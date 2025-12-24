จับตาประชุม GBC วันนี้ ที่จันทบุรี พร้อมยื่น 3 เงื่อนไขเด็ดขาด บีบกัมพูชาหยุดยิง
จับตาการประชุม GBC ไทย-กัมพูชา เริ่มวันนี้ที่จันทบุรี “อนุทิน” ยื่นคำขาดกัมพูชาต้องขอโทษ-หยุดยิง พร้อม 3 เงื่อนไขยุติปัญหาชายแดน
24 ธันวาคม 2568 การประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปไทย-กัมพูชา หรือ GBC เริ่มต้นระหว่างวันที่ 24-27 ธันวาคม ที่ด่านบ้านผักกาด จังหวัดจันทบุรี โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและการสู้รบในพื้นที่ชายแดน 7 จังหวัด ซึ่งฝ่ายเลขานุการ GBC ของทั้งสองประเทศจะเริ่มหารือกันก่อนในวันนี้ เพื่อปูทางสู่การประชุมระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในวันที่ 27 ธันวาคม
แม้ก่อนหน้านี้กัมพูชาจะขอย้ายสถานที่ประชุมไปประเทศมาเลเซียด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย แต่ นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ยืนยันให้จัดที่จันทบุรีตามเดิม
ฝ่ายไทยได้ยื่นข้อเสนอ 3 ข้อหลักที่กัมพูชาต้องปฏิบัติทันทีเมื่อกระบวนการเจรจาเริ่มขึ้น คือ ฝ่ายกัมพูชาต้องประกาศหยุดยิงก่อน การหยุดยิงต้องเกิดขึ้นจริงและต่อเนื่อง โดยมีผู้สังเกตการณ์ และกัมพูชาต้องร่วมมือเก็บกู้ทุ่นระเบิดอย่างจริงจังและจริงใจ เนื่องจากเป็นอันตรายต่อประชาชนและกำลังพล
พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ย้ำว่าการเจรจาครั้งนี้จะมีความละเอียดรอบคอบเพื่อปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ แม้นานาชาติจะวางตัวเป็นกลาง แต่ไทยกังวลเรื่องการวางทุ่นระเบิดในเขตไทยที่ยังไม่มีชาติใดออกมาประณามกัมพูชา ซึ่งความสำเร็จของการประชุมครั้งนี้ขึ้นอยู่กับความจริงใจของฝ่ายกัมพูชาที่จะต้องดำเนินการเก็บกู้วัตถุระเบิดโดยไม่มีข้ออ้างใดๆ
นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ได้ชี้แจงในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีว่า ไทยยังคงจุดยืนให้กัมพูชาต้องแสดงความเสียใจและขอโทษต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น หากจะกลับไปสู่ปฏิญญาเดิมต้องเจรจาเรื่องจุดถอนกำลังกันใหม่ โดยยึดจุดที่ตั้งในปัจจุบันเป็นหลัก ซึ่งขณะนี้ความเห็นของทั้งสองฝ่ายยังไม่ตรงกัน ทำให้ยังไม่ชัดเจนว่าการเจรจาในวันที่ 24 ธันวาคม จะหาข้อยุติได้ทันทีหรือไม่
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เขมร ขอเปลี่ยนที่ประชุม GBC พรุ่งนี้ ย้ายไปมาเลแทน อ้างกังวลเรื่องความปลอดภัย
- “สีหศักดิ์” เผยผลสรุปประชุม นัดคุย GBC ไทย-กัมพูชา 24 ธ.ค. นี้
- แหกข้อตกลง! พบทุ่นระเบิดกัมพูชา 4 ลูก ที่ช่องติ๊กเบ๊าะ ทั้งที่เพิ่งเจรจา GBC
ติดตาม The Thaiger บน Google News: