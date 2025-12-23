ข่าวการเมือง

ลุ้น ศุภจี นั่งแคนดิเดตนายก ภูมิใจไทย คุยอนุทินแล้ว

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 23 ธ.ค. 2568 13:58 น.| อัปเดต: 23 ธ.ค. 2568 13:58 น.
77
ลุ้น ศุภจี นั่งแคนดิเดตนายก ภูมิใจไทย คุยอนุทินแล้ว

23 ธันวาคม 2568 ความเคลื่อนไหวทางการเมืองของพรรคภูมิใจไทยเริ่มชัดเจนขึ้น ในศึกเลือกตั้ง 2569 นายไชยชนก ชิดชอบ รมว.ดีอี ในฐานะเลขาธิการพรรคภูมิใจไทย ออกมาปฏิเสธกระแสข่าวที่ว่ามีรายชื่อเป็นหนึ่งในแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรค พร้อมยืนยันให้รอฟังประกาศอย่างเป็นทางการจากหัวหน้าพรรค

นอกจาก นายอนุทิน ชาญวีรกูล แล้ว จะมีชื่อของ นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว หรือ นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ หรือไม่ โดยระบุว่าเรื่องนี้เป็นอำนาจของหัวหน้าพรรคที่จะเป็นผู้ประกาศ พร้อมกันนี้ ได้ชี้แจงกรณีที่มีภาพของตนปรากฏอยู่บนโปสเตอร์หาเสียงว่า ไม่ได้หมายความว่าตนจะเป็นหนึ่งในแคนดิเดตนายกฯ อย่างแน่นอน เพราะตนยังต้องเก็บเกี่ยวประสบการณ์อีกมาก

ส่วนประเด็นที่ นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ปฏิเสธการรับตำแหน่งแคนดิเดตนายกฯ นั้น นายไชยชนกปัดตอบ โดยให้ไปสอบถามจากนายอนุทินโดยตรงเนื่องจากมีการพูดคุยกันเป็นการส่วนตัว นอกจากนี้ยังปฏิเสธที่จะตอบเรื่อง “บิ๊กเซอร์ไพรส์” หรือรายชื่อบุคคลสำคัญอื่นๆ โดยมองว่าเป็นเรื่องอ่อนไหวในช่วงใกล้เลือกตั้ง

ด้านนางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รมว.พาณิชย์ ได้ให้สัมภาษณ์สั้นๆ ถึงกระแสข่าวการตอบรับเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทยว่า “เดี๋ยวก็ได้ยิน เดี๋ยวก็รู้”

เมื่อผู้สื่อข่าวถามย้ำว่าได้มีการพูดคุยเพิ่มเติมกับนายอนุทินแล้วหรือไม่ นางศุภจีตอบเพียงสั้นๆ ก่อนเดินทางกลับว่า “คุยกันเสร็จแล้ว”

ทั้งนี้ แต๋ม ศุภจี สุธรรมพันธุ์ ถือเป็นผู้บริหารหญิงระดับแนวหน้าของไทย มีชื่อเสียงจากการเป็นมืออาชีพที่สามารถสร้างการเติบโตให้กับองค์กรขนาดใหญ่ได้ในเวลาอันสั้น ทั้งเป็นอดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม (Group CEO) ของ บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน), อดีต CEO ของ บมจ.ไทยคม และอดีตผู้บริหารระดับสูงของ IBM ประเทศไทย

ศุภจีได้รับการทาบทามให้เข้ามารับตำแหน่งในฐานะ “คนนอก” เพื่อดูแลด้านเศรษฐกิจ ช่วยครม.นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น โดยศุภจีตัดสินใจลาออกจากตำแหน่ง CEO ที่ดุสิตธานีเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2568 เพื่อมารับตำแหน่งทางการเมือง โดยให้เหตุผลว่าเป็นการรับงานช่วงสั้นๆ จึงยอมมา ประเทศไม่ควรอยู่ในช่วงสุญญากาศและต้องการใช้ความรู้ความสามารถทำงานเพื่อรัฐบาลในช่วงระยะเวลาสำคัญ

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าว

สบายใจได้ “ช่อ พรรณิการ์” ยันไม่ฟ้อง “ดัง พันกร” ปมโพสต์ข้อความพาดพิง

4 วินาที ที่แล้ว
บันเทิง

โพสต์ล่าสุด ชาล็อต หลัง ณวัฒน์ เตือนสติแรง เผยคำสัญญาซึ้ง แฟน ๆ ส่งกำลังใจ

15 นาที ที่แล้ว
แบม ไพลิน VS อดีตสามี ยังไม่จบ จากปมประกันลูกขาด ลามแฉถูกเหยียดหยาม นอกใจ บันเทิง

แบม ไพลิน VS อดีตสามี ยังไม่จบ จากปมประกันลูกขาด ลามแฉถูกเหยียดหยาม นอกใจ

28 นาที ที่แล้ว
ลือหึ่ง หลังปีใหม่เตรียมเจอ ‘ฟ้องร้องครั้งใหญ่ที่สุด’ โดนทุกวงการ นักการเมือง สื่อ ยันคนดังนางงาม ข่าว

ลือหึ่ง หลังปีใหม่เตรียมเจอ ‘ฟ้องร้องครั้งใหญ่ที่สุด’ โดนทุกวงการ นักการเมือง สื่อ ยันคนดังนางงาม

28 นาที ที่แล้ว
เปิดขุมทรัพย์ 6 รมว. ภูมิใจไทย รวยสุด ศุภมาส 1 พันล้านบาท เศรษฐกิจ

เปิดขุมทรัพย์ 6 รมว. ภูมิใจไทย รวยสุด ศุภมาส 1 พันล้านบาท

31 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“บิล คลินตัน” ท้า “ทรัมป์” เปิดไฟล์เอปสตีนฉบับเต็มออกสื่อ แขวะมีการเซ็นเซอร์เพื่อ “ปกป้องใครบางคน”

39 นาที ที่แล้ว
ลุ้น ศุภจี นั่งแคนดิเดตนายก ภูมิใจไทย คุยอนุทินแล้ว ข่าวการเมือง

ลุ้น ศุภจี นั่งแคนดิเดตนายก ภูมิใจไทย คุยอนุทินแล้ว

46 นาที ที่แล้ว
เลื่อนยศพลโทบุญสิน ขึ้นดำรงตำแหน่งพลเอกวันนี้ ข่าวการเมือง

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศ “แม่ทัพกุ้ง” ขึ้นตำแหน่งพลเอก

47 นาที ที่แล้ว
ธิอาโก้ คัมแบ็ก โชว์ภาพนักรบถือดาบไขว้ เชียร์เขมรสุดฤทธิ์ ชาวเน็ตแซะไปเป็นทหารสิ ข่าว

ธิอาโก้ คัมแบ็ก โชว์ภาพนักรบถือดาบ เชียร์เขมรสุดฤทธิ์ ชาวเน็ตแซะไปเป็นทหารสิ

49 นาที ที่แล้ว
ภาพล่าสุด อาจิ๋ม มยุรฉัตร หลังศาลมีคำสั่งเป็นบุคคลไร้ความสามารถ เพราะป่วยโรคอัลไซเมอร์และการอักเสบของสมอง และสมองเสื่อมจากโรคพาร์กินสัน บันเทิง

เปิดภาพล่าสุด อาจิ๋ม มยุรฉัตร หลังศาลมีคำสั่งเป็นบุคคลไร้ความสามารถ

54 นาที ที่แล้ว
ณวัฒน์ ยังไม่ฉีกสัญญา ชาล็อต หลังดราม่าอวยพรวันเกิด บันเทิง

ณวัฒน์ ไม่ฉีกสัญญา ชาล็อต แย้มมีเรื่องนับพันที่ไม่พูด เผยเหตุไร้งานเดี่ยว เตือนแฟน ๆ หยุดปั่น

58 นาที ที่แล้ว
ซาวน่าที่ญี่ปุ่นเกิดอะไรขึ้น ข่าวต่างประเทศ

“คู่รักญี่ปุ่นดับสลด” คาห้องซาวน่า ร่องรอยหนีตายสุดหดหู่ ที่จับประตูหลุดจนออกไม่ได้

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
กสทช. จับมือทัพภาค 2 ยึดฝูงโดรน ต้องสงสัยกว่า 2,500 ลำ หวั่นภัยคุกคามใหม่ ข่าว

กสทช. จับมือทัพภาค 2 ยึดฝูงโดรน ต้องสงสัยกว่า 2,500 ลำ หวั่นภัยคุกคามใหม่

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
คนละครึ่งพลัส แจกเงินเพิ่ม 2000 บาท เช็กเงื่อนไข ใครได้บ้าง เศรษฐกิจ

คนละครึ่งพลัส แจกเงินเพิ่ม 2000 บาท เช็กเงื่อนไข ใครได้บ้าง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ยูทูบเบอร์กินจุ เคยเกือบตาย กินเบอร์เกอร์ จนกระเพาะขยายทับตับอ่อน แอดมิตรพ.ด่วน ข่าวต่างประเทศ

ยูทูบเบอร์กินจุ เคยเกือบตาย กินเบอร์เกอร์ จนกระเพาะขยายทับตับอ่อน แอดมิตรพ.ด่วน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดกรุนิยาย &quot;โลลิตา&quot; เนื้อหาฉาวโฉ่จนถูกแบนในหลายประเทศ บันเทิง

เปิดกรุนิยาย “โลลิตา” เนื้อหาฉาวโฉ่จนถูกแบนในหลายประเทศ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เขมร ขอเปลี่ยนที่ประชุม GBC พรุ่งนี้ ย้ายไปมาเลแทน อ้างกังวลเรื่องความปลอดภัย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

เสนาหอย เปิดใจ วันมีหนี้ท่วมหัว 106 ล้านบาท จับมือ “วิลลี่” กัดฟันสู้ ไม่ยอมล้มละลาย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ทัวร์ลง “สาวรัสเซียขี่บิ๊กไบค์” อัดคลิปโชว์ท่ายากบนถนนเวียดนาม ส่อโดนโทษหนัก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
2 ม.ค. 69 ไฟเขียว วันหยุดพิเศษ หยุดยาว 5 วันรวด ใครได้หยุดบ้าง ข่าว

2 ม.ค. 69 ไฟเขียว วันหยุดพิเศษ หยุดยาว 5 วันรวด ใครได้หยุดบ้าง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
มาช่า เปิดภาพน้องสาวและหลานจากอิตาลี บันเทิง

นานทีได้เห็น! มาช่า เปิดภาพน้องสาว-หลาน บินตรงจากอิตาลี สวยคมระดับนางเอก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชัยภูมิเศร้า! ญาติรอรับร่าง &#039;ส.อ.กัมปนาท&#039; ทหารกล้าพลีชีพสมรภูมิตาพระยา ป้าเผยหลานสั่งเสียเป็นลางก่อนสิ้น ข่าว

ชัยภูมิเศร้า! ญาติรอรับร่าง ‘ส.อ.กัมปนาท’ ทหารกล้าพลีชีพสมรภูมิตาพระยา ป้าเผยหลานสั่งเสียเป็นลางก่อนสิ้น

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เผยแพร่คำสั่ง ยกเลิกการห้ามขาย เครื่องฟอกอากาศ ยี่ห้อดัง ปลอดภัยรังสี UVC ข่าว

ราชกิจจาฯ ประกาศระเบียบ กกต. ไฟเขียวออกเสียงประชามติวันเดียวกับเลือกตั้งส.ส.

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ธรรมนัส” ประกาศลุยเดี่ยว เป็นแคนดิเดตนายก พรรคกล้าธรรมคนเดียว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาวสองรุมตบ LGBTQ+ สติไม่ดี จนฉี่ราด ก่อนเจองานแก้ เพื่อนบุกทวงแค้นทันควัน ข่าว

สาวสองรุมตบ LGBTQ+ สติไม่ดี จนฉี่ราด ก่อนเจองานแก้ เพื่อนบุกเอาคืนทันควัน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 23 ธ.ค. 2568 13:58 น.| อัปเดต: 23 ธ.ค. 2568 13:58 น.
77
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สบายใจได้ “ช่อ พรรณิการ์” ยันไม่ฟ้อง “ดัง พันกร” ปมโพสต์ข้อความพาดพิง

เผยแพร่: 23 ธันวาคม 2568

โพสต์ล่าสุด ชาล็อต หลัง ณวัฒน์ เตือนสติแรง เผยคำสัญญาซึ้ง แฟน ๆ ส่งกำลังใจ

เผยแพร่: 23 ธันวาคม 2568
แบม ไพลิน VS อดีตสามี ยังไม่จบ จากปมประกันลูกขาด ลามแฉถูกเหยียดหยาม นอกใจ

แบม ไพลิน VS อดีตสามี ยังไม่จบ จากปมประกันลูกขาด ลามแฉถูกเหยียดหยาม นอกใจ

เผยแพร่: 23 ธันวาคม 2568
ลือหึ่ง หลังปีใหม่เตรียมเจอ ‘ฟ้องร้องครั้งใหญ่ที่สุด’ โดนทุกวงการ นักการเมือง สื่อ ยันคนดังนางงาม

ลือหึ่ง หลังปีใหม่เตรียมเจอ ‘ฟ้องร้องครั้งใหญ่ที่สุด’ โดนทุกวงการ นักการเมือง สื่อ ยันคนดังนางงาม

เผยแพร่: 23 ธันวาคม 2568
Back to top button