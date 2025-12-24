สดุดี ส.อ.กัมปนาท วินาทีพลีชีพ รับระเบิดแทนเพื่อน สละร่างปกป้องแผ่นดินไทย
สดุดีวีรบุรุษชายแดนบูรพา “ส.อ.กัมปนาท” ทหารเสือราชินี พลีชีพรับระเบิดแทนเพื่อน สละร่างปกป้องแผ่นดินไทย
ท่ามกลางสถานการณ์ความตึงเครียดบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา ได้เกิดเรื่องราววีรกรรมความกล้าหาญที่สร้างความสะเทือนใจ ควรค่าแก่การยกย่อง เพจเฟซบุ๊ก “จักรกฤษณ์ แต่งตั้ง” ทีมกู้ภัยจิตอาสาที่ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ได้เปิดเผยข่าวการสูญเสียทหารกล้า เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2568 ณ สมรภูมิบ้านคลองแผง อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว
วินาทีชีวิต แลกด้วยชีวิต เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นกับ “สิบเอก กัมปนาท ทองแสง” สังกัดกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ (ร.21 พัน.1 รอ.) ขณะกำลังปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตย
ข้อมูลระบุว่า ในช่วงเวลาเพียงเสี้ยววินาทีขณะที่ ส.อ.กัมปนาท กำลังก้าวขึ้นยานพาหนะ จรวดชนิด BM-21 ได้ตกลงมาปะทะข้างรถตรงจุดที่เขายืนอยู่พอดิบพอดี แรงระเบิดมหาศาลและสะเก็ดสังหารพุ่งเข้าใส่ร่างของเขาอย่างจัง เพื่อนทหารในเหตุการณ์ต่างรีบกรูเข้าไปปฐมพยาบาลและเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลอย่างสุดความสามารถ แต่ทว่าบาดแผลนั้นสาหัสเกินกว่าร่างกายจะต้านทานไหว
ล้ม…เพราะยืนอยู่แถวหน้า ทางเพจกู้ภัยได้เขียนข้อความไว้อาลัยเพื่อเชิดชูเกียรติแก่ทหารกล้าผู้นี้ โดยระบุว่า การสละชีพของ ส.อ.กัมปนาท คือการเอาตัวเข้าแลกเพื่อปกป้องสหายร่วมรบ ทำให้เพื่อนทหารคนอื่นรอดชีวิตและมีโอกาสได้กลับบ้านไปกอดคนที่รัก
“เขาไม่ได้ล้มเพราะอ่อนแอ แต่ล้ม…เพราะยืนอยู่แถวหน้าของความเสียสละ วันนี้ ร่างของเขาอาจหยุดหายใจ แต่ชื่อของเขา จะยังคงถูกจารึกไว้ในหัวใจของสหายและแผ่นดินที่เขาปกป้อง”
วีรกรรมอันห้าวหาญของ ส.อ.กัมปนาท ทองแสง จะถูกจารึกไว้ในความทรงจำของคนไทย ในฐานะ “วีรบุรุษผู้ยอมตายแทนเพื่อน” และผู้พิทักษ์ด้ามขวานทองจนวาระสุดท้ายของลมหายใจ
ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวทองแสง และขอสดุดีแด่ดวงวิญญาณทหารกล้ามา ณ ที่นี้
