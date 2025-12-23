ลุ้น ศุภจี นั่งแคนดิเดตนายก ภูมิใจไทย คุยอนุทินแล้ว
23 ธันวาคม 2568 ความเคลื่อนไหวทางการเมืองของพรรคภูมิใจไทยเริ่มชัดเจนขึ้น ในศึกเลือกตั้ง 2569 นายไชยชนก ชิดชอบ รมว.ดีอี ในฐานะเลขาธิการพรรคภูมิใจไทย ออกมาปฏิเสธกระแสข่าวที่ว่ามีรายชื่อเป็นหนึ่งในแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรค พร้อมยืนยันให้รอฟังประกาศอย่างเป็นทางการจากหัวหน้าพรรค
นอกจาก นายอนุทิน ชาญวีรกูล แล้ว จะมีชื่อของ นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว หรือ นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ หรือไม่ โดยระบุว่าเรื่องนี้เป็นอำนาจของหัวหน้าพรรคที่จะเป็นผู้ประกาศ พร้อมกันนี้ ได้ชี้แจงกรณีที่มีภาพของตนปรากฏอยู่บนโปสเตอร์หาเสียงว่า ไม่ได้หมายความว่าตนจะเป็นหนึ่งในแคนดิเดตนายกฯ อย่างแน่นอน เพราะตนยังต้องเก็บเกี่ยวประสบการณ์อีกมาก
ส่วนประเด็นที่ นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ปฏิเสธการรับตำแหน่งแคนดิเดตนายกฯ นั้น นายไชยชนกปัดตอบ โดยให้ไปสอบถามจากนายอนุทินโดยตรงเนื่องจากมีการพูดคุยกันเป็นการส่วนตัว นอกจากนี้ยังปฏิเสธที่จะตอบเรื่อง “บิ๊กเซอร์ไพรส์” หรือรายชื่อบุคคลสำคัญอื่นๆ โดยมองว่าเป็นเรื่องอ่อนไหวในช่วงใกล้เลือกตั้ง
ด้านนางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รมว.พาณิชย์ ได้ให้สัมภาษณ์สั้นๆ ถึงกระแสข่าวการตอบรับเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทยว่า “เดี๋ยวก็ได้ยิน เดี๋ยวก็รู้”
เมื่อผู้สื่อข่าวถามย้ำว่าได้มีการพูดคุยเพิ่มเติมกับนายอนุทินแล้วหรือไม่ นางศุภจีตอบเพียงสั้นๆ ก่อนเดินทางกลับว่า “คุยกันเสร็จแล้ว”
ทั้งนี้ แต๋ม ศุภจี สุธรรมพันธุ์ ถือเป็นผู้บริหารหญิงระดับแนวหน้าของไทย มีชื่อเสียงจากการเป็นมืออาชีพที่สามารถสร้างการเติบโตให้กับองค์กรขนาดใหญ่ได้ในเวลาอันสั้น ทั้งเป็นอดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม (Group CEO) ของ บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน), อดีต CEO ของ บมจ.ไทยคม และอดีตผู้บริหารระดับสูงของ IBM ประเทศไทย
ศุภจีได้รับการทาบทามให้เข้ามารับตำแหน่งในฐานะ “คนนอก” เพื่อดูแลด้านเศรษฐกิจ ช่วยครม.นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น โดยศุภจีตัดสินใจลาออกจากตำแหน่ง CEO ที่ดุสิตธานีเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2568 เพื่อมารับตำแหน่งทางการเมือง โดยให้เหตุผลว่าเป็นการรับงานช่วงสั้นๆ จึงยอมมา ประเทศไม่ควรอยู่ในช่วงสุญญากาศและต้องการใช้ความรู้ความสามารถทำงานเพื่อรัฐบาลในช่วงระยะเวลาสำคัญ
