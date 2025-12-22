ข่าวต่างประเทศ

รัฐบาลสหรัฐ เผยภาพถ่ายช็อก คดีเจฟฟรีย์ กับเด็กหญิง วัยยังไม่เจริญพันธุ์

เผยแพร่: 22 ธ.ค. 2568 21:45 น.| อัปเดต: 22 ธ.ค. 2568 17:12 น.
รัฐบาลสหรัฐ เผยภาพถ่ายช็อก คดีเจฟฟรีย์ กับเด็กหญิง วัยยังไม่เจริญพันธุ์

รัฐบาลสหรัฐ เผยแพร่ภาพถ่ายใหม่ คดีเจฟฟรีย์ เอปสเตน กับเด็กหญิงตัวเล็ก ๆ น่าตกใจ

คดีฉาวกะฉ่อนคนสหรัฐ เจฟฟรีย์ เอปสเตน มหาเศรษฐีชาวอเมริกันที่ถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานค้ามนุษย์ทางเพศและล่วงละเมิดเด็กหญิงจำนวนมาก เป็นข่าวอื้อฉาวระดับโลกมานานหลายปี ถูกจับกุมในปี 2562 (ค.ศ. 2019) ข้อหาค้ามนุษย์ทางเพศ แต่เสียชีวิตในคุกด้วยการฆ่าตัวตายก่อนขึ้นศาล กิสเลน แมกซ์เวลล์ ผู้ช่วยใกล้ชิดของเขาถูกตัดสินจำคุก 20 ปีในปี 2564 (ค.ศ. 2021)

ล่าสุด เมื่อวันที่ 19-20 ธันวาคม 2568 กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ (DOJ) ได้เปิดเผยเอกสารและภาพถ่ายจำนวนมากจากคดีเอปสเตน ตามกฎหมายที่กำหนดให้เปิดเผยข้อมูลทั้งหมดภายใน 30 วัน (แม้จะยังไม่ครบถ้วนและมีส่วนที่ปกปิดมาก) ซึ่งรวมถึงภาพถ่ายที่ไม่เคยเปิดเผยมาก่อนที่สร้างความสะเทรือนใจอย่างยิ่ง

ภาพถ่ายที่น่าตกใจแสดงเอปสเตนกับเด็กหญิงตัวเล็ก

จากเอกสารที่เปิดเผย มีภาพถ่ายหลายภาพที่ถ่ายในคฤหาสน์ของเอปสเตนบนเกาะ Little St. James (เกาะส่วนตัวในหมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐฯ ซึ่งเป็นสถานที่ที่เขาถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดซ้ำแล้วซ้ำเล่า)

ภาพหนึ่งแสดงเอปสเตนสวมเสื้อคลุมอาบน้ำ กอดเด็กหญิงผมบลอนด์ตัวเล็กมากอย่างใกล้ชิด ขณะที่เขาหลับตาดูพอใจ
อีกภาพแสดงเขานั่งบนเครื่องบินส่วนตัว ยิ้มกว้างและโอบไหล่เด็กหญิงตัวเล็กที่สวมเสื้อสเวตเตอร์สีฟ้าอ่อน

ภาพที่สาม เอปสเตนจูบเด็กหญิงผมแดงที่ทำผมเปียสองข้าง โดยมองตรงกล้อง นอกจากนี้ ยังมีภาพเด็กทารกเปลือยกายอาบน้ำในอ่างล้างจานที่แขวนผนัง และภาพอื่น ๆ ที่แสดงเอปสเตนเล่นกับเด็กเล็ก

ภาพถ่ายเหล่านี้ถูกจัดกรอบและวางโชว์บนชั้นหนังสือไม้แกะสลักอย่างประณีตในคฤหาสน์ของเขา เด็กหญิงในภาพดูอายุน้อยมาก ซึ่งแตกต่างจากคดีเดิมที่เอปสเตนยอมรับในปี 2551 (ค.ศ. 2008) ว่าเขาจ่ายเงินให้เด็กหญิงวัยรุ่นเพื่อมีเพศสัมพันธ์

เพื่อปกป้องตัวตนของเหยื่อที่อาจเกี่ยวข้อง กระทรวงยุติธรรมได้ปกปิดใบหน้าของเด็กทุกคนด้วยแถบดำขนาดใหญ่ ยังไม่ชัดเจนว่าเด็กเหล่านี้คือใคร หรือเป็นเหยื่อของเอปสเตนหรือไม่

พร้อมกับการเปิดเผยภาพถ่าย เอกสารยังยืนยันคำกล่าวอ้างของ Maria Farmer อดีตพนักงานของเอปสเตนที่ทำงานช่วยซื้องานศิลปะให้เขา เธอแจ้ง FBI เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2539 (ค.ศ. 1996) ว่าเอปสเตนสนใจภาพลามกอนาจารเด็ก และขโมยภาพถ่ายของน้องสาวเธอที่ยังเด็กเพื่อขายต่อ

เอกสารนี้เพิ่งได้รับการยืนยันครั้งแรกอย่างเป็นทางการ ทำให้ Farmer ซึ่งรอคอยมานานกว่า 29 ปี รู้สึกโล่งใจ แต่ก็เสียใจที่ FBI ไม่ดำเนินการใด ๆ ในตอนนั้น หากเจ้าหน้าที่สืบสวนทันที อาจหยุดยั้งอาชญากรรมของเอปสเตนได้ตั้งแต่เนิ่น ๆ และป้องกันไม่ให้มีเหยื่อเพิ่มอีกมากมาย

คดีเอปสเตนเกี่ยวข้องกับบุคคลมีชื่อเสียงจำนวนมาก ทั้งนักการเมือง ดารา และนักธุรกิจ ทำให้เกิดข้อสงสัยเรื่องการปกปิดข้อมูลมานาน การเปิดเผยครั้งนี้แม้ยังไม่สมบูรณ์ แต่ช่วยยืนยันว่าเอปสเตนมีความผิดปกติทางเพศกับเด็กที่อายุน้อยมากจริง และแสดงให้เห็นความล้มเหลวของระบบยุติธรรมในอดีตที่ปล่อยให้เขาลอยนวลนานหลายสิบปี

หลายฝ่ายวิจารณ์ว่าการเปิดเผยครั้งนี้ยังปกปิดข้อมูลมากเกินไป และอาจมีเอกสารสำคัญอีกจำนวนมากที่จะตามมาในสัปดาห์หน้า คนไทยที่ติดตามข่าวโลกควรรู้เรื่องนี้ เพราะมันสะท้อนปัญหาการล่วงละเมิดเด็กในหมู่คนมีอำนาจ และความสำคัญของการเรียกร้องความโปร่งใสในระบบยุติธรรม

