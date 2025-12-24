“หลวงตาสุจ” แจงคลิปเขมรขอสงบศึก ฝีมือคนไทยตัดต่อ หวังให้ถูกไล่พ้นแผ่นดินกัมพูชา
ฮุนเซน โพสต์คลิป หลวงตาสุจ ชี้แจงปมคลิปกัมพูชาขอสงบศึกเป็นของปลอม โบ้ยฝีมือคนไทยตัดต่อใส่ร้ายหวังให้คนเขมรเกลียด
กำลังเป็นประเด็นร้อนกลางสมรภูมิไทย-กัมพูชา เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2568 นายฮุน เซน ประธานวุฒิสภากัมพูชา ได้โพสต์วิดีโอคลิปของ “หลวงตาสุจ” หรือ พระมหานรินธร ปสนังโน ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว เพื่อตอบโต้กรณีที่มีคลิปวิดีโอคอลหลุดออกมาก่อนหน้านี้ ซึ่งระบุว่ากัมพูชาพยายามขอเจรจาสงบศึกเพราะทหารขาดแคลนเสบียงอย่างหนัก
ฮุนเซน ระบุข้อความประกอบคลิปว่า “พระเดชพระคุณพระภิกษุ มหานรินธร หรือที่เรียกกันว่า “หลวงตาสุจ” ได้ออกแถลงชี้แจงเพื่ออธิบายข้อเท็จจริง กรณีมีการเผยแพร่วิดีโอปลอมแปลงที่อ้างว่าเป็นท่าน ซึ่งถูกเผยแพร่อย่างกว้างขวางบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา“
เนื้อหาในคลิปเผยให้เห็น หลวงตาสุจ กล่าวชี้แจงด้วยความยาวเกือบ 6 นาทีระบุว่า “คลิปที่ถูกเผยแพร่ก่อนหน้านี้ซึ่งอ้างว่าตนสนทนากับพระไทยเรื่องกองทัพกัมพูชาอ่อนแอ เป็นข้อมูลเท็จที่เกิดจากการตัดต่อโดยฝีมือคนไทย เพื่อหวังผลให้ชาวกัมพูชาเกิดความเกลียดชังและขับไล่ตนออกจากประเทศ พร้อมยืนยันว่าตนมีความจงรักภักดีต่อแผ่นดินเขมร รักและถวายชีวิตให้กับแผ่นดีนี้เท่านั้น และไม่มีวันหักหลังแผ่นดินเขมรที่ให้ที่พักพิงอย่างแน่นอน”
อ้างอิงจาก : FB Samdech Hun Sen of Cambodia
