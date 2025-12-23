เปิดกรุนิยาย “โลลิตา” เนื้อหาฉาวโฉ่จนถูกแบนในหลายประเทศ

บันเทิง

เผยแพร่: 23 ธ.ค. 2568 12:37 น.
นิยาย “โลลิต้า” (Lolita) เป็นผลงานคลาสสิกที่เขียนโดย วลาดิเมียร์ นาโบคอฟ นักเขียนชาวรัสเซีย-อเมริกัน ตีพิมพ์ครั้งแรกในปี 1955 ที่ปารีส เนื่องจากเนื้อหาฉาวโฉ่จนถูกแบนในหลายประเทศ แต่ได้รับการยกย่องเป็นวรรณกรรมชิ้นเอกเรื่องหนึ่งของศตวรรษที่ 20 ด้วยภาษาที่งดงาม ซับซ้อน ลีลาการบรรยายเฉียบคม และการเล่นคำอันชาญฉลาด จนกลายเป็นตำนานที่ถูกนำไปดัดแปลงเป็นภาพยนตร์หลายเวอร์ชัน เช่น ปี 1962 กำกับโดยสแตนลีย์ คูบริค และ 1997 กำกับโดยเอเดรียน ไลน์

นิยายโลลิตา เล่าในรูปแบบบันทึกส่วนตัวของตัวเอกชื่อฮัมเบิร์ต ฮัมเบิร์ต ชายวัยกลางคน 37 ปี นักวิชาการวรรณคดีชาวยุโรปที่ย้ายมาอยู่ในอเมริกา เขาเขียนเรื่องนี้ขณะถูกขังในคุก รอการพิจารณาคดี และเสียชีวิตก่อนได้อ่านคำตัดสิน (ตามคำนำของ “จอห์น เรย์ จูเนียร์” บรรณาธิการสมมติที่พบต้นฉบับ)

ภาพปกนิยายโลลิตาที่แสดงถึงความซับซ้อนของความรักและความผิดปกติทางเพศ

เรื่องย่อหลัก ๆ คือฮัมเบิร์ตมีอดีตสะเทือนใจจากวัยเด็ก เมื่อเคยหลงรักเด็กสาววัย 9 ขวบชื่อแอนาเบล ที่โรงแรมในริเวียร่าของฝรั่งเศส แต่ความสัมพันธ์ต้องจบลงเพราะเธอเสียชีวิตด้วยไข้หวัดใหญ่ สิ่งนี้กลายเป็นบาดแผลที่ทำให้เขาหมกมุ่นกับ “นิมเฟต” (nymphet) หรือเด็กหญิงวัย 9-14 ปีที่ดูเย้ายวนน่าหลงใหลในสายตาเขา (คำที่เขาแต่งขึ้นเองเพื่อโรแมนติกไซซ์ความผิดปกติทางเพศของตัวเอง หรือ pedophilia).

หลังจากหย่ากับภรรยาคนแรก ที่เขาแต่งงานด้วยเพราะพยายาม “รักษา” ตัวเอง ฮัมเบิร์ตย้ายมาอยู่ที่เมืองเล็ก ๆ แรมส์เดล ในรัฐนิวแฮมป์เชอร์ เพื่อหาที่พัก เขาไปเช่าห้องจากชาร์ล็อต เฮซ แม่ม่ายผู้มั่งคั่งแต่หยิ่งยโสทึ้ง และที่นั่นเขาเห็นลูกสาวของเธอชื่อโดโลเรส เฮซ (Dolores Haze) วัย 12 ปี เกิดปี 1935 ที่เขาตั้งชื่อเล่นส่วนตัวว่า “โลลิต้า” (Lolita จากภาษาสเปนแปลว่า “โดโลเรสตัวน้อย” แต่กลายเป็นสัญลักษณ์ของเด็กสาวยั่วยวนในวัฒนธรรมสมัยใหม่)

โลลิต้ากับความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนกับแม่และฮัมเบิร์ต

โลลิต้าเป็นเด็กสาวอเมริกันทั่วไป ชอบเคี้ยวหมากฝรั่ง ฟังเพลงป็อป อ่านหนังสือการ์ตูน ขี่จักรยาน และทะเลาะกับแม่บ่อย ๆ แต่ในสายตาฮัมเบิร์ต เธอคือภาพจำลองของแอนาเบลที่สมบูรณ์แบบ ผิวแทน ผมหยิก ดวงตาโต และท่าทาง “ยั่วเย้า” ที่จริง ๆ แล้วเป็นมุมมองบิดเบี้ยวของเขาเอง นิยายทำให้ผู้อ่านเห็นโลกผ่านเลนส์ของคนป่วยจิต จนบางคนเข้าใจผิดว่ามันโรแมนติก โดยเฉพาะเวอร์ชันหนังที่เนื้อหาเบาลงเพื่อเซ็นเซอร์

ฮัมเบิร์ตยอมอยู่ต่อเพราะหลงใหลโลลิต้าจนคลั่ง เริ่มจดไดอารี่บันทึก แฟนตาซีลับ ๆ สัมผัสเธอแบบแอบ ๆ (เช่น กอดตอนดูหนัง หรือนั่งตัก) และวางแผนครอบครองร่างกายเธอ ชาร์ล็อตที่หลงรักฮัมเบิร์ต เพราะเห็นเขาเป็นสุภาพบุรุษชาวยุโรป ส่งโลลิต้าไปค่ายฤดูร้อน แล้วบังคับให้เขาหมั้นกับเธอเพื่อ “รักษา” สถานะทางสังคม

การเดินทางของฮัมเบิร์ตและโลลิต้าข้ามอเมริกาในนิยายโลลิตา

ฮัมเบิร์ตยอมแต่งงานอย่างไม่เต็มใจ (เขาเกลียดชาร์ล็อตสุด ๆ คิดถึงขั้นวางยาพิษหรือยิงเธอ) แต่แผนพังเพราะชาร์ล็อตแอบอ่านไดอารี่ของเขา รู้ความจริงว่าลูกสาวของเธอคือเป้าหมายของเขา เธอโมโหหนีออกจากบ้าน แต่โชคร้ายถูกรถชนตายทันที

ฮัมเบิร์ต ปลอมจดหมายลวงให้โลลิต้าคิดว่าแม่ป่วยหนัก แล้วพาเธอหนีไปโมเต็ล คืนแรกที่นั่นเกิดเซ็กซ์ครั้งแรก ฮัมเบิร์ตอ้างว่าเธอล่อลวงเขา แต่จริง ๆ เขาล่อลวงเธอมาตลอด

จากนั้นทั้งคู่กลายเป็น “พ่อลูก” ที่เดินทางข้ามอเมริกาเกือบปี ราว 21,000 ไมล์ ฮัมเบิร์ตใช้เงินชาร์ล็อตที่เธอทิ้งไว้ให้ เปลี่ยนชื่อ โลลิต้าเป็น “เดลล์” ส่งเรียนโรงเรียนต่าง ๆ แต่ควบคุมชีวิตเธออย่างเข้มงวด ห้ามคบเพื่อนผู้ชาย ตรวจโทรศัพท์ สังเกตทุกย่างก้าว

การเปิดเผยความจริงเกี่ยวกับโลลิต้าและฮัมเบิร์ตในตอนท้ายของเรื่อง

โลลิต้าเริ่มบงการเขากลับ (เรียกเงิน ซื้อของ) แต่ชีวิตเธอทุกข์ทรมาน เบื่อหน่าย ป่วยบ่อย และแอบหนีไปกับชายลึกลับชื่อแคลร์ ควิลตี้ นักเขียนละครเพลย์บอยที่เคยรู้จักชาร์ล็อต (ฮัมเบิร์ตคิดว่าเป็นคู่แข่งตลอดเรื่อง แต่จริง ๆนายคนนี้ก็เปโดเหมือนกัน ล่อโลลิต้าไปถ่ายหนังโป๊เด็ก).

ฮัมเบิร์ตค้นพบความจริง 3 ปีต่อมา เมื่อโลลิต้าวัย 17 ตั้งท้อง ส่งจดหมายขอเงิน (เธอแต่งงานกับชายธรรมดา ๆ ชื่อดิค ชไลเซอร์ เพื่อหลบหนีอดีต)

เขาไปหาเธอที่บ้านยากจนในมิดเวสต์ เธอเล่าเรื่องทั้งหมด ถูกควิลตี้ขัง ล่วงละเมิด แล้วทิ้ง (เธอเกลียดฮัมเบิร์ตแต่ยอมรับเงินช่วยเหลือ) ฮัมเบิร์ตโกรธแค้นตามฆ่าควิลตี้ที่บ้านของเขา จากนั้นก็ถูกจับ เขาขอให้เผยแพร่บันทึกเพื่อ “แก้แค้มแค้น” ให้โลลิต้า เพราะเธอเสียชีวิตคลอดบุตรไม่นานหลังจากนั้น

ภาพบรรยากาศของเมืองเล็ก ๆ ที่ฮัมเบิร์ตอาศัยอยู่ในนิยายโลลิตา

