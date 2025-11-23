“จ๋า ยศสินี” พูดถึงแม่จิ๋ม แจงชัดคำสั่งศาล เจ็บปวดแต่ต้องทำ!
มยุรฉัตรเหมือนประสิทธิเวชป่วยเป็นอะไร จ๋า ยศสินี โพสต์เคลียร์ชัดเจนทุกประเด็น หลังศาลสั่งมารดาผู้จัดคนดังเป็นบุคคลไร้ความสามารถ ลูกสาวทายาดย้ำแม่ยังเป็นที่รักของทุกคน ขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาล้นหลามจริงๆ ชี้กระบวนทางกฏหมายตัดสินใจท่ามกลางความเจ็บปวดของทุกคนนในบ้าน แต่เป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นต้องทำเพื่อดูแลกันได้เต็มที่
หลังจากเมื่อ 20 พ.ย.2568 เว็บไซ์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศของศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เรื่อง ศาลมีคำสั่งให้ นางมยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช อายุ 76 ปี เป็นคนไร้ความสามามารถ ด้วย นายณัฐพงศ์ เหมือนประสิทธิเวช ผู้ร้อง ยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ “นางมยุรฉัตร” เป็นคนไร้ความสามารถและอยู่ในความอนุบาลของผู้ร้องนั้น
ล่าสุด “จ๋า” ยศสินี ณ นคร นักแสดงและผู้จัดละครชื่อดัง โพสต์ชี้แจงผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว @YossieBistro ถึงอาการป่วยของมารดาหลังมีกระแสข่าวเกี่ยวกับการดำเนินการทางกฎหมาย โดยระบุว่า “คุณแม่ป่วยด้วยภาวะเสื่อมทางสมองตามวัยมาเป็นเวลาหลายปี ส่งผลต่อความสามารถในการตัดสินใจทั้งเรื่องงานและสุขภาพ จนทำให้ครอบครัวจำเป็นต้องเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายเพื่อป้องกันการแอบอ้างและคุ้มครองสิ่งที่คุณแม่สร้างสมมาตลอดชีวิต”
“แม้ถ้อยคำและขั้นตอนทางกฎหมายจะดูเข้มข้นและหนักหน่วง แต่ในความเป็นจริงคือกระบวนการที่ทำไปด้วยความรัก ความอ่อนโยน และความห่วงใย เพื่อให้ลูกๆ สามารถดูแลคุณแม่ได้อย่างเต็มที่ พร้อมย้ำว่า อาจิ๋มยังคงเป็นคนเดิมในหัวใจของทุกคน แม้สุขภาพจะเปลี่ยนไปบ้าง แต่ยังยิ้มแย้มและน่ารักเสมอ”
ทายาทดารารุ่นเก๋ายังเล่าถึงบรรยากาศในครอบครัวด้วยว่า หลานชาย “คินคิน” ได้ทำหน้าที่ดูแลย่าอย่างใกล้ชิด ทั้งเรื่องการกินยาและพาออกไปเดินเล่นในบางวัน พร้อมส่งกำลังใจไปถึงทุกครอบครัวที่ต้องดูแลผู้ป่วยโรคสมองเสื่อม ยอมรับว่าเป็นโรคที่ไม่มีทางรักษา ทำได้เพียงประคองอาการ และต้องอาศัยความเข้าใจอย่างมากจากสังคม
“บางครั้งคนดูแลโดดเดี่ยวกว่าคนป่วยมาก” จ๋ากล่าว พร้อมขอความเมตตาจากสังคม อย่าตัดสินว่าครอบครัวดูแลไม่ดี เพราะการดูแลผู้ป่วยลักษณะนี้ต้องใช้วิธีที่แตกต่าง และไม่อาจเป็นไปตามความคาดหวังของคนภายนอกเสมอไป โดยตอนท้ายของโพสต์ล่าสุดนี้ จ๋าและสมาชิกในครอบครัวยืนยันว่า “จะขอดูแลแม่จิ๋มอย่างดีที่สุด”
นอกจากนี้ยังขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมา และขอส่งพลังกลับไปให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรง ตื่นขึ้นมาอย่างมีความสุขและความหวัง แม้ในวันที่ยากลำบากก็ตาม
ขณะเดียวกัน “นก” จริยา แอนโฟเน่ อดีตนักแสดงที่ผันตัวขึ้นเป็นผู้จัดละครในปัจจุบันและเคยร่วมงานบ่อยหนกับ “อาจิ๋ม” มยุรฉัตร ในช่วงที่เข้ามาในวงการใหม่ๆ เขียนข้อความผ่านโซเชียลเยยความรู้สึกส่วนตัว โดยแอบชมลูกสาวและลูกชายอย่าง “จ๋า ยศสินี” และ “เจ็ท ณัฐพงศ์” ว่า
“พี่ (อาจิ๋ม) เป็นสุภาพสตรีที่สวย งดงามภูมิฐานเสมอ ทั้งตัวตนและการวางตัว พี่เป็นบุคคลต้นแบบทุกสิ่งในการดูแลตัวเอง การทำงาน ความคิด ความแกร่งของใจ วันเวลาที่ผ่านไป พร้อมวัยและสุขภาพ”.
