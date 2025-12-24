เจอแล้วตัวการ “เงินบาทแข็งค่า” เตรียมงัดมาตรการภาษี-ส่งข้อมูลสรรพากรคุมเข้ม

แบงก์ชาติจับรู้สาเหตุ “แอปฯ เทรดทอง” ตัวการทำบาทแข็งโป๊ก เตรียมงัดมาตรการภาษี-ส่งข้อมูลสรรพากรคุมเข้ม
หลังจากปล่อยให้หลายฝ่ายตั้งข้อสงสัยถึงสาเหตุความผิดปกติของค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นอย่างรวดเร็ว รุนแรงในช่วงที่ผ่านมา ล่าสุดธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลสำคัญจากการตรวจสอบ ชี้ชัดว่า ตลาดค้าทองคำผ่านแอปพลิเคชัน คือตัวแปรหลักความผันผวนนี้
จากการตรวจสอบเชิงลึก พบว่าปัจจุบันมีกลุ่มผู้ให้บริการซื้อขายทองคำผ่านแอปพลิเคชันประมาณ 14–15 ราย แต่กลับมีมูลค่าการทำธุรกรรมรวมมหาศาลสูงถึง 50% ของ GDP ประเทศไทย ตัวเลขนี้สะท้อนให้เห็นว่าตลาดทองคำออนไลน์เติบโตอย่างก้าวกระโดดและมีอิทธิพลต่อระบบการเงินของประเทศมากกว่าที่คาดการณ์ไว้
าเหตุที่ทำให้ตลาดนี้ส่งผลกระทบต่อค่าเงินบาทโดยตรง มาจากรูปแบบการทำธุรกรรมที่ผู้ให้บริการจำเป็นต้องบริหารจัดการเงินตราต่างประเทศ (FX) ด้วยการ เทขายดอลลาร์เพื่อซื้อเงินบาท
โดยปกติ ผู้ค้าทองรายใหญ่เพียง 3–4 ราย มีสัดส่วนธุรกรรมราว 8% ของตลาดอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมด ในวันที่ราคาทองคำผันผวนหนัก ปริมาณธุรกรรมจากกลุ่มนี้จะพุ่งทยานขึ้นเป็น 20% ของตลาด FX ทั้งหมด
ข้อมูลชี้ว่ากว่า 70% ของธุรกรรมเหล่านั้นเป็นการเทขายดอลลาร์ ซึ่งแรงเทขายมหาศาลระดับ 100–1,000 ล้านบาทต่อวัน กดดันให้เงินบาทแข็งค่าขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงทันที
เพื่อลดแรงกระเพื่อมที่บิดเบือนกลไกค่าเงิน ธปท. เตรียมยกระดับมาตรการกำกับดูแลตลาดทองคำออนไลน์ให้เข้มงวดขึ้น ดังนี้
- ยกระดับ KYC: ตรวจสอบตัวตนผู้ลงทุนอย่างเข้มข้น ผู้ลงทุนต้องเปิดเผยแหล่งที่มาของเงินทุน
- เชื่อมข้อมูลภาษี: ส่งข้อมูลการซื้อขายตรงสู่กรมสรรพากร เพื่อตรวจสอบเส้นทางการเงิน
- เก็บภาษีธุรกิจเฉพาะ (SBT): เตรียมจัดเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะ ครอบคลุมถึงนักลงทุนรายย่อย (บุคคลธรรมดา)
- สกัดเงินเทา: มาตรการนี้ยังมีผลพลอยได้ในการช่วยสกัดกั้นขบวนการฟอกเงินและเงินสีเทาที่อาจใช้ตลาดทองคำเป็นทางผ่าน
ผลจากการออกมาตรการคุมเข้มตลาดทองคำ จะส่งผลโดยตรงต่อทิศทางเศรษฐกิจและการลงทุน เงินบาทแข็งค่าจะลดลงในระยะสั้น เนื่องจากแรงเก็งกำไรทองที่ลดลง แต่ไม่ได้หมายความว่าเงินบาทจะกลับไปอ่อนค่าในทันที เป็นปัจจัยบวกต่อตลาดหุ้น เนื่องจากนักลงทุนคลายกังวลเรื่องมาตรการจำกัดเงินทุนไหลเข้า-ออก และกลไกตลาดยังคงทำงานได้ตามปกติ
