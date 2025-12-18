ข่าว

คลิป สแกมเมอร์ในปอยเปต ปีนเสาปักธงจีน โบกขอชีวิต F-16 ไทย หลังถล่มฐาน

เผยแพร่: 18 ธ.ค. 2568 17:02 น.| อัปเดต: 18 ธ.ค. 2568 17:19 น.
67
ชายปีนเสาสูงในปอยเปตเพื่อปักธงชาติจีนในสถานการณ์ตึงเครียด
ภาพจาก : Army Military Force

เอาแล้ว! สแกมเมอร์จีนหนีตายวุ่น ปีนเสาสูงชูธงชาติส่งสัญญาณ “ที่นี่มีคนจีน” หวังรอดรัศมีระเบิดทัพฟ้า F-16 ไทย ระหว่างปฏิบัติการโจมตีทางอากาศ

สถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา ร้อนระอุจนเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน เมื่อเพจ Army Military Force ได้เปิดเผยรายงานความเคลื่อนไหวจากฝั่งปอยเปต ประเทศกัมพูชา หลังกองทัพอากาศไทยส่งเครื่องบินขับไล่ F-16 ปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อฐานปฏิบัติการทางทหารของกัมพูชาในพื้นที่ดังกล่าว เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมา

รายงานระบุว่า ในแอปพลิเคชันเทเลแกรมของชาวกัมพูชา มีการแชร์คลิปวิดีโอเหตุการณ์ชุลมุนของกลุ่มที่คาดว่าเป็น “แก๊งสแกมเมอร์จีน” หรือกลุ่มทุนจีนสีเทาที่ฝังตัวอยู่ในปอยเปต โดยในคลิปเผยให้เห็นภาพชายหัวโล้น สวมเสื้อคลุมสีน้ำตาล กางเกงขายาว กำลังปีนขึ้นไปบนเสาสูงอย่างทุลักทุเล เพื่อนำธงชาติจีนขึ้นไปปักไว้บนยอดเสา

คลิปแสดงให้เห็นสแกมเมอร์จีนปีนเสาในปอยเปตเพื่อส่งสัญญาณ
ภาพจาก : Army Military Force

แหล่งข่าวระบุว่า การกระทำดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อต้องการส่งสารไปถึงนักบินของกองทัพอากาศไทย ให้มองเห็นสัญลักษณ์ธงชาติจีนอย่างชัดเจน เพื่อเป็นการแจ้งพิกัดว่า พื้นที่ตรงนี้มีชาวจีนพำนักอาศัยอยู่ โปรดหลีกเลี่ยงการโจมตีทางอากาศ เนื่องจากความหวาดกลัวว่าจะโดนลูกหลงจากปฏิบัติการทางทหารที่กำลังดุเดือดในพื้นที่

คลิปดังกล่าวกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักถึงความพยายามเอาตัวรอดของกลุ่มธุรกิจสีเทา ท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งทางทหารที่กำลังปะทุขึ้นในขณะนี้

Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

