หวยลาว 12 ธ.ค. 68 ตรวจผลรางวัล 6 ตัว เช็กสถิติย้อนหลังวันศุกร์

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 12 ธ.ค. 2568 18:00 น.| อัปเดต: 12 ธ.ค. 2568 21:52 น.
6,647
ผลหวยลาว 12 ธ.ค. 68 จะประกาศในเวลา 20.00 น.

หวยลาวพัฒนา งวดประจำวันศุกร์ที่ 12 ธันวาคม 2568 เช็กผลรางวัล 6 ตัว ถึง 2 ตัว และหวยตำราฝัน 5/45 ได้ที่นี่

จับตา หวยลาวพัฒนา (Laolottery) ประจำงวดวันศุกร์ที่ 12 ธันวาคม 2568 ซึ่งจะมีการถ่ายทอดสดตรงจาก สปป.ลาว ในเวลา 20.00 น. เป็นต้นไป ใครที่มีลอตเตอรี่ในมือ เตรียมปากกามาจด เตรียมแอปฯ มาตรวจ ทีมงาน The Thaiger เกาะติดขอบจอรายงานผลสด ๆ วินาทีต่อวินาที เลขที่ออกวันนี้จะมีอะไรบ้าง ไปลุ้นกันเลย

ผลหวยลาวพัฒนา ประจำงวดวันที่ 12 ธันวาคม 2568 (12/12/68)

  • เลข 6 ตัว : 744546
  • เลข 5 ตัว : 44546
  • เลข 4 ตัว : 4546
  • เลข 3 ตัว : 546
  • เลข 2 ตัว : 46

ผลสลากพัฒนา 5/45

  • 16 / 42 / 25 / 10 / 20

ถ่ายทอดสดหวยลาว 12/12/68

หวยลาวพัฒนา งวดวันที่ 12 ธันวาคม 2568 มีการถ่ายทอดสด.

เกณฑ์การจ่ายเงินรางวัล หวยลาวพัฒนา สำหรับมือใหม่หัดลุ้น หรือใครที่ถูกรางวัลแล้วอยากคำนวณเงินคร่าว ๆ นี่คืออัตราการจ่ายเงินรางวัลมาตรฐาน (คิดเป็นเงินกีบ)

  • ถูกรางวัลเลข 4 ตัว เงินรางวัล = จำนวนที่ซื้อ x 6,000 (ตัวอย่าง ซื้อ 1,000 กีบ รับเงินรางวัล 6,000,000 กีบ)
  • ถูกรางวัลเลข 3 ตัว เงินรางวัล = จำนวนที่ซื้อ x 500 (ตัวอย่าง ซื้อ 1,000 กีบ รับเงินรางวัล 500,000 กีบ)
  • ถูกรางวัลเลข 2 ตัว เงินรางวัล = จำนวนที่ซื้อ x 60 (ตัวอย่าง ซื้อ 1,000 กีบ รับเงินรางวัล 60,000 กีบ)

สถิติหวยลาววันศุกร์ (ฉบับเต็ม ปี 67-68)

1. สถิติหวยลาวออกวันศุกร์ ปี 2567

  • งวดวันที่ 03/01/67 : เลข 4 ตัว 3873 | 3 ตัวบน 873 | 2 ตัวบน 73 | 2 ตัวล่าง 38

  • งวดวันที่ 10/01/67 : เลข 4 ตัว 8391 | 3 ตัวบน 391 | 2 ตัวบน 91 | 2 ตัวล่าง 83

  • งวดวันที่ 17/01/67 : เลข 4 ตัว 1226 | 3 ตัวบน 226 | 2 ตัวบน 26 | 2 ตัวล่าง 12

  • งวดวันที่ 24/01/67 : เลข 4 ตัว 7380 | 3 ตัวบน 380 | 2 ตัวบน 80 | 2 ตัวล่าง 73

  • งวดวันที่ 31/01/67 : เลข 4 ตัว 8932 | 3 ตัวบน 932 | 2 ตัวบน 32 | 2 ตัวล่าง 89

  • งวดวันที่ 07/02/67 : เลข 4 ตัว 8368 | 3 ตัวบน 368 | 2 ตัวบน 68 | 2 ตัวล่าง 83

  • งวดวันที่ 14/02/67 : เลข 4 ตัว 7243 | 3 ตัวบน 243 | 2 ตัวบน 43 | 2 ตัวล่าง 72

  • งวดวันที่ 21/02/67 : เลข 4 ตัว 3890 | 3 ตัวบน 890 | 2 ตัวบน 90 | 2 ตัวล่าง 38

  • งวดวันที่ 28/02/67 : เลข 4 ตัว 6118 | 3 ตัวบน 118 | 2 ตัวบน 18 | 2 ตัวล่าง 61

  • งวดวันที่ 06/03/67 : เลข 4 ตัว 6478 | 3 ตัวบน 478 | 2 ตัวบน 78 | 2 ตัวล่าง 64

  • งวดวันที่ 13/03/67 : เลข 4 ตัว 1857 | 3 ตัวบน 857 | 2 ตัวบน 57 | 2 ตัวล่าง 18

  • งวดวันที่ 20/03/67 : เลข 4 ตัว 7706 | 3 ตัวบน 706 | 2 ตัวบน 06 | 2 ตัวล่าง 77

  • งวดวันที่ 27/03/67 : เลข 4 ตัว 0911 | 3 ตัวบน 911 | 2 ตัวบน 11 | 2 ตัวล่าง 09

  • งวดวันที่ 03/04/67 : เลข 4 ตัว 1959 | 3 ตัวบน 959 | 2 ตัวบน 59 | 2 ตัวล่าง 19

  • งวดวันที่ 10/04/67 : เลข 4 ตัว 4389 | 3 ตัวบน 389 | 2 ตัวบน 89 | 2 ตัวล่าง 43

  • งวดวันที่ 24/04/67 : เลข 4 ตัว 2552 | 3 ตัวบน 552 | 2 ตัวบน 52 | 2 ตัวล่าง 25

  • งวดวันที่ 08/05/67 : เลข 4 ตัว 6619 | 3 ตัวบน 619 | 2 ตัวบน 19 | 2 ตัวล่าง 66

  • งวดวันที่ 15/05/67 : เลข 4 ตัว 9902 | 3 ตัวบน 902 | 2 ตัวบน 02 | 2 ตัวล่าง 99

  • งวดวันที่ 22/05/67 : เลข 4 ตัว 3710 | 3 ตัวบน 710 | 2 ตัวบน 10 | 2 ตัวล่าง 37

  • งวดวันที่ 29/05/67 : เลข 4 ตัว 5419 | 3 ตัวบน 419 | 2 ตัวบน 19 | 2 ตัวล่าง 54

  • งวดวันที่ 05/06/67 : เลข 4 ตัว 1493 | 3 ตัวบน 493 | 2 ตัวบน 93 | 2 ตัวล่าง 14

  • งวดวันที่ 12/06/67 : เลข 4 ตัว 4883 | 3 ตัวบน 883 | 2 ตัวบน 83 | 2 ตัวล่าง 48

  • งวดวันที่ 19/06/67 : เลข 4 ตัว 5459 | 3 ตัวบน 459 | 2 ตัวบน 59 | 2 ตัวล่าง 54

  • งวดวันที่ 26/06/67 : เลข 4 ตัว 1619 | 3 ตัวบน 619 | 2 ตัวบน 19 | 2 ตัวล่าง 16

  • งวดวันที่ 03/07/67 : เลข 4 ตัว 0072 | 3 ตัวบน 072 | 2 ตัวบน 72 | 2 ตัวล่าง 00

  • งวดวันที่ 10/07/67 : เลข 4 ตัว 9018 | 3 ตัวบน 018 | 2 ตัวบน 18 | 2 ตัวล่าง 90

  • งวดวันที่ 17/07/67 : เลข 4 ตัว 5941 | 3 ตัวบน 941 | 2 ตัวบน 41 | 2 ตัวล่าง 59

  • งวดวันที่ 24/07/67 : เลข 4 ตัว 4324 | 3 ตัวบน 324 | 2 ตัวบน 24 | 2 ตัวล่าง 43

  • งวดวันที่ 31/07/67 : เลข 4 ตัว 3664 | 3 ตัวบน 664 | 2 ตัวบน 64 | 2 ตัวล่าง 36

  • งวดวันที่ 07/08/67 : เลข 4 ตัว 5402 | 3 ตัวบน 402 | 2 ตัวบน 02 | 2 ตัวล่าง 54

  • งวดวันที่ 14/08/67 : เลข 4 ตัว 1274 | 3 ตัวบน 274 | 2 ตัวบน 74 | 2 ตัวล่าง 12

  • งวดวันที่ 21/08/67 : เลข 4 ตัว 9359 | 3 ตัวบน 359 | 2 ตัวบน 59 | 2 ตัวล่าง 93

  • งวดวันที่ 28/08/67 : เลข 4 ตัว 8239 | 3 ตัวบน 239 | 2 ตัวบน 39 | 2 ตัวล่าง 82

  • งวดวันที่ 04/09/67 : เลข 4 ตัว 1157 | 3 ตัวบน 157 | 2 ตัวบน 57 | 2 ตัวล่าง 11

  • งวดวันที่ 11/09/67 : เลข 4 ตัว 0667 | 3 ตัวบน 667 | 2 ตัวบน 67 | 2 ตัวล่าง 06

  • งวดวันที่ 18/09/67 : เลข 4 ตัว 9865 | 3 ตัวบน 865 | 2 ตัวบน 65 | 2 ตัวล่าง 98

  • งวดวันที่ 25/09/67 : เลข 4 ตัว 4596 | 3 ตัวบน 596 | 2 ตัวบน 96 | 2 ตัวล่าง 45

  • งวดวันที่ 02/10/67 : เลข 4 ตัว 0489 | 3 ตัวบน 489 | 2 ตัวบน 89 | 2 ตัวล่าง 04

  • งวดวันที่ 09/10/67 : เลข 4 ตัว 8435 | 3 ตัวบน 435 | 2 ตัวบน 35 | 2 ตัวล่าง 84

  • งวดวันที่ 16/10/67 : เลข 4 ตัว 0079 | 3 ตัวบน 079 | 2 ตัวบน 79 | 2 ตัวล่าง 00

  • งวดวันที่ 23/10/67 : เลข 4 ตัว 3362 | 3 ตัวบน 362 | 2 ตัวบน 62 | 2 ตัวล่าง 33

  • งวดวันที่ 30/10/67 : เลข 4 ตัว 4614 | 3 ตัวบน 614 | 2 ตัวบน 14 | 2 ตัวล่าง 46

  • งวดวันที่ 06/11/67 : เลข 4 ตัว 1786 | 3 ตัวบน 786 | 2 ตัวบน 86 | 2 ตัวล่าง 17

  • งวดวันที่ 13/11/67 : เลข 4 ตัว 1433 | 3 ตัวบน 433 | 2 ตัวบน 33 | 2 ตัวล่าง 14

  • งวดวันที่ 27/11/67 : เลข 4 ตัว 5575 | 3 ตัวบน 575 | 2 ตัวบน 75 | 2 ตัวล่าง 55

  • งวดวันที่ 29/11/67 : เลข 4 ตัว 4493 | 3 ตัวบน 493 | 2 ตัวบน 93 | 2 ตัวล่าง 44

  • งวดวันที่ 06/12/67 : เลข 4 ตัว 9036 | 3 ตัวบน 036 | 2 ตัวบน 36 | 2 ตัวล่าง 90

  • งวดวันที่ 13/12/67 : เลข 4 ตัว 9498 | 3 ตัวบน 498 | 2 ตัวบน 98 | 2 ตัวล่าง 94

  • งวดวันที่ 20/12/67 : เลข 4 ตัว 5092 | 3 ตัวบน 092 | 2 ตัวบน 92 | 2 ตัวล่าง 50

  • งวดวันที่ 27/12/67 : เลข 4 ตัว 8667 | 3 ตัวบน 667 | 2 ตัวบน 67 | 2 ตัวล่าง 86

หวยลาว 12 ธ.ค. 68 เป็นที่รอคอยของนักเสี่ยงโชค.

สถิติหวยลาวออกวันศุกร์ ปี 2568

  • งวดวันที่ 03/01/68 : เลข 4 ตัว 2256 | 3 ตัวบน 256 | 2 ตัวบน 56 | 2 ตัวล่าง 26

  • งวดวันที่ 10/01/68 : เลข 4 ตัว 1393 | 3 ตัวบน 393 | 2 ตัวบน 93 | 2 ตัวล่าง 13

  • งวดวันที่ 17/01/68 : เลข 4 ตัว 2944 | 3 ตัวบน 944 | 2 ตัวบน 44 | 2 ตัวล่าง 29

  • งวดวันที่ 24/01/68 : เลข 4 ตัว 3205 | 3 ตัวบน 205 | 2 ตัวบน 05 | 2 ตัวล่าง 35

  • งวดวันที่ 31/02/68 : เลข 4 ตัว 4277 | 3 ตัวบน 277 | 2 ตัวบน 77 | 2 ตัวล่าง 47

  • งวดวันที่ 07/02/68 : เลข 4 ตัว 0055 | 3 ตัวบน 055 | 2 ตัวบน 55 | 2 ตัวล่าง 05

  • งวดวันที่ 14/02/68 : เลข 4 ตัว 4647 | 3 ตัวบน 647 | 2 ตัวบน 47 | 2 ตัวล่าง 46

  • งวดวันที่ 21/02/68 : เลข 4 ตัว 6705 | 3 ตัวบน 705 | 2 ตัวบน 05 | 2 ตัวล่าง 65

  • งวดวันที่ 28/02/68 : เลข 4 ตัว 2439 | 3 ตัวบน 439 | 2 ตัวบน 39 | 2 ตัวล่าง 29

  • งวดวันที่ 07/03/68 : เลข 4 ตัว 5215 | 3 ตัวบน 215 | 2 ตัวบน 15 | 2 ตัวล่าง 55

  • งวดวันที่ 14/03/68 : เลข 4 ตัว 1177 | 3 ตัวบน 177 | 2 ตัวบน 77 | 2 ตัวล่าง 11

  • งวดวันที่ 21/03/68 : เลข 4 ตัว 7289 | 3 ตัวบน 289 | 2 ตัวบน 89 | 2 ตัวล่าง 72

  • งวดวันที่ 28/03/68 : เลข 4 ตัว 6845 | 3 ตัวบน 845 | 2 ตัวบน 45 | 2 ตัวล่าง 68

  • งวดวันที่ 04/04/68 : เลข 4 ตัว 4445 | 3 ตัวบน 445 | 2 ตัวบน 45 | 2 ตัวล่าง 44

  • งวดวันที่ 11/04/68 : เลข 4 ตัว 2011 | 3 ตัวบน 011 | 2 ตัวบน 11 | 2 ตัวล่าง 20

  • งวดวันที่ 18/04/68 : เลข 4 ตัว 5116 | 3 ตัวบน 516 | 2 ตัวบน 16 | 2 ตัวล่าง 51

  • งวดวันที่ 25/04/68 : เลข 4 ตัว 8112 | 3 ตัวบน 112 | 2 ตัวบน 12 | 2 ตัวล่าง 81

  • งวดวันที่ 02/05/68 : เลข 4 ตัว 4409 | 3 ตัวบน 409 | 2 ตัวบน 09 | 2 ตัวล่าง 44

  • งวดวันที่ 09/05/68 : เลข 4 ตัว 8518 | 3 ตัวบน 518 | 2 ตัวบน 18 | 2 ตัวล่าง 85

  • งวดวันที่ 23/05/68 : เลข 4 ตัว 2597 | 3 ตัวบน 597 | 2 ตัวบน 97 | 2 ตัวล่าง 25

  • งวดวันที่ 30/05/68 : เลข 4 ตัว 5284 | 3 ตัวบน 284 | 2 ตัวบน 84 | 2 ตัวล่าง 52

  • งวดวันที่ 06/06/68 : เลข 4 ตัว 6446 | 3 ตัวบน 446 | 2 ตัวบน 46 | 2 ตัวล่าง 64

  • งวดวันที่ 13/06/68 : เลข 4 ตัว 1630 | 3 ตัวบน 630 | 2 ตัวบน 30 | 2 ตัวล่าง 16

  • งวดวันที่ 20/06/68 : เลข 4 ตัว 1056 | 3 ตัวบน 056 | 2 ตัวบน 56 | 2 ตัวล่าง 10

  • งวดวันที่ 27/06/68 : เลข 4 ตัว 4787 | 3 ตัวบน 787 | 2 ตัวบน 87 | 2 ตัวล่าง 47

  • งวดวันที่ 04/07/68 : เลข 4 ตัว 7957 | 3 ตัวบน 957 | 2 ตัวบน 57 | 2 ตัวล่าง 95

  • งวดวันที่ 11/07/68 : เลข 4 ตัว 6988 | 3 ตัวบน 988 | 2 ตัวบน 88 | 2 ตัวล่าง 20

  • งวดวันที่ 18/07/68 : เลข 4 ตัว 4269 | 3 ตัวบน 269 | 2 ตัวบน 69 | 2 ตัวล่าง 42

  • งวดวันที่ 25/07/68 : เลข 4 ตัว 6849 | 3 ตัวบน 849 | 2 ตัวบน 49 | 2 ตัวล่าง 68

  • งวดวันที่ 01/08/68 : เลข 4 ตัว 7617 | 3 ตัวบน 617 | 2 ตัวบน 17 | 2 ตัวล่าง 76

  • งวดวันที่ 08/08/68 : เลข 4 ตัว 9473 | 3 ตัวบน 473 | 2 ตัวบน 73 | 2 ตัวล่าง 95

  • งวดวันที่ 15/08/68 : เลข 4 ตัว 4662 | 3 ตัวบน 662 | 2 ตัวบน 62 | 2 ตัวล่าง 46

  • งวดวันที่ 22/08/68 : เลข 4 ตัว 0568 | 3 ตัวบน 568 | 2 ตัวบน 68 | 2 ตัวล่าง 05

  • งวดวันที่ 29/08/68 : เลข 4 ตัว 8976 | 3 ตัวบน 976 | 2 ตัวบน 76 | 2 ตัวล่าง 89

  • งวดวันที่ 05/09/68 : เลข 4 ตัว 8775 | 3 ตัวบน 775 | 2 ตัวบน 75 | 2 ตัวล่าง 87

  • งวดวันที่ 12/09/68 : เลข 4 ตัว 0188 | 3 ตัวบน 188 | 2 ตัวบน 88 | 2 ตัวล่าง 01

  • งวดวันที่ 19/09/68 : เลข 4 ตัว 0862 | 3 ตัวบน 862 | 2 ตัวบน 62 | 2 ตัวล่าง 08

  • งวดวันที่ 26/09/68 : เลข 4 ตัว 6958 | 3 ตัวบน 958 | 2 ตัวบน 58 | 2 ตัวล่าง 95

  • งวดวันที่ 03/10/68 : เลข 4 ตัว 8654 | 3 ตัวบน 654 | 2 ตัวบน 54 | 2 ตัวล่าง 86

  • งวดวันที่ 10/10/68 : เลข 4 ตัว 7318 | 3 ตัวบน 318 | 2 ตัวบน 18 | 2 ตัวล่าง 73

  • งวดวันที่ 17/10/68 : เลข 4 ตัว 3509 | 3 ตัวบน 509 | 2 ตัวบน 09 | 2 ตัวล่าง 35

  • งวดวันที่ 24/10/68 : เลข 4 ตัว 1677 | 3 ตัวบน 677 | 2 ตัวบน 77 | 2 ตัวล่าง 16

  • งวดวันที่ 31/10/68 : เลข 4 ตัว 3725 | 3 ตัวบน 725 | 2 ตัวบน 25 | 2 ตัวล่าง 37

  • งวดวันที่ 07/11/68 : เลข 4 ตัว 3320 | 3 ตัวบน 320 | 2 ตัวบน 20 | 2 ตัวล่าง 33

  • งวดวันที่ 14/11/68 : เลข 4 ตัว 9877 | 3 ตัวบน 877 | 2 ตัวบน 77 | 2 ตัวล่าง 98

  • งวดวันที่ 21/11/68 : เลข 4 ตัว 6238 | 3 ตัวบน 238 | 2 ตัวบน 38 | 2 ตัวล่าง 62

  • งวดวันที่ 28/11/68 : เลข 4 ตัว 1679 | 3 ตัวบน 679 | 2 ตัวบน 79 | 2 ตัวล่าง 16

  • งวดวันที่ 05/12/68 : เลข 4 ตัว 9145 | 3 ตัวบน 145 | 2 ตัวบน 45 | 2 ตัวล่าง 91

