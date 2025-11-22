ข่าวดาราบันเทิง

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ “จิ๋ม มยุรฉัตร” เป็นบุคคลไร้ความสามารถ

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 22 พ.ย. 2568 09:32 น.| อัปเดต: 22 พ.ย. 2568 12:12 น.
578
จิ๋มมยุรฉัตร บุคคลไร้ความสามารถ
แฟ้มภาพ

เกิดอะไรขึ้น ! ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศคำสั่งศาลให้ จิ๋ม มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช ผู้จัดดังเป็นบุคคลไร้ความสามารถ

เป็นข่าวที่สร้างความตกใจให้กับแวดวงบันเทิง หลังจากที่เว็บไซ์ราชกิจจานุเบกษา เผยประกาศ ณ วันที่ 20 พ.ย.2568 ที่ผ่านมา กรณีศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เรื่อง “ศาลมีคำสั่งให้ นางมยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช อายุ 76 ปี เป็นคนไร้ความสามามารถ” ด้วย นายณัฐพงศ์ เหมือนประสิทธิเวช ผู้ร้อง ยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ “นางมยุรฉัตร” เป็นคนไร้ความสามารถและอยู่ในความอนุบาลของผู้ร้อง

ทั้งนี้ศาลไต่สวนพยานหลักฐานของผู้ร้องแล้วเห็นว่า “นางมยุรฉัตร” เหมือนประสิทธิเวช ป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์และการอักเสบของสมอง รวมถึงมีภาวะสมองเสื่อมจากโรคพาร์กินสันมาเป็นระยะเวลากว่า 2 ปีแล้ว โดยมีอาการข้างเคียง เช่น จำอะไรไม่ได้ จำบุตรตนเองไม่ได้ จำคนรอบข้างไม่ได้ พูดจารู้เรื่องบ้าง ไม่รู้เรื่องบ้าง ไม่สามารถประกอบกิจการงานและช่วยเหลือตนเองได้ อาการของนางมยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช เข้าลักษณะบุคคลวิกลจริต ผู้ร้องเกี่ยวข้องเป็นบุตรและเป็นผู้ช่วยเหลือดูแลมาโดยดลอด เห็นควรให้ผู้ร้องเป็นผู้อนุบาล จึงมีคำสั่งว่า นางมยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช เป็นคนไร้ความสามารถ และอยู่ในความอนุบาลของนายณัฐพงศ์ เหมือนประสิทธิเวช ผู้ร้อง

อีกทั้งเพื่อเป็นการคุ้มครองประโยชน์ของคนไร้ความสามารถในการทำหน้าที่ของผู้อนุบาล จึงให้ตั้งผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครเป็นผู้กำกับดูแลให้คำปรึกษาผู้อนุบาล ในการปฏิบัติหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินของคนไร้ความสามารถด้วย

จิ๋ม มยุรฉัตร อัลไซเมอร์
แฟ้มภาพ @เว็บไซต์ราชกิจจาฯ

สำหรับ “จิ๋ม” มยุรฉัตร เป็นนักแสดงหญิง-ผู้จัดละครชาวไทย มีชื่อเสียงจากการแสดงภาพยนตร์เรื่อง ป่ากามเทพ (2519) โดยได้รับรางวัลตุ๊กตาทอง ประเภทนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมจากภาพยนตร์ดังกล่าว มีบุตร 2 คน ได้แก่ จ๋า ยศสินี ณ นคร นักแสดงและผู้จัดละครไฟแรง และนายณัฐพงศ์ หรือ “เจ็ท”.

ครอบครัว จิ๋ม มยุรฉัตร อัลไซเมอร์
แฟ้มภาพ
ดุ๊กภาณุเดช ปัจจุบัน จิ๋มมยุรฉัตรวันนี้
แฟ้มภาพ Facebook @Duke Bhanudej
จิ๋มมยุรฉัตรสมัยเป็นดารา
แฟ้มภาพ Facebook @Thai Movie Posters

มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช บุคคลไร้ความสามารถ
แฟ้มภาพ Facebook @Thai Movie Posters
จิ๋มมยุรฉัตร บิดา
มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช กับคุณสุเทพ เหมือนประสิทธิเวช บิดา ซึ่งเป็นนักหนังสือพิมพ์ชื่อดังแห่งยุค *รูปจากหนังสือโลกดารา ประจำวันที่ 30 พ.ย.2519 (แฟ้มภาพ Facebook @Thai Movie Posters)
จิ๋มมยุรฉัตร ช่อง3
แฟ้มภาพ @ช่อง 3

อ่านข่าววบันเทิงเพิ่มเติมประเด็นเด็ดที่นี่

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวกีฬา

เปแอสเช พบ เลอ อาฟร์ ดูบอลสด ฟุตบอลลีกเอิง 2025/26 วันที่ 22 พ.ย. 68

1 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

นาโปลี พบ อตาลันต้า ดูบอลสด ฟุตบอลกัลโช่ เซเรียอา 2025/26 วันที่ 22 พ.ย. 68

21 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ผลบอลจตุรมิตร เทพศิรินทร์ ชนะ กรุงเทพคริสเตียน 2-0 ซิวแชมป์หนที่ 31

50 นาที ที่แล้ว
แม่แจ้งข่าวเศร้า น้องมาร์ติน หนูน้อยวัย 1 ขวบ ป่วยมะเร็งตับระยะ 4 เสียชีวิตแล้ว ข่าว

แม่แจ้งข่าวเศร้า น้องมาร์ติน หนูน้อยวัย 1 ขวบ ป่วยมะเร็งตับระยะ 4 เสียชีวิตแล้ว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
มาแล้วเลขเด็ด อ.น๊อตตี้ศิษย์ปู่ใหญ่ 1/12/68 ลุ้นตั๋วสัญจร กำแพงเพชร เลขเด็ด

มาแล้ว เลขเด็ด อ.น๊อตตี้ ศิษย์ปู่ใหญ่ 1/12/68 แนวทางลุ้นหวยสัญจร กำแพงเพชร

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สถานการณ์น้ำท่วมหาดใหญ่ 22 พ.ย. 68 ข่าวภูมิภาค

คลิปนายกฯ อนุทิน ถึงหาดใหญ่ ลุยสั่งด่วน! หลังเข้าฟังรายงานวิกฤตหนัก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผลบอลจตุรมิตร คู่ชิงที่ 3 ข่าวกีฬา

อัสสัมชัญ ย้ำแค้น สวนกุหลาบ คว้าอันดับ 3 บอลจตุรมิตรครั้งที่ 31

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

นิวคาสเซิล พบ แมนซิตี้ ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 22 พ.ย. 68

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

บขส. – รฟท. แจ้งหยุดเดินรถเส้นทางสายใต้ หลังฝนตก-น้ำท่วมสูงพื้นที่ อ.หาดใหญ่

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ฟิออเรนตินา พบ ยูเวนตุส ดูบอลสด ฟุตบอลกัลโช่ เซเรียอา 2025/26 วันที่ 22 พ.ย. 68

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
แตงโม ภรรยา แจ็กแปบโฮ โพสต์ภาพขอบคุณทนาย ลั่น เตรียมรับหมายศาลได้เลย บันเทิง

แตงโม ภรรยา แจ็กแปปโฮ โพสต์ภาพขอบคุณทนาย ลั่น เตรียมรับหมายศาลได้เลย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

อากาศหนาวถึงวันไหน ? พยากรณ์อากาศตอบให้ พีคสุดช่วง 3 วันนี้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
แจ้งเตือนฉุกฌแิน น้ำท่วมหาดใหญ่ สงขลาวันนี้ ข่าว

น้ำท่วมหาดใหญ่ ! ปภ.แจ้ง SMS เตือนภัยขั้นรุนแรง 6 โมงเย็นวันนี้-ขนของขึ้นที่สูง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

จับพระวัย 60 คาผ้าเหลือ โหลดคลิปโป๊เด็กเป็นคลังแสง สารภาพสนองตัณหาส่วนตัว

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลุงโทนี่ คว้ารองเท้าตบหน้า เบิร์ดวันว่าง ๆ พังตู้หมูหัน ชาวเน็ตขอดูใบแจ้งความ ชี้จัดฉาก ข่าว

ลุงโทนี่ คว้ารองเท้าตบหน้า เบิร์ดวันว่าง ๆ พังตู้หมูหัน ชาวเน็ตขอดูใบแจ้งความ ชี้จัดฉาก

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ธวัชชัย ไทยเขียว ข่าวกรมราชทัณฑ์ ข่าวอาชญากรรม

อดีตรองปลัดยธ. ช็อกข่าวกรมราชทัณฑ์ “อัจฉริยะ” ซัดฮาเร็มเรือนจำพิเศษฯ สุดอัปยศ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปู มัณฑนา โพสต์รั่วถึง ดารา น. ลั่น ถูกเพจขี้ข้าเล่นงานเหมือนที่ตัวเองโดน บันเทิง

ปู มัณฑนา โพสต์รั่วถึง ดารา น. ลั่น ถูกเพจขี้ข้าเล่นงานเหมือนที่ตัวเองโดน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สนามบินหาดใหญ่ เปิดให้บริการตามปกติ-พร้อมเช็กเบอร์สายการบิน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

บาร์เซโลนา พบ แอธ.บิลเบา ดูบอลสด ฟุตบอลลาลีกา 2025/26 วันที่ 22 พ.ย. 68

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ลิเวอร์พูล พบ น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 22 พ.ย. 68

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

อนุทิน ดูมือถือเช็กน้ำท่วมใต้ 24 ชม. ก่อนเปลี่ยนกำหนดด่วน! บินช่วยหาดใหญ่

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

โวล์ฟสบวร์ก พบ เลเวอร์คูเซ่น ดูบอลสด ฟุตบอลบุนเดสลีกา 2025/26 วันที่ 22 พ.ย. 68

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
วุ้นเส้น-แอน เคลื่อนไหว หลังเพื่อนรักแก๊งนางฟ้า นานา ไรบีนา โพสต์คลิปยอมรับ บันเทิง

วุ้นเส้น-แอน เคลื่อนไหว หลังเพื่อนรักแก๊งนางฟ้า นานา ไรบีนา โพสต์คลิปยอมรับ

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ดอร์ทมุนด์ พบ สตุ๊ตการ์ท ดูบอลสด ฟุตบอลบุนเดสลีกา 2025/26 วันที่ 22 พ.ย. 68

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

บาเยิร์น มิวนิค พบ ไฟร์บวร์ก ดูบอลสด ฟุตบอลบุนเดสลีกา 2025/26 วันที่ 22 พ.ย. 68

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 22 พ.ย. 2568 09:32 น.| อัปเดต: 22 พ.ย. 2568 12:12 น.
578
Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เปแอสเช พบ เลอ อาฟร์ ดูบอลสด ฟุตบอลลีกเอิง 2025/26 วันที่ 22 พ.ย. 68

เผยแพร่: 22 พฤศจิกายน 2568

นาโปลี พบ อตาลันต้า ดูบอลสด ฟุตบอลกัลโช่ เซเรียอา 2025/26 วันที่ 22 พ.ย. 68

เผยแพร่: 22 พฤศจิกายน 2568

ผลบอลจตุรมิตร เทพศิรินทร์ ชนะ กรุงเทพคริสเตียน 2-0 ซิวแชมป์หนที่ 31

เผยแพร่: 22 พฤศจิกายน 2568
แม่แจ้งข่าวเศร้า น้องมาร์ติน หนูน้อยวัย 1 ขวบ ป่วยมะเร็งตับระยะ 4 เสียชีวิตแล้ว

แม่แจ้งข่าวเศร้า น้องมาร์ติน หนูน้อยวัย 1 ขวบ ป่วยมะเร็งตับระยะ 4 เสียชีวิตแล้ว

เผยแพร่: 22 พฤศจิกายน 2568
Back to top button