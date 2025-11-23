บันเทิง

“จ๋า ยศสินี” พูดถึงแม่จิ๋ม แจงชัดคำสั่งศาล เจ็บปวดแต่ต้องทำ!

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 23 พ.ย. 2568 16:08 น.| อัปเดต: 23 พ.ย. 2568 16:17 น.
166
จ๋ายศสินี อาจิ๋มป่วยอะไร
แฟ้มภาพ @yossiebistro

มยุรฉัตรเหมือนประสิทธิเวชป่วยเป็นอะไร จ๋า ยศสินี โพสต์เคลียร์ชัดเจนทุกประเด็น หลังศาลสั่งมารดาผู้จัดคนดังเป็นบุคคลไร้ความสามารถ ลูกสาวทายาดย้ำแม่ยังเป็นที่รักของทุกคน ขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาล้นหลามจริงๆ ชี้กระบวนทางกฏหมายตัดสินใจท่ามกลางความเจ็บปวดของทุกคนนในบ้าน แต่เป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นต้องทำเพื่อดูแลกันได้เต็มที่

หลังจากเมื่อ 20 พ.ย.2568 เว็บไซ์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศของศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เรื่อง ศาลมีคำสั่งให้ นางมยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช อายุ 76 ปี เป็นคนไร้ความสามามารถ ด้วย นายณัฐพงศ์ เหมือนประสิทธิเวช ผู้ร้อง ยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ “นางมยุรฉัตร” เป็นคนไร้ความสามารถและอยู่ในความอนุบาลของผู้ร้องนั้น

ล่าสุด “จ๋า” ยศสินี ณ นคร นักแสดงและผู้จัดละครชื่อดัง โพสต์ชี้แจงผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว @YossieBistro ถึงอาการป่วยของมารดาหลังมีกระแสข่าวเกี่ยวกับการดำเนินการทางกฎหมาย โดยระบุว่า “คุณแม่ป่วยด้วยภาวะเสื่อมทางสมองตามวัยมาเป็นเวลาหลายปี ส่งผลต่อความสามารถในการตัดสินใจทั้งเรื่องงานและสุขภาพ จนทำให้ครอบครัวจำเป็นต้องเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายเพื่อป้องกันการแอบอ้างและคุ้มครองสิ่งที่คุณแม่สร้างสมมาตลอดชีวิต”

“แม้ถ้อยคำและขั้นตอนทางกฎหมายจะดูเข้มข้นและหนักหน่วง แต่ในความเป็นจริงคือกระบวนการที่ทำไปด้วยความรัก ความอ่อนโยน และความห่วงใย เพื่อให้ลูกๆ สามารถดูแลคุณแม่ได้อย่างเต็มที่ พร้อมย้ำว่า อาจิ๋มยังคงเป็นคนเดิมในหัวใจของทุกคน แม้สุขภาพจะเปลี่ยนไปบ้าง แต่ยังยิ้มแย้มและน่ารักเสมอ”

แม่จิ๋มกับลูกสาว
แฟ้มภาพ Facebook @YossieBistro

ทายาทดารารุ่นเก๋ายังเล่าถึงบรรยากาศในครอบครัวด้วยว่า หลานชาย “คินคิน” ได้ทำหน้าที่ดูแลย่าอย่างใกล้ชิด ทั้งเรื่องการกินยาและพาออกไปเดินเล่นในบางวัน พร้อมส่งกำลังใจไปถึงทุกครอบครัวที่ต้องดูแลผู้ป่วยโรคสมองเสื่อม ยอมรับว่าเป็นโรคที่ไม่มีทางรักษา ทำได้เพียงประคองอาการ และต้องอาศัยความเข้าใจอย่างมากจากสังคม

“บางครั้งคนดูแลโดดเดี่ยวกว่าคนป่วยมาก” จ๋ากล่าว พร้อมขอความเมตตาจากสังคม อย่าตัดสินว่าครอบครัวดูแลไม่ดี เพราะการดูแลผู้ป่วยลักษณะนี้ต้องใช้วิธีที่แตกต่าง และไม่อาจเป็นไปตามความคาดหวังของคนภายนอกเสมอไป โดยตอนท้ายของโพสต์ล่าสุดนี้ จ๋าและสมาชิกในครอบครัวยืนยันว่า “จะขอดูแลแม่จิ๋มอย่างดีที่สุด”

นอกจากนี้ยังขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมา และขอส่งพลังกลับไปให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรง ตื่นขึ้นมาอย่างมีความสุขและความหวัง แม้ในวันที่ยากลำบากก็ตาม

ขณะเดียวกัน “นก” จริยา แอนโฟเน่ อดีตนักแสดงที่ผันตัวขึ้นเป็นผู้จัดละครในปัจจุบันและเคยร่วมงานบ่อยหนกับ “อาจิ๋ม” มยุรฉัตร ในช่วงที่เข้ามาในวงการใหม่ๆ เขียนข้อความผ่านโซเชียลเยยความรู้สึกส่วนตัว โดยแอบชมลูกสาวและลูกชายอย่าง “จ๋า ยศสินี” และ “เจ็ท ณัฐพงศ์” ว่า

“พี่ (อาจิ๋ม) เป็นสุภาพสตรีที่สวย งดงามภูมิฐานเสมอ ทั้งตัวตนและการวางตัว พี่เป็นบุคคลต้นแบบทุกสิ่งในการดูแลตัวเอง การทำงาน ความคิด ความแกร่งของใจ วันเวลาที่ผ่านไป พร้อมวัยและสุขภาพ”.

จิ๋ม มยุรฉัตร ถ่ายรูปกับนก จริยา ภรรยาจอนนี่ แอนโฟเน่
แฟ้มภาพ Facebook @YossieBistro
ข่าวแม่จิ๋มมยุรฉัตร ล่าสุด
แฟ้มภาพ Facebook @YossieBistro
อัปเดต ข่าว จิ๋มมยุรฉัตร (1)
แฟ้มภาพ Facebook @YossieBistro
จิ๋มมยุรฉัตรวันนี้
แฟ้มภาพ Facebook @YossieBistro
มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวชแอฟ ทักษอร
แฟ้มภาพ Facebook @YossieBistro
บันทิงวันนี้ 23 พ.ย.68
แฟ้มภาพ Facebook @YossieBistro
แม่จิ๋มกับลูกสาว ถ่ายนิตยสาร
แฟ้มภาพ Facebook @YossieBistro
รูปอดีตแม่จิ๋ม มยุรฉัตร
แฟ้มภาพ Facebook @YossieBistro
ครอบครัว แม่จิ๋ม มยุรฉัตร
แฟ้มภาพ Facebook @YossieBistro

Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

