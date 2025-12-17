พระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งและพระราชทานยศ พลตรี ม.จ.เจ้านวพรรษ์ ยุคล
เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ เลื่อนตำแหน่งและพระราชทานยศ พลตรี แก่ “ท่านปีใหม่” หม่อมเจ้านวพรรษ์ ยุคล
เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2568 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ประกาศ แต่งตั้งข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารและพระราชทานยศ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารและพระราชทานยศ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกอบมาตรา 4 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 มาตรา 10 มาตรา 13 และมาตรา 15 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคล ของราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 และมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช 2479
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ พันเอก หม่อมเจ้านวพรรษ์ ยุคล ตําแหน่ง นายทหารปฏิบัติการพิเศษ สํานักงานนายทหารปฏิบัติการพิเศษในพระองค์พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา พันเอกพิเศษ) ดํารงตําแหน่ง นายทหารปฏิบัติการพิเศษ สํานักงานนายทหารปฏิบัติการพิเศษในพระองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา พลตรี) และพระราชทานยศ พลตรี
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม พุทธศักราช 2568
ประกาศ ณ วันที่ 15 ธันวาคม พุทธศักราช 2568 เป็นปีที่ 10 ในรัชกาลปัจจุบัน
อ้างอิงจาก : ratchakitcha
