ธิอาโก้ คัมแบ็ก โชว์ภาพนักรบถือดาบ เชียร์เขมรสุดฤทธิ์ ชาวเน็ตแซะไปเป็นทหารสิ
“ธิอาโก้ เตเซร่า” นักมวยบราซิลหัวใจเขมร โพสต์รูปสวมชุดนักรบถือดาบ ปลุกกระแสรักชาติกัมพูชา ชาวเน็ตไทยแห่ท้าไปเป็นแนวหน้า
ธิอาโก้ เตเซร่า นักมวยชาวบราซิลที่ได้สัญชาติกัมพูชา หลังจากที่เจ้าตัวได้กลับประเทศบ้านเกิดเนื่องจากประสบปัญหาทางการเงิน และได้เข้าร่วมเป็นเทรนเนอร์สอนมวยไทยที่ค่ายมวยในประเทศบราซิล เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา
ในช่วงสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างไทย-กัมพูชา เมื่อช่วงเดือนกรกฎาคม หลังจากที่กัมพูชายังไม่ยอมหยุดยิงตามข้อตกลงนั้น ธิอาโก้ ได้สนับสนุนกัมพูชาอีกครั้งด้วยการโพสต์ข้อความทำนองที่ว่า ประเทศไทยยังไม่หยุดยิง
ล่าสุด ธิอาโก้ ได้โพสต์ภาพของตนที่สวมชุดคล้ายนักรบ โดยสวมเครื่องประดับสีทอง ท่อนล่างสวมผ้านุ่งสีขาวที่มีลวดลายสีทอง คาดเข็มขัดทอง ยืนจ้องมองตรงมาข้างหน้าด้วยสีหน้าดุดัน มือทั้งสองข้างกำด้ามดาบและยกขึ้นไขว้กัน
ส่วนด้านหลังเป็นภาพกองทัพโบราณและปราสาทโบราณที่ถูกเจนเนอเรตด้วย AI พร้อมกับระบุแคปชั่นสั้น ๆ ด้วยอิโมจิว่า “🔥🔥🇰🇭” ซึ่งอาจหมายความได้ว่า ธิอาโก้ ยังคงสนับสนุนกัมพูชา ที่ที่ทำให้เขามีชื่อเสียงและได้รับการยกย่องจากชาวกัมพูชาว่าเป็นฮีโร่ที่ช่วยโปรโมท กุน ขแมร์ มวยประจำชาติของกัมพูชา
ส่วนชาวไทยที่ได้เห็นโพสต์ดังกล่าว ต่างเข้าไปแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมาย เช่น “สมัครไปแนวหน้าสิ กล้าป่าว มีสัญชาติเขมรละนิ ใจๆหน่อย” , “เป็น สัญชาติเขมรแล้ว ต้องมารบนะรู้ยัง” , “อยู่บ้านตัวเองมันไม่มีกระแส มาอยู่ไทยก็ไม่มีใครให้ค่า ไปอยู่เขมรมันมีให้ค่าให้แสงมันเยอะ”
