ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ “จิ๋ม มยุรฉัตร” เป็นบุคคลไร้ความสามารถ

เกิดอะไรขึ้น ! ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศคำสั่งศาลให้ จิ๋ม มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช ผู้จัดดังเป็นบุคคลไร้ความสามารถ
เป็นข่าวที่สร้างความตกใจให้กับแวดวงบันเทิง หลังจากที่เว็บไซ์ราชกิจจานุเบกษา เผยประกาศ ณ วันที่ 20 พ.ย.2568 ที่ผ่านมา กรณีศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เรื่อง “ศาลมีคำสั่งให้ นางมยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช อายุ 76 ปี เป็นคนไร้ความสามามารถ” ด้วย นายณัฐพงศ์ เหมือนประสิทธิเวช ผู้ร้อง ยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ “นางมยุรฉัตร” เป็นคนไร้ความสามารถและอยู่ในความอนุบาลของผู้ร้อง
ทั้งนี้ศาลไต่สวนพยานหลักฐานของผู้ร้องแล้วเห็นว่า “นางมยุรฉัตร” เหมือนประสิทธิเวช ป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์และการอักเสบของสมอง รวมถึงมีภาวะสมองเสื่อมจากโรคพาร์กินสันมาเป็นระยะเวลากว่า 2 ปีแล้ว โดยมีอาการข้างเคียง เช่น จำอะไรไม่ได้ จำบุตรตนเองไม่ได้ จำคนรอบข้างไม่ได้ พูดจารู้เรื่องบ้าง ไม่รู้เรื่องบ้าง ไม่สามารถประกอบกิจการงานและช่วยเหลือตนเองได้ อาการของนางมยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช เข้าลักษณะบุคคลวิกลจริต ผู้ร้องเกี่ยวข้องเป็นบุตรและเป็นผู้ช่วยเหลือดูแลมาโดยดลอด เห็นควรให้ผู้ร้องเป็นผู้อนุบาล จึงมีคำสั่งว่า นางมยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช เป็นคนไร้ความสามารถ และอยู่ในความอนุบาลของนายณัฐพงศ์ เหมือนประสิทธิเวช ผู้ร้อง
อีกทั้งเพื่อเป็นการคุ้มครองประโยชน์ของคนไร้ความสามารถในการทำหน้าที่ของผู้อนุบาล จึงให้ตั้งผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครเป็นผู้กำกับดูแลให้คำปรึกษาผู้อนุบาล ในการปฏิบัติหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินของคนไร้ความสามารถด้วย
สำหรับ “จิ๋ม” มยุรฉัตร เป็นนักแสดงหญิง-ผู้จัดละครชาวไทย มีชื่อเสียงจากการแสดงภาพยนตร์เรื่อง ป่ากามเทพ (2519) โดยได้รับรางวัลตุ๊กตาทอง ประเภทนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมจากภาพยนตร์ดังกล่าว มีบุตร 2 คน ได้แก่ จ๋า ยศสินี ณ นคร นักแสดงและผู้จัดละครไฟแรง และนายณัฐพงศ์ หรือ “เจ็ท”.
