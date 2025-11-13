ข่าว

รองผบ.ตร.ปัดของขึ้น เดือดนักข่าว! พาดหัวแรง ปมโจ๊กแฉลากไส้ส่วยเว็บพนัน

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 13 พ.ย. 2568 15:27 น.| อัปเดต: 13 พ.ย. 2568 15:30 น.
65
พล ต อ กรไชย คล้ายคลึง
แฟ้มภาพ

พล.ต.อ.กรไชย คล้ายคลึง รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนปัจจุบัน ปฏิเสธกลางที่ประชุมกมธ.ความมั่นคง ปัดของขึ้น ! หลังบิ๊กโจ๊กแฉ พาดพิงสีกากีไทยรับส่วย เจ้าตัวหล่นวาทะ “ถามว่ามีไหม ? ผมก็ไม่ปฏิเสธและก็ไม่รับ พูดอย่างนี้แล้วกัน”

วันนี้ (13 พ.ย.68) พล.ต.อ.กรไชย คล้ายคลึง รอง.ผบ.ตร. กล่าวชี้แจงกลางที่ประชุมกมธ.ความมั่นคงฯ ตนต้องรักษาเกียรติของตำรวจการถ่ายทอดสดในที่ประชุมเรื่อง บิ๊กโจ๊ก” สุรเชชษฐ์ หักพาล อดีตรองผบ.ตร. ร้องเรียนกรณีข้าราชการตำรวจในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับส่วนเว็บพนันทุนเทา โดยวันนี้มีตำรวจที่รับเว็บพนัน 230 กว่าคน รวมถึง ผบ.ตร. และยังมีเพิ่มอีก 30 กว่าคน รวมแล้ว 280-290 คน ถ้าไม่เรียกองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ก็ต้องสมาคมอาชญากรรมข้ามชาติหรือเปล่า

“ผมขออนุญาตท่านประธานนิดหนึ่ง ! พอดีมีคนส่งไลน์มา” พล.ต.อ.กรไชย กล่าวจบเข้าประเด็นที่ต้องการกล่าวถึงทันทีกรณีนักข่าวนำประเด็นในที่ประชุมกมธ.วันนี้ไปพาดหัว “พิมพ์วิไลแฉยับส่วยเว็บพนันใครได้ใครส่ง” ท่านครับยังไม่ได้สรุป (ประเด็นตำรวจรับส่วยจริงหรือไม่) เลยนะครับ

จากนั้น รองผบ.ตร.คนปัจจุบันกล่าวต่อในฐานะหัวโขนที่ได้แต่งตั้งจากผบ.ตร. แล้วต้องมานั่งฟังเรื่องร้อนเรียนและการที่นักข่าวเขียนจั่วหัวเช่นนี้ จะเท่ากับตนยอมรับในสิ่งที่ น.ส.พิมพ์วิไลกล่าวในที่ประชุมกมธ. ตนต้งรัดกษาเกียรติของตร. ขออนุญาตน้องที่เสนอข่าว ตนย้ำว่าการถ่ายทอดสดในที่ประชุมวันนี้ถือเป็นเรื่องดี จะได้รู้เรื่องจริง แต่การเขียนข่าวเช่นที่ตนยกตัวอย่างมา พล.ต.อ.เกรียงไกรย้ำชัดเจนว่า ท่านอย่าเขียนเลยครับ !

“ท่านปิดการถ่ายทอดสดดีกว่า เพราะท่านเขียนฝ่ายเดียว แล้วผมนั่งอยู่ พลตำรวจเอก พลตำรวจโท พลตำรวจตรี ที่คุณพิพม์วิไลพูดใช่ไหม ผมไม่ใช่ของขึ้นนะครับ ท่านฟังแล้วท่านรู้สึกอย่างไรครับ ในฐานะที่ท่านเป้นประธาน ตนบอกได้ว่าทุกช่องเพราะถ้าำม่เขียนแบบนี้ำม่มีใครดูครับ”

ต่อมา รังสิมันต์ โรม สส. บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชน ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการความมั่นคงฯ กล่าวชี้แจงในประเด็นที่พล.ต.อ.กรไชย โต้แย้งนั้น อย่างแรกทางคณะกรรมาธิการฯ คงไม่มีสิทธิใดๆ ไปกำกับอะไรในสื่อมวลชน แต่เพื่อรักษาบรรยากาศในการตรวจสอบตนจึงขอความร่วมมือทุกท่าน เพราะด้านหนึ่งเรื่องนี้สำคัญเพราะเป็นผลประโยชน์ของประเทศชาติจึงพยายามให้พี่น้องสื่อมวลชนเข้าถึงข้อมูลได้ครบถ้วนรอบด้านที่สุด เรียกว่าคุยกันอย่างไรทุกคนก็จะได้เห็น แต่ว่าก็อาจจะขอว่า การจั่วหัวมาอย่าเพิ่งไปตัดสิน ตอนนี้ถือว่าเราฟังถึงข้อเท็จจริงแล้วให้เข้าสู่กรรมาธิการ อย่างไรก็ต้องขอความร่วมมือทุกท่านในที่ประชุม

กรไชย คล้ายคลึง ของขึ้น
แฟ้มภาพ @ถ่ายทอดสดประชุมกมธ.ความมั่นคงฯ
บิ๊กโจ๊กขำรอง ผบ ตร
แฟ้มภาพ @ถ่ายทอดสดประชุมกมธ.ความมั่นคงฯ

“ผมเกรงว่าเขาจะฟังแค่ช่วงเดียว ช่วงที่มันส์ ๆ เท่านั้น ! พอมันไม่มัน เข้าไม่ฟัง พอได้โต้เถียงกันเขาจะฟังครับ” พล.ต.อ.กรไชย แทรกเบาๆ ก่อนที่ประธานกมธ.จะเปิดโอกาสให้บุคคลลำดับถัดไปได้กล่าวในที่ประชุม โดยรองผบ.ตร.ยังเน้นย้ำเชิงเสนอแนะในการประชุมกมธฯ ความมั่นคงครั้งถัดไปขอให้กำหนดหัวข้อหรือกรอบให้ชัดเจน อาทิ วันนี้ตำรวจมาชี้แจง ไม่ใช่ให้เขา (สื่อมวลชน) ไปเขียนเอง ถ้าอย่างนี้ตำรวจทั้งประเทศเองฟังดูก็รู้สึกสะท้อนใจเช่นกัน

ตอนท้าย รังสิมันต์ โรม จึงตอบประเด็นพล.ต.อ.เกรียไกร โดยย้ำว่า ตนในฐานะประธานการประชุมรับทราบและเข้าใจความเป็นห่วงของท่านพลตำรวจเอกฯ ดี แต่ขออนุญาตรักษาท่าทีกันเล็กน้อยเพื่อให้ที่ประชุมดำเนินต่อราบรื่น.

@thairath_news

เดือด! “บิ๊กแจง” พล.ต.อ.กรไชย คล้ายคลึง รอง ผบ.ตร. ฉุนหนัก จวกสื่อพาดหัวแรง กล่าวหาตำรวจรับส่วย โวยตัวเองเสียหาย พร้อมไล่ให้ปิดการถ่ายทอดประชุม กมธ.ความมั่นคงฯ ไปเลย ย้ำ ตัวเองมีเกียรติ ไม่เคยรับส่วยใคร ด้าน #บิ๊กโจ๊ก พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล อดีตรอง ผบ.ตร. ย้อนคำสัมภาษณ์ ผบ.ตร. รับมีตำรวจดี 99% แสดงว่ายอมรับว่า 1% มีตำรวจที่ไม่ดีอยู่จริง #กรไชยคล้ายคลึง #กมธความมั่นคง #เฉพาะกิจไทยรัฐออนไลน์ #ไทยรัฐออนไลน์

♬ เสียงต้นฉบับ – Thairath – Thairath

ขอบคุณคลิป : TikTok @thairath_news

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าว

Axi เสริมศักยภาพเทรดเดอร์ไทย เปิดแหล่งเรียนรู้ใหม่ครบวงจร

49 วินาที ที่แล้ว
ฝากเงินกินดอก ไม่ทันเงินเฟ้อ เปิดโลก ตราสารหนี้ ทางเลือกใหม่ของคนไม่อยากเสี่ยงเยอะ เศรษฐกิจ

ฝากเงินกินดอก ไม่ทันเงินเฟ้อ เปิดโลก “ตราสารหนี้” ทางเลือกใหม่ของคนไม่อยากเสี่ยงเยอะ

10 นาที ที่แล้ว
ด่วน! ศาลอาญา สั่งจำคุก &quot;อดีต สว.กิตติศักดิ์&quot; 9 เดือน ไม่รอลงอาญา คดีบุกวัดบางคลาน ข่าว

ด่วน! ศาลอาญา สั่งจำคุก “อดีต สว.กิตติศักดิ์” 9 เดือน ไม่รอลงอาญา คดีบุกปิดวัดบางคลาน

14 นาที ที่แล้ว
ข่าว

แฟ้มประวัติ สันธนะ ประยูรรัตน์ จาก ตร.สันติบาล สู่การถูกจับคดีอุ้มรีดชาวไต้หวัน

23 นาที ที่แล้ว
วันชี้ชะตา! นักเรียนเกาหลีใต้ เข้าสอบ &quot;ซูนึง&quot;กว่า 5.5 แสนคน สูงสุดในรอบ 7 ปี ข่าวต่างประเทศ

วันชี้ชะตา! นักเรียนเกาหลีใต้ เข้าสอบ “ซูนึง”กว่า 5.5 แสนคน สูงสุดในรอบ 7 ปี

27 นาที ที่แล้ว
พล ต อ กรไชย คล้ายคลึง ข่าว

รองผบ.ตร.ปัดของขึ้น เดือดนักข่าว! พาดหัวแรง ปมโจ๊กแฉลากไส้ส่วยเว็บพนัน

43 นาที ที่แล้ว
ด่วน &quot;สันธนะ ประยูรรัตน์&quot; ถูกจับคาโรงแรมหรู กลางกรุง คุมตัวสอบสวน คดีอุ้มรีดค่าไถ่ ข่าว

ด่วน “สันธนะ ประยูรรัตน์” ถูกจับคาโรงแรมหรู กลางกรุง คุมตัวสอบสวน คดีอุ้มรีดค่าไถ่

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดประวัติ &quot;พิมพ์วิไล&quot; อดีตพนักงานบัญชีโรงแรม สู่ บัญชีม้า คดี BNK MASTER ได้ค่าจ้าง 2 หมื่นบาท แต่กลายเป็นพยานสำคัญโยงเส้นเงินส่วย 34 สาย ถึงบิ๊กตำรวจ ข่าว

ประวัติ พิมพ์วิไล ต้นทาง 34 เส้นเงินส่วย บัญชีม้า โยงพนันออนไลน์ เขย่าวงการสีกากี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
แหม่ม ปานามา นักร้องหญิง แจ้งข่าว น้องฟักทองเสียชีวิต บันเทิง

แหม่ม ปานามา โพสต์ช็อก ลูกชายดับสลด แม่ใจสลาย สาเหตุเสียชีวิต 1 ในล้าน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
รังสิมันต์โรม ปลดธรรมนัส ข่าวการเมือง

โรม เปิดแผล อนุทิน จี้ “ปลดธรรมนัส” ตัวชี้วัดความจริงใจปราบทุนเทา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สหรัฐฯ สั่งคว่ำบาตร คน-บริษัทในไทย โยงแก๊งสแกมเมอร์เมียนมา ข่าวต่างประเทศ

สหรัฐฯ สั่งคว่ำบาตร คน-บริษัทในไทย โยงแก๊งสแกมเมอร์เมียนมา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;พิมพ์วิไล&quot; รับสิ้น โอนส่วยเว็บพนันให้ &quot;บิ๊กตำรวจ&quot; จริงตามลิสต์ &quot;บิ๊กโจ๊ก&quot; ข่าว

“พิมพ์วิไล” รับสิ้น โอนส่วยเว็บพนันให้ “บิ๊กตำรวจ” จริงตามลิสต์ “บิ๊กโจ๊ก”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่ม กรรชัย เปิดใจที่มารายการโหนกระแส เคยขาดทุนหนัก 2 ปี พร้อมฝากถึงนักข่าวที่ด่า บันเทิง

ใครกัน? หนุ่ม กรรชัย ฟาดนักข่าวด่าไม่เลิก ‘ผิดหน้าที่สื่อ’ สวนแรง มนุษย์ยังเป็นไม่ได้เลย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บิ๊กโจ๊กแฉ ข่าวอาชญากรรม

บิ๊กโจ๊ก แฉส่วยเว็บพนัน ไล่ชื่อตร.รับโอนเงิน “พิมพ์วิไล” ยาวเป็นหางว่าว!

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อ.เจษฎา เคลียร์ความเชื่อ &quot;ห้ามกินน้ำหลังกินข้าว&quot; ยันระบบย่อยอาหารปรับตัวได้สบาย การดื่มน้ำช่วยขนส่งอาหาร ไม่ได้ทำให้กรดจางจนย่อยไม่ได้ ข่าว

อ.เจษฎา หักล้างความเชื่อ “ห้ามกินน้ำหลังกินข้าว” ชี้ ไม่ถูกต้องตามหลักการแพทย์สากล

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เขมรแถลงเดือด ประณามไทย &quot;ป่าเถื่อน&quot; อ้างโจมตีหมู่บ้านเปรยจัน ดับ 1 เจ็บ 3 ข่าวต่างประเทศ

เขมรแถลงเดือด ประณามไทย “ป่าเถื่อน” อ้างโจมตีหมู่บ้านเปรยจัน ดับ 1 เจ็บ 3

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตำรวจสระแก้ว 200 นาย เตรียมพร้อม ดูแลประชาชน หนุนทัพพิทักษ์อธิปไตย ข่าว

ตำรวจสระแก้ว 200 นาย เตรียมพร้อม ดูแลประชาชน หนุนทัพพิทักษ์อธิปไตย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดทรัพย์สิน ทิดอลงกต เงินบุญญาติโยม 7 หมื่นล้าน ซื้อที่ดิน 7 พันไร่ รถหรู แบรนด์เนม ข่าวอาชญากรรม

เปิดทรัพย์สิน ทิดอลงกต เงินบุญญาติโยม 7 หมื่นล้าน ซื้อที่ดิน 7 พันไร่ รถหรู แบรนด์เนม

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
พลเอกรังษี คลิปเสียงอุ๊งอิ๊ง ข่าวการเมือง

หักมุม! พลเอกรังษี เผย “คลิปเสียงอุ๊งอิ๊ง” คนปล่อยไม่ใช่ ฮุนเซน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ช็อก เชฟคนดัง Tiktok โดนตำรวจยิงตาย เพิ่งฉลองครบรอบแต่งงาน 9 ปี

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ช็อก! อดีตนักร้องวงดัง ถูกส่งตัวไปอัยการ ก่อเหตุสะกดรอยอดีตแฟนสาว หลังบอกเลิก บันเทิงเกาหลี

ช็อก! อดีตนักร้องวงดัง ถูกส่งตัวไปอัยการ ก่อเหตุสะกดรอยอดีตแฟนสาว หลังบอกเลิก

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
มท.สั่งถอนสัญชาติ 3 ลูก &quot;ก๊ก อาน&quot; สว.เขมร พบแอบอ้าง ชื่อคนไทยเป็นพ่อแม่ ข่าว

มท.สั่งถอนสัญชาติ 3 ลูก “ก๊ก อาน” สว.เขมร พบแอบอ้าง ชื่อคนไทยเป็นพ่อแม่

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
TPN ช่วย ณวัฒน์ โพสต์ขายบัตร Miss Universe 2025 บันเทิง

แห่ชื่นชม TPN ช่วย ณวัฒน์ โพสต์ขายบัตร Miss Universe โชว์สปิริตคนไทย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
กัมพูชา เดินเกมเร็ว ยื่นคำร้องเร่งด่วน กล่าวหาไทย โจมตีพลเรือน ทั้งบาดเจ็บ-เสียชีวิต ข่าวต่างประเทศ

กัมพูชา ยื่นเรื่องด่วนถึง UN จี้ไทยรับผิดชอบ อ้างโจมตีพลเรือน ทั้งบาดเจ็บ-เสียชีวิต

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เขื่อนภูมิพลเต็ม 100% ส่งผลกระทบต่อชุมชนในสิงห์บุรี ข่าว

ด่วน! เขื่อนภูมิพล กักเก็บน้ำแตะ 100% แล้ว สิงห์บุรี เดือดร้อนกว่า 1.6 หมื่นคน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 13 พ.ย. 2568 15:27 น.| อัปเดต: 13 พ.ย. 2568 15:30 น.
65
Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ฟิลเลอร์

รวมเรื่อง “ฟิลเลอร์” ก่อนตัดสินใจฉีดครั้งแรกให้สวย ปลอดภัย คุ้มค่า

เผยแพร่: 13 พฤศจิกายน 2568
ฝากเงินกินดอก ไม่ทันเงินเฟ้อ เปิดโลก ตราสารหนี้ ทางเลือกใหม่ของคนไม่อยากเสี่ยงเยอะ

ฝากเงินกินดอก ไม่ทันเงินเฟ้อ เปิดโลก “ตราสารหนี้” ทางเลือกใหม่ของคนไม่อยากเสี่ยงเยอะ

เผยแพร่: 13 พฤศจิกายน 2568
วันชี้ชะตา! นักเรียนเกาหลีใต้ เข้าสอบ &quot;ซูนึง&quot;กว่า 5.5 แสนคน สูงสุดในรอบ 7 ปี

วันชี้ชะตา! นักเรียนเกาหลีใต้ เข้าสอบ “ซูนึง”กว่า 5.5 แสนคน สูงสุดในรอบ 7 ปี

เผยแพร่: 13 พฤศจิกายน 2568
เปิดประวัติ &quot;พิมพ์วิไล&quot; อดีตพนักงานบัญชีโรงแรม สู่ บัญชีม้า คดี BNK MASTER ได้ค่าจ้าง 2 หมื่นบาท แต่กลายเป็นพยานสำคัญโยงเส้นเงินส่วย 34 สาย ถึงบิ๊กตำรวจ

ประวัติ พิมพ์วิไล ต้นทาง 34 เส้นเงินส่วย บัญชีม้า โยงพนันออนไลน์ เขย่าวงการสีกากี

เผยแพร่: 13 พฤศจิกายน 2568
Back to top button