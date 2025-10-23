เผยผลประชุม GBC เขมรยอมไทยทั้ง 4 ข้อ ถอนอาวุธหนัก-ร่วมปราบสแกมเมอร์
พล.อ.ณัฐพล เผยผลประชุม GBC เขมรยอมไทยทั้ง 4 ข้อ ถอนอาวุธหนัก ร่วมปราบสแกมเมอร์ จัดตั้งกองกำลังร่วม ช่วยเหลือเหยื่อ
พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รมว.กลาโหม และ พล.ร.ต.สุรสันต์ คงสิริ โฆษกกระทรวงกลาโหม แถลงข่าวผลการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (GBC) ไทย-กัมพูชา สมัยพิเศษ ครั้งที่ 2/2568 จากกรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
พล.อ.ณัฐพล ระบุว่าทางกัมพูชายอมไทยทั้งสี่ข้อ ได้แก่ 1.ทั้งสองฝ่ายร่วมกันทำทีโออาร์ถอนอาวุธหนัก ลงนามเรียบร้อยแล้ว โดยมี IOT สังเกตุการณ์เข้ม 2.กัมพูชาตอบรับจริงจังเรื่องกู้ระเบิด พร้อมเริ่มทันที 3.ร่วมปราบสแกมเมอร์ ให้ทางตำรวจสองประเทศตั้งกองกำลังร่วม 2 ชาติ เพื่อกวาดล้างแกนนำ และช่วยเหลือเหยื่อ 4.ปมบ้านหนอง-หนองหญ้าแก้ว สองฝ่ายสำรวจร่วมเขตอ้างสิทธิ์ และไทยจะเริ่มทำรั้วถาวรในเขตที่ชัดเจนแล้ว
ขณะที่ นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ระบุก่อนหน้านี้ว่า หากทุกอย่างเรียบร้อย ก็จะดำเนินการลงนาม ”ประกาศความสัมพันธ์ไทย-กัมพูชา” ระหว่างนายกรัฐมนตรีไทย และนายกรัฐมนตรีกัมพูชา ในห้วงการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนที่มาเลเซียในวันที่ 25 ตุลาคมนี้ โดยมีนายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา และนายอันวาร์ อิบราฮิม นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย รวมทั้งผู้นำชาติสมาชิกอื่น ๆ เป็นพยาน
