5 ราศี รักมีงอนเงียบ ๆ อย่าปล่อยค้างข้ามคืน

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 23 ธ.ค. 2568 05:00 น.| อัปเดต: 17 ธ.ค. 2568 14:51 น.
61
ดูดวงวันนี้ 23 12 68

หมอดูทักแรง 5 ราศีนี้กำลังเล่นบท “สงครามเย็น” ปากบอกไม่เป็นไรแต่ในใจเดือดปุด ๆ ใครมีแฟนราศีนี้รีบง้อด่วนก่อนเรื่องเล็กจะกลายเป็นเรื่องเลิก

บรรยากาศความรักดูเหมือนจะเรียบง่ายแต่แฝงไปด้วยคลื่นใต้น้ำ โดยเฉพาะ 5 ราศี ต่อไปนี้ ที่มีเกณฑ์ใช้วิธี “งอนเงียบ” (Silent Treatment) เพื่อเรียกร้องความสนใจหรือแสดงความไม่พอใจ คนรักต้องสังเกตให้ดี เพราะคำว่า “เปล่า…ไม่ได้เป็นอะไร” คือคำโกหกคำโต!

1. ราศีพฤษภ

“นิ่งเหมือนหิน” ปกติเป็นคนหนักแน่น แต่ถ้างอนขึ้นมาจะเงียบกริบ ถามคำตอบคำ หน้าตายด้านชา ไม่สบตา รู้สึกว่าคุณไม่เห็นคุณค่า หรือผิดสัญญาในเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่เขาจำแม่น ถ้าปล่อยให้พฤษภนอนหลับไปพร้อมความโกรธ เช้ามาเขาจะขีดเส้นระยะห่างทันที

2. ราศีกรกฎ

“หลบเข้ากระดอง” จะแยกตัวออกห่าง ปลีกวิเวกไปอยู่ในห้องคนเดียว หรือทำตัวยุ่งวุ่นวายเพื่อเลี่ยงการคุย น้อยใจ! รู้สึกว่าคุณไม่ใส่ใจความรู้สึก หรือพูดจาทำร้ายจิตใจเขาโดยไม่รู้ตัว ความน้อยใจของกรกฎสะสมง่ายมาก ถ้าไม่รีบโอ๋ เขาจะเริ่มดราม่าในใจจนกลายเป็นความเศร้าลึก

3. ราศีกันย์

“ถามคำตอบคำแบบมีเหตุผล(ปลอมๆ)” จะคุยกับคุณด้วยประโยคสั้น ๆ ห้วน ๆ ทำเหมือนปกติแต่บรรยากาศรอบตัวเย็นยะเยือก คุณทำอะไรผิดพลาดซ้ำซาก หรือทำเรื่องไม่เข้าท่าที่เขาเคยเตือนแล้ว ชาวกันย์งอนเงียบเพราะกำลัง “ประเมินผลงาน” คุณอยู่ ถ้าไม่ง้อ เขาจะตัดคะแนนความสัมพันธ์ลงเรื่อย ๆ

4. ราศีพิจิก

“จ้องจับผิด” เงียบผิดปกติ แต่สายตาจ้องเขม็งเหมือนจะสแกนกรรมคุณ ทุกการกระทำของคุณจะถูกเขาจับตามองเป็นพิเศษ เพราะหึงหวง หรือรู้สึกว่าคุณกำลังมีความลับ นี่คือราศีที่น่ากลัวที่สุดเวลางอนเงียบ เพราะเขากำลังรอให้คุณ “สารภาพ” หรือ “พลาด” ถ้าปล่อยข้ามคืน ระเบิดลงแน่นอน

5. ราศีมังกร

“ทำงานกลบเกลื่อน” จะทำตัวบ้างาน หรือหาอะไรทำตลอดเวลาเพื่อไม่ต้องคุยกับคุณ สร้างกำแพงล่องหนขึ้นมากั้น รู้สึกว่าคุณไม่ให้เกียรติ หรือทำตัวไร้สาระจนเขารำคาญ ชาวมังกรเป็นคนตัดบทง่าย ถ้าเขารู้สึกว่าคุยไปก็ไม่รู้เรื่อง เขาจะเริ่มพิจารณาว่า “ควรไปต่อไหม” อย่างจริงจัง

คำแนะนำส่งท้าย

คนรักของ 5 ราศีนี้ กฎเหล็กประจำวันนี้คือ “ห้ามปล่อยผ่าน” บางครั้งคำถามว่า “เป็นอะไร” ยิ่งทำให้หงุดหงิด ลองเปลี่ยนเป็นเข้าไปกอดเงียบ ๆ หรือจับมือ จะช่วยละลายพฤติกรรมงอนเงียบได้ดีกว่าคำพูด หรือ ถ้าเขาเงียบใส่ แล้วคุณเงียบกลับ หรือหนีไปนอน วันพรุ่งนี้เรื่องใหญ่แน่นอน

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

