คลิป สแกมเมอร์ในปอยเปต ปีนเสาปักธงจีน โบกขอชีวิต F-16 ไทย หลังถล่มฐาน
เอาแล้ว! สแกมเมอร์จีนหนีตายวุ่น ปีนเสาสูงชูธงชาติส่งสัญญาณ “ที่นี่มีคนจีน” หวังรอดรัศมีระเบิดทัพฟ้า F-16 ไทย ระหว่างปฏิบัติการโจมตีทางอากาศ
สถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา ร้อนระอุจนเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน เมื่อเพจ Army Military Force ได้เปิดเผยรายงานความเคลื่อนไหวจากฝั่งปอยเปต ประเทศกัมพูชา หลังกองทัพอากาศไทยส่งเครื่องบินขับไล่ F-16 ปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อฐานปฏิบัติการทางทหารของกัมพูชาในพื้นที่ดังกล่าว เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมา
รายงานระบุว่า ในแอปพลิเคชันเทเลแกรมของชาวกัมพูชา มีการแชร์คลิปวิดีโอเหตุการณ์ชุลมุนของกลุ่มที่คาดว่าเป็น “แก๊งสแกมเมอร์จีน” หรือกลุ่มทุนจีนสีเทาที่ฝังตัวอยู่ในปอยเปต โดยในคลิปเผยให้เห็นภาพชายหัวโล้น สวมเสื้อคลุมสีน้ำตาล กางเกงขายาว กำลังปีนขึ้นไปบนเสาสูงอย่างทุลักทุเล เพื่อนำธงชาติจีนขึ้นไปปักไว้บนยอดเสา
แหล่งข่าวระบุว่า การกระทำดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อต้องการส่งสารไปถึงนักบินของกองทัพอากาศไทย ให้มองเห็นสัญลักษณ์ธงชาติจีนอย่างชัดเจน เพื่อเป็นการแจ้งพิกัดว่า พื้นที่ตรงนี้มีชาวจีนพำนักอาศัยอยู่ โปรดหลีกเลี่ยงการโจมตีทางอากาศ เนื่องจากความหวาดกลัวว่าจะโดนลูกหลงจากปฏิบัติการทางทหารที่กำลังดุเดือดในพื้นที่
คลิปดังกล่าวกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักถึงความพยายามเอาตัวรอดของกลุ่มธุรกิจสีเทา ท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งทางทหารที่กำลังปะทุขึ้นในขณะนี้
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ด่วน! ไทยใช้ F-16 ถล่มปอยเปต ทิ้งไข่ใส่ศูนย์กลางของเครือข่ายแก๊งสแกมเมอร์
- กองทัพภาค 2 ยึดเงินสด 11 ล้าน โกดังตรงข้ามกาสิโน คาดใช้สนับสนุนทัพเขมร
- จีน คุย ทัพบกฯ ชี้รัฐบาลกัมพูชา มีความเชื่อมโยงกับขบวนการสแกมเมอร์
ติดตาม The Thaiger บน Google News: