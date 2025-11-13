รองผบ.ตร.ปัดของขึ้น เดือดนักข่าว! พาดหัวแรง ปมโจ๊กแฉลากไส้ส่วยเว็บพนัน
พล.ต.อ.กรไชย คล้ายคลึง รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนปัจจุบัน ปฏิเสธกลางที่ประชุมกมธ.ความมั่นคง ปัดของขึ้น ! หลังบิ๊กโจ๊กแฉ พาดพิงสีกากีไทยรับส่วย เจ้าตัวหล่นวาทะ “ถามว่ามีไหม ? ผมก็ไม่ปฏิเสธและก็ไม่รับ พูดอย่างนี้แล้วกัน”
วันนี้ (13 พ.ย.68) พล.ต.อ.กรไชย คล้ายคลึง รอง.ผบ.ตร. กล่าวชี้แจงกลางที่ประชุมกมธ.ความมั่นคงฯ ตนต้องรักษาเกียรติของตำรวจการถ่ายทอดสดในที่ประชุมเรื่อง “บิ๊กโจ๊ก” สุรเชชษฐ์ หักพาล อดีตรองผบ.ตร. ร้องเรียนกรณีข้าราชการตำรวจในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับส่วนเว็บพนันทุนเทา โดยวันนี้มีตำรวจที่รับเว็บพนัน 230 กว่าคน รวมถึง ผบ.ตร. และยังมีเพิ่มอีก 30 กว่าคน รวมแล้ว 280-290 คน ถ้าไม่เรียกองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ก็ต้องสมาคมอาชญากรรมข้ามชาติหรือเปล่า
“ผมขออนุญาตท่านประธานนิดหนึ่ง ! พอดีมีคนส่งไลน์มา” พล.ต.อ.กรไชย กล่าวจบเข้าประเด็นที่ต้องการกล่าวถึงทันทีกรณีนักข่าวนำประเด็นในที่ประชุมกมธ.วันนี้ไปพาดหัว “พิมพ์วิไลแฉยับส่วยเว็บพนันใครได้ใครส่ง” ท่านครับยังไม่ได้สรุป (ประเด็นตำรวจรับส่วยจริงหรือไม่) เลยนะครับ
จากนั้น รองผบ.ตร.คนปัจจุบันกล่าวต่อในฐานะหัวโขนที่ได้แต่งตั้งจากผบ.ตร. แล้วต้องมานั่งฟังเรื่องร้อนเรียนและการที่นักข่าวเขียนจั่วหัวเช่นนี้ จะเท่ากับตนยอมรับในสิ่งที่ น.ส.พิมพ์วิไลกล่าวในที่ประชุมกมธ. ตนต้งรัดกษาเกียรติของตร. ขออนุญาตน้องที่เสนอข่าว ตนย้ำว่าการถ่ายทอดสดในที่ประชุมวันนี้ถือเป็นเรื่องดี จะได้รู้เรื่องจริง แต่การเขียนข่าวเช่นที่ตนยกตัวอย่างมา พล.ต.อ.เกรียงไกรย้ำชัดเจนว่า ท่านอย่าเขียนเลยครับ !
“ท่านปิดการถ่ายทอดสดดีกว่า เพราะท่านเขียนฝ่ายเดียว แล้วผมนั่งอยู่ พลตำรวจเอก พลตำรวจโท พลตำรวจตรี ที่คุณพิพม์วิไลพูดใช่ไหม ผมไม่ใช่ของขึ้นนะครับ ท่านฟังแล้วท่านรู้สึกอย่างไรครับ ในฐานะที่ท่านเป้นประธาน ตนบอกได้ว่าทุกช่องเพราะถ้าำม่เขียนแบบนี้ำม่มีใครดูครับ”
ต่อมา รังสิมันต์ โรม สส. บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชน ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการความมั่นคงฯ กล่าวชี้แจงในประเด็นที่พล.ต.อ.กรไชย โต้แย้งนั้น อย่างแรกทางคณะกรรมาธิการฯ คงไม่มีสิทธิใดๆ ไปกำกับอะไรในสื่อมวลชน แต่เพื่อรักษาบรรยากาศในการตรวจสอบตนจึงขอความร่วมมือทุกท่าน เพราะด้านหนึ่งเรื่องนี้สำคัญเพราะเป็นผลประโยชน์ของประเทศชาติจึงพยายามให้พี่น้องสื่อมวลชนเข้าถึงข้อมูลได้ครบถ้วนรอบด้านที่สุด เรียกว่าคุยกันอย่างไรทุกคนก็จะได้เห็น แต่ว่าก็อาจจะขอว่า การจั่วหัวมาอย่าเพิ่งไปตัดสิน ตอนนี้ถือว่าเราฟังถึงข้อเท็จจริงแล้วให้เข้าสู่กรรมาธิการ อย่างไรก็ต้องขอความร่วมมือทุกท่านในที่ประชุม
“ผมเกรงว่าเขาจะฟังแค่ช่วงเดียว ช่วงที่มันส์ ๆ เท่านั้น ! พอมันไม่มัน เข้าไม่ฟัง พอได้โต้เถียงกันเขาจะฟังครับ” พล.ต.อ.กรไชย แทรกเบาๆ ก่อนที่ประธานกมธ.จะเปิดโอกาสให้บุคคลลำดับถัดไปได้กล่าวในที่ประชุม โดยรองผบ.ตร.ยังเน้นย้ำเชิงเสนอแนะในการประชุมกมธฯ ความมั่นคงครั้งถัดไปขอให้กำหนดหัวข้อหรือกรอบให้ชัดเจน อาทิ วันนี้ตำรวจมาชี้แจง ไม่ใช่ให้เขา (สื่อมวลชน) ไปเขียนเอง ถ้าอย่างนี้ตำรวจทั้งประเทศเองฟังดูก็รู้สึกสะท้อนใจเช่นกัน
ตอนท้าย รังสิมันต์ โรม จึงตอบประเด็นพล.ต.อ.เกรียไกร โดยย้ำว่า ตนในฐานะประธานการประชุมรับทราบและเข้าใจความเป็นห่วงของท่านพลตำรวจเอกฯ ดี แต่ขออนุญาตรักษาท่าทีกันเล็กน้อยเพื่อให้ที่ประชุมดำเนินต่อราบรื่น.
