกรรมความกล้าหาญที่สร้างความสะเทือนใจ ควรค่าแก่การยกย่อง เพจเฟซบุ๊ก “จักรกฤษณ์ แต่งตั้ง” ทีมกู้ภัยจิตอาสาที่ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ได้เปิดเผยข่าวการสูญเสียทหารกล้า เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2568 ณ สมรภูมิบ้านคลองแผง อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

วินาทีชีวิต แลกด้วยชีวิต เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นกับ “สิบเอก กัมปนาท ทองแสง” สังกัดกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ (ร.21 พัน.1 รอ.) ขณะกำลังปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตย

ข้อมูลระบุว่า ในช่วงเวลาเพียงเสี้ยววินาทีขณะที่ ส.อ.กัมปนาท กำลังก้าวขึ้นยานพาหนะ จรวดชนิด BM-21 ได้ตกลงมาปะทะข้างรถตรงจุดที่เขายืนอยู่พอดิบพอดี แรงระเบิดมหาศาลและสะเก็ดสังหารพุ่งเข้าใส่ร่างของเขาอย่างจัง เพื่อนทหารในเหตุการณ์ต่างรีบกรูเข้าไปปฐมพยาบาลและเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลอย่างสุดความสามารถ แต่ทว่าบาดแผลนั้นสาหัสเกินกว่าร่างกายจะต้านทานไหว

ล้ม…เพราะยืนอยู่แถวหน้า ทางเพจกู้ภัยได้เขียนข้อความไว้อาลัยเพื่อเชิดชูเกียรติแก่ทหารกล้าผู้นี้ โดยระบุว่า การสละชีพของ ส.อ.กัมปนาท คือการเอาตัวเข้าแลกเพื่อปกป้องสหายร่วมรบ ทำให้เพื่อนทหารคนอื่นรอดชีวิตและมีโอกาสได้กลับบ้านไปกอดคนที่รัก

“เขาไม่ได้ล้มเพราะอ่อนแอ แต่ล้ม…เพราะยืนอยู่แถวหน้าของความเสียสละ วันนี้ ร่างของเขาอาจหยุดหายใจ แต่ชื่อของเขา จะยังคงถูกจารึกไว้ในหัวใจของสหายและแผ่นดินที่เขาปกป้อง”

วีรกรรมอันห้าวหาญของ ส.อ.กัมปนาท ทองแสง จะถูกจารึกไว้ในความทรงจำของคนไทย ในฐานะ “วีรบุรุษผู้ยอมตายแทนเพื่อน” และผู้พิทักษ์ด้ามขวานทองจนวาระสุดท้ายของลมหายใจ

ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวทองแสง และขอสดุดีแด่ดวงวิญญาณทหารกล้ามา ณ ที่นี้

สดุดี ส.อ.กัมปนาท วินาทีสุดท้าย พลีชีพรับระเบิดแทนเพื่อน สละร่างปกป้องแผ่นดินไทย

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
‘อนุทิน’ หลั่งน้ำตา นำ ‘ภูมิใจไทย’ สู้ศึกเลือกตั้ง ชูนโยบาย ‘ทหารอาสา-คนละครึ่งพลัส’ มั่นใจนั่งนายกฯ ข่าวการเมือง

‘อนุทิน’ หลั่งน้ำตา นำ ‘ภูมิใจไทย’ สู้ศึกเลือกตั้ง ชูนโยบาย ‘ทหารอาสา-คนละครึ่งพลัส’ มั่นใจนั่งนายกฯ

12 วินาที ที่แล้ว
พล.อ.อ.ประภาส เผย ฮุนเซนดูโหนกระแส เตือนระวังข้อมูลหลุด ข่าว

ฮุนเซน ซุ่มดู ‘โหนกระแส’ ติดโซเชียลไทยหนัก ระวังข้อมูลหลุด ถูกเอาไปใช้ประโยชน์

2 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ศิษย์อาลัย “หลวงปู่สี สิริญาโณ” วัดป่าศรีมงคล ละสังขารสงบ สิริอายุ 102 ปี พรรษา 82

2 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ช็อก! ผู้บัญชาการทหารสูงสุดลิเบียเสียชีวิต จากเหตุเครื่องบินตกที่ตุรกี

3 นาที ที่แล้ว
อาการล่าสุด ต้น จักรกฤษณ์ หลังผ่าเปิดหน้าท้อง ตัดถุงน้ำดีทิ้ง ซูบผอมจำแทบไม่ได้ บันเทิง

อาการล่าสุด ต้น จักรกฤษณ์ หลังผ่าเปิดหน้าท้อง ตัดถุงน้ำดีทิ้ง ซูบผอมจำแทบไม่ได้

5 นาที ที่แล้ว
ทหารเขมร พกเมียไปรบด้วย นั่งมุดบังเกอร์ หวานฉ่ำกลางสมรภูมิ ไม่กลัวตาย ข่าว

ทหารเขมร พกเมียไปรบด้วย นั่งมุดบังเกอร์ หวานฉ่ำกลางสมรภูมิ ไม่กลัวตาย

9 นาที ที่แล้ว
ทองคำแท่งบนโต๊ะ เศรษฐกิจ

เจอแล้วตัวการ “เงินบาทแข็งค่า” เตรียมงัดมาตรการภาษี-ส่งข้อมูลสรรพากรคุมเข้ม

58 นาที ที่แล้ว
สดุดี ส.อ.กัมปนาท วินาทีพลีชีพ รับระเบิดแทนเพื่อน สละร่างปกป้องแผ่นดินไทย ข่าว

สดุดี ส.อ.กัมปนาท วินาทีพลีชีพ รับระเบิดแทนเพื่อน สละร่างปกป้องแผ่นดินไทย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“หลวงตาสุจ” แจงคลิปเขมรขอสงบศึก ฝีมือคนไทยตัดต่อ หวังให้ถูกไล่พ้นแผ่นดินกัมพูชา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
จับตาประชุม GBC วันนี้ ที่จันทบุรี ไทยยื่น 3 เงื่อนไขเด็ดขาด บีบกัมพูชาหยุดยิง ข่าว

จับตาประชุม GBC วันนี้ ที่จันทบุรี พร้อมยื่น 3 เงื่อนไขเด็ดขาด บีบกัมพูชาหยุดยิง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
วอลเลย์บอล

ยืนยันแล้ว! ไทยเจ้าภาพ VNL 2026 สนาม 2 ด้านนายกสมาคมฯ รับกังวลเรื่องเวลาเตรียมทีม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฮาย อาภาพร ให้สัมภาษณ์ปมชายแดนไทย-กัมพูชา บันเทิง

ไม่สนทัวร์! ฮาย อาภาพร เสนอซัดกัมพูชา ทิ้งบอมบ์-ฮุบประเทศทำเมืองขึ้น เสียเวลาพูดคุย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
จบเศร้า พระเอกดัง เลิกดารารุ่นพี่ สุดจุก "เลิกทั้งที่ยังรัก" แผนแต่งงานล่ม บันเทิง

จบเศร้า พระเอกดัง เลิกดารารุ่นพี่ สุดจุก “เลิกทั้งที่ยังรัก” แผนแต่งงานล่ม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แคปชั่นวันคริสต์มาส 2024 ไลฟ์สไตล์

แคปชั่น วันคริสต์มาส 2025 ภาษาไทย-อังกฤษ ความหมายน่ารักต้อนรับเทศกาล

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ลือหนัก “คริสเตียน พูลิซิช” ซุ่มปลูกต้นรักกับ “ซิดนีย์ สวีนีย์” ดาราสาวสุดอึ๋ม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
กลอนวันปีใหม่ 2569 ส่งความสุขให้กับคนที่รักในช่วงเทศกาล ไลฟ์สไตล์

กลอนวันปีใหม่ 2569 กลอนสี่ กลอนแปด กาพย์ยานี ส่งความสุขส่งท้ายปี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เท้ง ณัฐพงษ์ ประกาศกร้าว ไม่โหวต อนุทิน อีกต่อไป ลั่น อย่าไว้ใจคนที่หักหลังซ้ำสอง ข่าวการเมือง

“เท้ง ณัฐพงษ์” พูดชัด ไม่โหวต “อนุทิน” อีกต่อไป อย่าไว้ใจคนที่หักหลังซ้ำสอง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แบดมินตัน

ส่องอันดับโลกล่าสุด “เมย์ รัชนก” หลังจบศึก แบดมินตัน เวิลด์ ทัวร์ 2025

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ครูวัยเกษียณในอีสานจบชีวิตเพราะหนี้สินและเงินบำนาญเหลือเพียง 10 บาท ข่าว

ครูวัยเกษียณ จบชีวิตประชดความจน เหลือเงิน 10 บาทซื้อข้าวกิน บำนาญโดนหักเกลี้ยง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไรเดอร์กุมขมับ มนุษย์ป้าแกะพัสดุ จนกล่องยับก่อนปฏิเสธของ หัวเราะร่าบอกใส่ถุงคืนไป ข่าว

ไรเดอร์เซ็ง มนุษย์ป้า ฉีกกล่องพัสดุจนยับ ก่อนปฏิเสธของ หัวเราะร่า บอกให้ใส่ถุงคืน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ณวัฒน์ เตือน แฟนคลับ ชาล็อต ปกป้องแบบผิดๆ ข่าวดารา

ณวัฒน์ เตือน แฟนคลับ ‘ชาล็อต’ ปกป้องแบบผิด ๆ ลั่น ยิ่งด่าผลเสียตกที่ศิลปิน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ปู มัณฑนา มรสุมชีวิตถาโถม แจ้งข่าวเศร้าสูญเสีย คุณพ่อ จากไปอย่างสงบ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
แจกฟรี ภาพสวัสดีปีใหม่ 2569/2026 อวยพรปีใหม่ สคส. ให้คนที่รัก ไลฟ์สไตล์

แจกฟรี ภาพสวัสดีปีใหม่ 2569/2026 อวยพรปีใหม่ สคส. ให้คนที่รัก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อาลัย "พี่สีแดง" จากไปอย่างสงบ สิ้นตลกดังยุคคาเฟ่รุ่งเรือง อดีตสมาชิกคณะเด๋อดู๋ดี๋ดอนแดง บันเทิง

อาลัย “พี่สีแดง” จากไปอย่างสงบ สิ้นตลกดังยุคคาเฟ่รุ่งเรือง อดีตสมาชิกคณะเด๋อดู๋ดี๋ดอนแดง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
กาน แทททู หรือ นายสงกรานต์ พานภู่ เป็นคนขับรถที่เกี่ยวข้องกับเหตุยิงบนทางด่วนศรีรัช ข่าวอาชญากรรม

ประวัติ กาน แทททู คนขับ เวลไฟร์ พ่อค้ารถเมืองชล ผู้ต้องสงสัยยิงสนั่น ทางด่วนศรีรัช

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 24 ธ.ค. 2568 12:32 น.| อัปเดต: 24 ธ.ค. 2568 11:50 น.
94
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

‘อนุทิน’ หลั่งน้ำตา นำ ‘ภูมิใจไทย’ สู้ศึกเลือกตั้ง ชูนโยบาย ‘ทหารอาสา-คนละครึ่งพลัส’ มั่นใจนั่งนายกฯ

‘อนุทิน’ หลั่งน้ำตา นำ ‘ภูมิใจไทย’ สู้ศึกเลือกตั้ง ชูนโยบาย ‘ทหารอาสา-คนละครึ่งพลัส’ มั่นใจนั่งนายกฯ

เผยแพร่: 24 ธันวาคม 2568

ช็อก! ผู้บัญชาการทหารสูงสุดลิเบียเสียชีวิต จากเหตุเครื่องบินตกที่ตุรกี

เผยแพร่: 24 ธันวาคม 2568
อาการล่าสุด ต้น จักรกฤษณ์ หลังผ่าเปิดหน้าท้อง ตัดถุงน้ำดีทิ้ง ซูบผอมจำแทบไม่ได้

อาการล่าสุด ต้น จักรกฤษณ์ หลังผ่าเปิดหน้าท้อง ตัดถุงน้ำดีทิ้ง ซูบผอมจำแทบไม่ได้

เผยแพร่: 24 ธันวาคม 2568
ภาพบรรยากาศใหม่ของเซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ที่มีการออกแบบสไตล์ล้านนาสมัยใหม่

โฉมใหม่ เซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ทุ่ม 1.2 พันล้าน ปั้นแลนด์มาร์กมิกซ์ยูส ผสานล้านนาโมเดิร์น

เผยแพร่: 24 ธันวาคม 2568
Back to top button