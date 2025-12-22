คดีพลิก พบโดรนบินว่อนสนามบินสุวรรณภูมิ ที่แท้ฝีมือสิ่งนี้
จากกรณีสื่อหลายสำนัก รายงานกระแสข่าว พบโดรนบินว่อนสนามบินสุวรรณภูมิ เป็นแสงประหลาดรวมกลุ่ม ก่อนกระจายตัว เมื่อช่วงค่ำวันที่ 20 ธันวาคม ที่ผ่านมา ชาวบ้านในตำบลหนองปรือ อำเภอบางพลี สามารถบันทึกภาพคลิปวิดีโอวัตถุบินปริศนาไว้ได้ ตอนแรกเห็นเป็นดวงไฟเกาะกลุ่มกันจำนวนมากก่อนจะกระจายตัวออก เมื่อซูมดูพบว่าเป็นโดรนลำใหญ่ ซึ่งปกติไม่เคยมีการบินในบริเวณนี้ ทำให้ชาวบ้านรู้สึกกังวลและหวาดกลัวเป็นอย่างมาก
ด้าน พล.ต.ต.ภูมินทร์ สิงหสุต ผบก.ภ.จว.สมุทรปราการ ระบุว่าจากการตรวจสอบคลิป มีบางส่วนเป็นโดรนจริงและบางส่วนอาจเป็นไฟเครื่องบิน เบื้องต้นเชื่อว่าลักษณะโดรนที่พบไม่สามารถนำมาใช้ก่อวินาศกรรมได้ แต่เจ้าหน้าที่จะเร่งสืบสวนหาตัวผู้บังคับและเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดเพื่อความอุ่นใจของประชาชน
ล่าสุด ดูเหมือนว่าจะคดีพลิก เพราะ สมาคมดาราศาสตร์ไทย ออกมาชี้แจงให้ความรู้ว่า หากมองไปทางทิศตะวันออกช่วงหัวค่ำหลังเวลา 20.00 น. จะเห็นจุดแสงกะพริบ 7–8 จุด โดยมี 4 จุดเรียงเป็นกรอบสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดใหญ่ และ 3 จุดตรงกลางเรียงเป็นเส้นตรง แต่คนเข้าใจผิดว่าเป็นโดรน
ทางเพจแกล้งแซวว่านี่คือ “การบินโดรนแบบกลุ่มดาวนายพราน (Orion)”
4 ลำรอบนอก: เปรียบเสมือนตัวนายพราน หรือที่คนไทยเรียกว่า “ดาวเต่า”
3 ลำตรงกลาง: เปรียบเสมือนเข็มขัดนายพราน หรือที่คนไทยเรียกว่า “ดาวไถ”
โพสต์ดังกล่าวยังให้ความรู้สอดแทรกเรื่องดาราศาสตร์ว่า บริเวณข้างขวาของดาวไถ จะมีจุดจางๆ ที่เปรียบเปรยว่าเป็น “โดรนแม่” หรือแท้จริงแล้วคือ เนบิวลานายพราน (Orion Nebula) หรือ M42 ซึ่งเป็นกลุ่มก๊าซเชื้อเพลิงที่รอวันก่อตัวเป็นดาวฤกษ์ดวงใหม่
ทั้งนี้ ความชัดเจนของกลุ่มดาวนี้ยังสามารถใช้เป็นตัวชี้วัดมลพิษทางแสงได้ หากมองเห็นเนบิวลานายพรานได้ด้วยตาเปล่า แสดงว่าสภาพท้องฟ้าในบริเวณนั้นมีคุณภาพดี (โชติมาตรประมาณ 2-3)
ทางสมาคมฯ ได้ทิ้งท้ายเพื่อป้องกันความเข้าใจผิดว่า “เผื่อใครอ่านแล้วไม่เก็ทว่าเป็นมุก ของจริงมันคือดาวนะครับ”
มีเจตนาอยากให้ประชาชนจดจำรูปร่างของกลุ่มดาวนายพรานไว้ เวลาเจอของจริงจะได้ไม่ตื่นตระหนก พร้อมเชิญชวนผู้ที่เดินทางไปต่างจังหวัดช่วงปีใหม่ ให้ลองเงยหน้ามองหากลุ่มดาวนี้ ซึ่งถือเป็นกลุ่มดาวที่มองเห็นได้ชัดเจนที่สุดและสวยงามตลอดทั้งคืน
ดังนั้น ฟันธงได้ว่า คลิปโดรนบินว่อนสนามบินสุวรรณภูมิ เป็นดาว ไม่ใช่โดรน
