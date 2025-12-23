ข่าวต่างประเทศ

เขมร ขอเปลี่ยนที่ประชุม GBC พรุ่งนี้ ย้ายไปมาเลแทน อ้างกังวลเรื่องความปลอดภัย

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 23 ธ.ค. 2568 12:31 น.| อัปเดต: 23 ธ.ค. 2568 12:31 น.
56

เขมร ขอเปลี่ยนที่ประชุม GBC พรุ่งนี้ ย้ายไปมาเลแทน อ้างกังวลเรื่องความปลอดภัยและขอประชุมพื้นที่เป็นกลาง ขณะที่ไทยยืนกรานไม่ย้าย

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม เว็บไซต์ แคมโบเดียเนส รายงานว่า กระทรวงกลาโหมกัมพูชาได้ร้องขอให้ประเทศไทยย้ายสถานที่จัดการเจรจาทวิภาคี หรือ GBC ในวันพรุ่งนี้ (24 ธ.ค. 68) ไปยังกรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซียแทน

นายเตีย เซ็ยฮา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกัมพูชา กล่าวแสดงความกังวลถึงความปลอดภัยระหว่างชายแดนไทย-กัมพูชา และระบุว่าพวกเขาจะรู้สึกปลอดภัยกว่าหากประชุมในสถานที่เป็นกลาง

อย่างไรก็ตามมีรายงานเพิ่มเติมฝ่ายไทยาทำหนังสือปฏิเสธตอบกลับไป โดยยืนยันให้มาประชุมที่ อ.บ้านแหลม จ.จันทบุรี เพื่อยืนยันการแก้ไขปัญหาแบบทวิภาคี ไม่ประชุมในประเทศที่ 3

ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวหลังการประชุมรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศอาเซียน ว่า ทางกัมพูชาเสนอขอหยุดยิ่ง 4 ทุ่ม เมื่อวันที่ 22 ธ.ค. ที่ผ่านมา ฝ่ายกัมพูชาพูดเรื่องหยุดยิง แต่พูดกับทุกฝ่าย แต่ไม่เคยพูดกับเราเลย แล้วเราจะเดินหน้าอย่างไร ผมบอกเลยว่าการหยุดยิง มันไม่ได้มาด้วยการประกาศ การหยุดยิงต้องมาจากการพูดคุยกัน ซึ่งที่ประชุมก็เห็นด้วยว่าไม่ใช่การประกาศอย่างเดียว

ทางเราเลยมีข้อเสนอในการพูดคุยระหว่างทหารทั้งสองฝ่าย เมื่อไหร่เขาจะประชุม เราก็ตกลงว่าจะมีการประชุม GBC วันที่ 24 ธ.ค. เพื่อจะดูว่าในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปใหม่ เราจะหยุดยิงอย่างไร เราจะมีมาตรการอย่างไร จุดเริ่มต้นที่เราจะมีการปฏิบัติตามข้อตกลงหรือปฏิญาณร่วมกัมลาลัมเปอร์ เราต้องมีการหยุดยิงก่อน และต้องเป็นการหยุดยิงที่แท้จริง

