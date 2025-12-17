ข่าว

พระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งและพระราชทานยศ พลตรี ม.จ.เจ้านวพรรษ์ ยุคล

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 17 ธ.ค. 2568 12:58 น.| อัปเดต: 17 ธ.ค. 2568 12:58 น.
58
เผยแพร่คำสั่ง ยกเลิกการห้ามขาย เครื่องฟอกอากาศ ยี่ห้อดัง ปลอดภัยรังสี UVC

เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ เลื่อนตำแหน่งและพระราชทานยศ พลตรี แก่ “ท่านปีใหม่” หม่อมเจ้านวพรรษ์ ยุคล

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2568 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ประกาศ แต่งตั้งข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารและพระราชทานยศ

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารและพระราชทานยศ

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกอบมาตรา 4 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 มาตรา 10 มาตรา 13 และมาตรา 15 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคล ของราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 และมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช 2479

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ พันเอก หม่อมเจ้านวพรรษ์ ยุคล ตําแหน่ง นายทหารปฏิบัติการพิเศษ สํานักงานนายทหารปฏิบัติการพิเศษในพระองค์พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา พันเอกพิเศษ) ดํารงตําแหน่ง นายทหารปฏิบัติการพิเศษ สํานักงานนายทหารปฏิบัติการพิเศษในพระองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา พลตรี) และพระราชทานยศ พลตรี

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม พุทธศักราช 2568

ประกาศ ณ วันที่ 15 ธันวาคม พุทธศักราช 2568 เป็นปีที่ 10 ในรัชกาลปัจจุบัน

พระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งและพระราชทานยศ พลตรี ม.จ.เจ้านวพรรษ์ ยุคล-1

อ้างอิงจาก : ratchakitcha

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวต่างประเทศ

รัฐบาลทหารเมียนมา ยืนยัน “อองซานซูจี” สุขภาพยังแข็งแรงดี

9 วินาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เปิดลงทะเบียนเข้าชม พิธีปิด “ซีเกมส์ 2025” บ่าย 2 วันนี้ – วอล์กอินวันงานได้

14 นาที ที่แล้ว
กัมพูชา เรียกร้องสหรัฐฯ ตรวจสอบไทยใช้อาวุธสหรัฐฯ ถล่มชายแดน-ละเมิดหยุดยิง ข่าวต่างประเทศ

กัมพูชา เรียกร้องสหรัฐฯ ตรวจสอบไทยใช้อาวุธสหรัฐฯ ถล่มชายแดน-ละเมิดหยุดยิง

16 นาที ที่แล้ว
เผยแพร่คำสั่ง ยกเลิกการห้ามขาย เครื่องฟอกอากาศ ยี่ห้อดัง ปลอดภัยรังสี UVC ข่าว

พระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งและพระราชทานยศ พลตรี ม.จ.เจ้านวพรรษ์ ยุคล

19 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“สีหศักดิ์” เสียดายเขมรไม่เข้าร่วม คุยปราบสแกมเมอร์ เตรียมแนวทางปราบ

19 นาที ที่แล้ว
ประมวลภาพ ท่านผู้หญิงอรอนงค์ มอบเหรียญรางวัล นักกีฬากรีฑา ซีเกมส์ 2025 ข่าว

ประมวลภาพ ท่านผู้หญิงอรอนงค์ มอบเหรียญรางวัล นักกีฬากรีฑา ซีเกมส์ 2025

56 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ครม. เคาะยกเว้นค่าผ่านทาง บูรพาวิถี-กาญจนาภิเษก ช่วงเทศกาลปีใหม่

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตั้งข้อหา ลูกชายผู้กำกับดัง ฆ่าโหดพ่อแม่คาบ้าน เปิดปมทะเลาะเดือดก่อนแทง ข่าวต่างประเทศ

ตั้งข้อหา ลูกชายผู้กำกับดัง ฆ่าโหดพ่อแม่คาบ้าน เปิดปมทะเลาะเดือดก่อนแทง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจนี่ เปิดบ้านหรูชวนเพื่อนรักมาพร้อมหน้า บันเทิง

เจนี่ เปิดบ้านรวมตัวเพื่อนรัก10 ปี มาครบ เผยคำมั่นน้ำตาซึม มิตรภาพที่เงินซื้อไม่ได้

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
รู้จัก ต้น เดิมพัน นักธุรกิจชื่อดัง เจ้าของรีสอร์ทรางวัลพระราชทาน ผู้นำเทรนด์เทคโนโลยีรักษ์โลก ข่าว

รู้จัก ต้น เดิมพัน นักธุรกิจดัง เจ้าของรีสอร์ทบนเกาะเสม็ด ผู้นำเทรนด์ธุรกิจเทคโนโลยีรักษ์โลก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

“จิมมี่” นักคิกบ็อกซิ่ง LGBTQ+ ทีมชาติไทย ไหล่หลุดท้ายเกม กัดฟันสู้จนคว้าทอง ซีเกมส์ 2025 – ฟูลเทิร์นรับเหรียญ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ปชช. ร้องสื่อ แท็กซี่เขมรขูดรีดค่าโดยสารผู้อพยพ ชาติเดียวกันก็ไม่เว้น

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
Tokyogurl โดนแบนจากซีเกมส์เพราะการโกง RoV ที่ถูกเปิดเผย ข่าวกีฬา

ไขสงสัย Tokyogurl โกง RoV ซีเกมส์ ติดคุกหรือไม่? เปิดข้อกฎหมายโทษทางอาญา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

กกต. เชื่อจัดเลือกตั้งได้ตามกำหนด หากชายแดนไทย-กัมพูชายังไม่สงบ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
รู้จัก จิมมี่ พิฆเนศ คิกบ็อกซิ่ง LGBT หัวใจแกร่ง สู้จนไหล่หลุด คว้าทองซีเกมส์ 2025 ข่าวกีฬา

รู้จัก จิมมี่ พิฆเนศ คิกบ็อกซิ่ง LGBT หัวใจแกร่ง สู้จนไหล่หลุด คว้าทองซีเกมส์ 2025

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ดราม่าไม่เว้นวัน “นักมวยทีมชาติไทย” โพสต์ระบาย ถูกล็อกผลให้แพ้ วางมาเลฯได้เหรียญทอง ซีเกมส์ 2025

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดรายชื่อ แคนดิเดตนายกฯ ทุกพรรค ท้าชิงเก้าอี้นายกฯ ในสนามเลือกตั้ง 2569 ข่าว

เปิดรายชื่อ แคนดิเดตนายกฯ ทุกพรรค ท้าชิงเก้าอี้นายกฯ ในสนามเลือกตั้ง 2569

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

โฆษกกองทัพ เร่งตามหา พลทหารหายไป 2 นาย ระดมกำลังทั้งบก-อากาศ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ดูชัด ๆ รีวิวกิ๊ฟเซ็ตซีเกมส์ 2025 อึ้งเปิดมาเจอสิ่งนี้ หลุดขำทั้งคลิป คนไทยอายแทน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพจดัง หอบกระเช้าขอโทษ ป้าติ๋มตักแกง ปมดราม่า เขียวหวานเนื้อ มีแต่มะเขือ ข่าว

เพจดัง หอบกระเช้าขอโทษ ป้าติ๋มตักแกง ปมดราม่า เขียวหวานเนื้อ มีแต่มะเขือ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

จีน สั่งเก็บภาษีถุงยาง-ยาคุม หวังกระตุ้นจำนวนประชากร เริ่มปีหน้า

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
วิจัยเตือน ขนมปังปิ้ง อาหารเช้าคนชอบกิน ปรุงผิดวิธี เสี่ยงหัวใจวาย-สโตรกพุ่ง 60% ข่าวต่างประเทศ

วิจัยเตือน ขนมปังปิ้ง อาหารเช้าคนชอบกิน ปรุงผิดวิธี เสี่ยงหัวใจวาย-สโตรกพุ่ง 60%

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เปิดวาร์ป “โอ๊ต ภาสพงศ์ ” นักกีฬากระโดดค้ำถ่อสุดหล่อของไทย ดีกรีเหรียญเงินซีเกมส์ 2025

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
วี วิโอเลต เปิดใจหลังดราม่า ลั่น โกรธตัวเองที่ไม่ร้องสด เล็งเอาผิดคอมเมนต์หยาบเข้ารอบมิส สน. บันเทิง

วี วิโอเลต เปิดใจหลังดราม่า โกรธตัวเองที่ไม่ร้องสด เล็งเอาผิดคอมเมนต์หยาบเข้ารอบมิส สน.

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชาวเน็ตถกสนั่น บ้านติดวัด เหม็นกลิ่นศพ ข่าว

ถกเดือด บ้านติดวัดเหม็นควันศพ กลิ่นคลุ้งจนเวียนหัว เจอไล่ย้ายหนีฮวงจุ้ย ถูกสวนกลับนิ่ม ๆ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 17 ธ.ค. 2568 12:58 น.| อัปเดต: 17 ธ.ค. 2568 12:58 น.
58
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

รัฐบาลทหารเมียนมา ยืนยัน “อองซานซูจี” สุขภาพยังแข็งแรงดี

เผยแพร่: 17 ธันวาคม 2568

เปิดลงทะเบียนเข้าชม พิธีปิด “ซีเกมส์ 2025” บ่าย 2 วันนี้ – วอล์กอินวันงานได้

เผยแพร่: 17 ธันวาคม 2568
กัมพูชา เรียกร้องสหรัฐฯ ตรวจสอบไทยใช้อาวุธสหรัฐฯ ถล่มชายแดน-ละเมิดหยุดยิง

กัมพูชา เรียกร้องสหรัฐฯ ตรวจสอบไทยใช้อาวุธสหรัฐฯ ถล่มชายแดน-ละเมิดหยุดยิง

เผยแพร่: 17 ธันวาคม 2568

“สีหศักดิ์” เสียดายเขมรไม่เข้าร่วม คุยปราบสแกมเมอร์ เตรียมแนวทางปราบ

เผยแพร่: 17 ธันวาคม 2568
Back to top button