ดอร์ทมุนด์ พบ มึนเช่นกลัดบัค ดูบอลสด ฟุตบอลบุนเดสลีกา 2025/26 วันที่ 19 ธ.ค. 68
19 ธันวาคม 2568 เวลา 02.30 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอล บุนเดสลีกา ฤดูกาล 2025/26 ที่สนาม ซิกนัล อิดูน่า พาร์ค ดอร์ทมุนด์ พบ มึนเช่นกลัดบัค The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่
ดูบอลสด บุนเดสลีกา ดอร์ทมุนด์ VS มึนเช่นกลัดบัค ลิงก์ดูออนไลน์
- รายการ : บุนเดสลีกา 2025/26
- แมตช์การแข่งขัน : ดอร์ทมุนด์ พบ มึนเช่นกลัดบัค
- วัน / เวลาแข่งขัน : วันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม 2568 เวลา 02.30 น. (เช้ามืดวันเสาร์)
- สนาม : ซิกนัล อิดูน่า พาร์ค
- ถ่ายทอดสด : beIN SPORTS 3
วิเคราะห์บอล ดอร์ทมุนด์ – มึนเช่นกลัดบัค
สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม
ดอร์ทมุนด์
เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ทัพเสือเหลือง ของกุนซือ นิโก้ โควัช จะยังไม่สามารถใช้งาน ซาลีห์ โอซชาน ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึง โจ๊บ เบลลิงแฮม ที่ติดโทษแบน นอกจากนี้ยังต้องเช็คความฟิตของ มาร์เซล ซาบิตเซอร์, วัลเดอมาร์ แอนทอน, อารอน อันเซลมิโน่ และ ยูเลี่ยน บรันท์
คาดว่าเกมนี้นำทัพมาโดย เกรกอร์ โกเบล, ยูเลี่ยน รีเออร์สัน, เอ็มเร่ ชาน, นิโก้ ชล็อตเตอร์เบ็ค, ยาน คูโต้, เฟลิกซ์ เมช่า, ปาสกาล โกรส, ดาเนี่ยล สเวนส์สัน, คาร์นี่ย์ ชุควูเมก้า, คาริม อเดเยมี่, แซร์อู กีราสซี่
มึนเช่นกลัดบัค
ในขณะที่ทีมเยือน ทัพสิงห์หนุ่ม ของกุนซือ ยูเจน โปลันสกี้ จะยังไม่มีชื่อของ นาธาน เอ็กูมู กับ โรบิน แฮ็ค, ฟิลิปป์, แซนเดอร์ และ ฟาบิโอ เชียโรเดีย ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึงต้องเช็คความฟิตของ ชูโตะ มาชิโนะ, ฟร็องค์ โฮโนแรต, ฟลอเรียน นิวเฮาส์ และ มาร์วิน ฟรีดิช
คาดว่าเกมนี้นำทัพมาโดย โมริตซ์ นิโคลัส, โจ สเกลลี่, นิโก้ เอลเวดี้, เควิน ดิคซ์, เยนส์ คาสตรอป, ร็อกโก้ รีตซ์, ยานนิค เอนเจลฮาร์ดท์, โจวานนี่ เรย์น่า, ลูก้า เนตซ์, ฟร็องค์ โฮโนแรต และ ชูโตะ มาชิโนะ
สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ ดอร์ทมุนด์ – มึนเช่นกลัดบัค
สถิติ 5 ครั้งหลังสุด
สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม
ดอร์ทมุนด์
- 14/12/25 เสมอ ไฟร์บวร์ก 1-1 (บุนเดสลีกา)
- 10/12/25 เสมอ โบโด กลิมท์ 2-2 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 07/12/25 ชนะ ฮอฟเฟ่นไฮม์ 2-0 (บุนเดสลีกา)
- 02/12/25 แพ้ เลเวอร์คูเซ่น 0-1 (เดเอฟเบ โพคาล)
- 29/11/25 ชนะ เลเวอร์คูเซ่น 2-1 (บุนเดสลีกา)
มึนเช่นกลัดบัค
- 13/12/25 แพ้ โวล์ฟสบวร์ก 1-3 (บุนเดสลีกา)
- 05/12/25 ชนะ ไมนซ์ 1-0 (บุนเดสลีกา)
- 02/12/25 แพ้ ซังค์ เพาลี 1-2 (เดเอฟเบ โพคาล)
- 28/11/25 เสมอ ไลป์ซิก 0-0 (บุนเดสลีกา)
- 22/11/25 ชนะ ไฮเดนไฮม์ 3-0 (บุนเดสลีกา)
รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม
ดอร์ทมุนด์ (3-4-1-2) : เกรกอร์ โกเบล (GK) – ยูเลี่ยน รีเออร์สัน, เอ็มเร่ ชาน, นิโก้ ชล็อตเตอร์เบ็ค – ยาน คูโต้, เฟลิกซ์ เมช่า, ปาสกาล โกรส, ดาเนี่ยล สเวนส์สัน – คาร์นี่ย์ ชุควูเมก้า – คาริม อเดเยมี่, แซร์อู กีราสซี่
มึนเช่นกลัดบัค (3-5-2) : โมริตซ์ นิโคลัส (GK) – โจ สเกลลี่, นิโก้ เอลเวดี้, เควิน ดิคซ์ – เยนส์ คาสตรอป, ร็อกโก้ รีตซ์, ยานนิค เอนเจลฮาร์ดท์, โจวานนี่ เรย์น่า, ลูก้า เนตซ์ – ฟร็องค์ โฮโนแรต, ชูโตะ มาชิโนะ
Thaiger ฟันธง ฟุตบอล บุนเดสลีกา
ดอร์ทมุนด์ 2-1 มึนเช่นกลัดบัค
