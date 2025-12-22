ฉุนจัด! ลูกบ้านค้างค่าไฟ คว้าท่อนไม้ไล่ตี-ขู่ฆ่า เจ้าหน้าที่ตัดไฟ อ้างทำปลาตาย
คลิปเดือด! ลูกบ้านหัวร้อน ค้างค่าไฟ คว้าไม้ไล่ตีเจ้าหน้าที่ตัดไฟเจ็บ อ้างโมโหโดนตัดไฟทำ “ปลาตายหมด”
เพจเฟซบุ๊ก อยากดังเดี๋ยวจัดให้ รีเทริน์ part 7 โพสต์คลิปเหตุการณ์ปะทะระหว่างลูกบ้านรายหนึ่งกับเจ้าหน้าที่ตัดไฟ โดยระบุข้อความว่า “ค้างค่าไฟแล้วพอไปตัดข่มขู่ให้ต่อคืน ทั้งที่ยังไม่จ่ายพอไม่ต่อคืนให้ก็ด่าข่มขู่ว่าจะฆ่าแล้วก็ใช้ท่อนไม้ใหญ่ตีเอาตีเอา” ซึ่งทั้งสองฝ่ายนั้นเกิดการทะเลาะวิวาทอย่างรุนแรง เมื่อลูกบ้านในคลิปได้ใช้ท่อนไม้ตีไปที่เจ้าหน้าที่ตัดไฟ โดยอ้างว่าทำปลาของตนตายทั้งหมด
ลูกบ้าน: สองทุ่มมึงมาต่อปลากูตาย อี…
เจ้าหน้าที่ตัดไฟ: อ้าว
ลูกบ้าน: อ้าวทำไม
เจ้าหน้าที่ตัดไฟ: แล้วทำไม กูบอกว่าให้จ่ายก่อนแล้วไง
ลูกบ้าน: กูบอกให้มึงต่อ มึงไปต่อเดี๋ยวนี้ มึงเป็นแค่ Outsource กูค้างหรือยัง
เจ้าหน้าที่ตัดไฟ: แล้วทำไม
จากนั้นเจ้าหน้าที่ตัดไฟถูกชาวบ้านรายหนึ่งใช้ไม้ไล่ตี และพูดขึ้นว่า กูเป็นเจ้าหน้าที่นะ
ลูกบ้าน: มึงต่อให้มึงก็พูดดี ๆ ดิ กูบอกให้มึงมาต่อกี่ครั้งแล้ว ปลากูตายกี่รอบแล้ว ขู่…อะไร
เจ้าหน้าที่ตัดไฟ: แล้วมึงจะเจอกูแน่
ลูกบ้าน: แน่นอน เจอแน่นอนค่ะ อี… กูเดินมามึงยังไม่…ออกมา มึงจับเครื่องมือมึงออกมา อี…
เจ้าหน้าที่ตัดไฟ: (พูดกับคนอื่นว่า) เขามาตีฉัน
ลูกบ้าน: เอาดิ มึงยกเครื่องมือมึงออกมา
เจ้าหน้าที่ตัดไฟ: มึงมาตีกูก่อนอะ
ลูกบ้าน: มึงยกให้ทำไม เขาบอกว่าต่อเลย
เจ้าหน้าที่ตัดไฟ: มึงด่ากูอะ
ลูกบ้าน: ใครด่ามึง ใครด่ามึง พูดดี ๆ เขาบอกให้มึงต่อแต่มึงไม่ต่อ มึงบอกว่าเสีย 500 ไอ…
จากคลิปดังกล่าว ได้มีผู้ใช้ต่างแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก เช่น “ตอนโมโหเหมือนเดอะฮัค อยู่โรงพักน่ารักเหมือนโดเรมี่” , “ทำไมประเทศไทยต้องเป็นแบบนี้นะทำไมเราต้องเห็นแก่ตัวด้วยส่วนเขาก็ทำตามหน้าที่ ส่วนเราค้างค่าไฟเขาก็ทำตามหน้าที่เป็นขั้นตอน ทำไมคนไทยไม่รักกันเลยไม่เหมือนประเทศอื่นๆ เลยอิจฉาประเทศอื่นจัง” , “แจ้งความแล้วอย่ายอมความ อยากสบายแต่ไม่ยอมจ่าย ข้ออ้างสารพัด” เป็นต้น
