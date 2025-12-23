ข่าว

ธิอาโก้ คัมแบ็ก โชว์ภาพนักรบถือดาบ เชียร์เขมรสุดฤทธิ์ ชาวเน็ตแซะไปเป็นทหารสิ

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 23 ธ.ค. 2568 13:55 น.| อัปเดต: 23 ธ.ค. 2568 13:55 น.
ธิอาโก้ คัมแบ็ก โชว์ภาพนักรบถือดาบไขว้ เชียร์เขมรสุดฤทธิ์ ชาวเน็ตแซะไปเป็นทหารสิ

“ธิอาโก้ เตเซร่า” นักมวยบราซิลหัวใจเขมร โพสต์รูปสวมชุดนักรบถือดาบ ปลุกกระแสรักชาติกัมพูชา ชาวเน็ตไทยแห่ท้าไปเป็นแนวหน้า

ธิอาโก้ เตเซร่า นักมวยชาวบราซิลที่ได้สัญชาติกัมพูชา หลังจากที่เจ้าตัวได้กลับประเทศบ้านเกิดเนื่องจากประสบปัญหาทางการเงิน และได้เข้าร่วมเป็นเทรนเนอร์สอนมวยไทยที่ค่ายมวยในประเทศบราซิล เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา

ในช่วงสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างไทย-กัมพูชา เมื่อช่วงเดือนกรกฎาคม หลังจากที่กัมพูชายังไม่ยอมหยุดยิงตามข้อตกลงนั้น ธิอาโก้ ได้สนับสนุนกัมพูชาอีกครั้งด้วยการโพสต์ข้อความทำนองที่ว่า ประเทศไทยยังไม่หยุดยิง

ล่าสุด ธิอาโก้ ได้โพสต์ภาพของตนที่สวมชุดคล้ายนักรบ โดยสวมเครื่องประดับสีทอง ท่อนล่างสวมผ้านุ่งสีขาวที่มีลวดลายสีทอง คาดเข็มขัดทอง ยืนจ้องมองตรงมาข้างหน้าด้วยสีหน้าดุดัน มือทั้งสองข้างกำด้ามดาบและยกขึ้นไขว้กัน

ธิอาโก้ เตเซร่า นักมวยบราซิล
FB/ Thiago Teixeira

ส่วนด้านหลังเป็นภาพกองทัพโบราณและปราสาทโบราณที่ถูกเจนเนอเรตด้วย AI พร้อมกับระบุแคปชั่นสั้น ๆ ด้วยอิโมจิว่า “🔥🔥🇰🇭” ซึ่งอาจหมายความได้ว่า ธิอาโก้ ยังคงสนับสนุนกัมพูชา ที่ที่ทำให้เขามีชื่อเสียงและได้รับการยกย่องจากชาวกัมพูชาว่าเป็นฮีโร่ที่ช่วยโปรโมท กุน ขแมร์ มวยประจำชาติของกัมพูชา

ส่วนชาวไทยที่ได้เห็นโพสต์ดังกล่าว ต่างเข้าไปแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมาย เช่น “สมัครไปแนวหน้าสิ กล้าป่าว มีสัญชาติเขมรละนิ ใจๆหน่อย” , “เป็น สัญชาติเขมรแล้ว ต้องมารบนะรู้ยัง” , “อยู่บ้านตัวเองมันไม่มีกระแส มาอยู่ไทยก็ไม่มีใครให้ค่า ไปอยู่เขมรมันมีให้ค่าให้แสงมันเยอะ”

