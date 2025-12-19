ไทยประกันชีวิต แถลงฉบับ 2 เยียวยาเหยื่อ “จันเกตุ ทับบุญ” อดีตตัวแทนโกงประกัน

ไทยประกันชีวิต ร่อนแถลงฉบับ 2 เยียวยาเหยื่อ “จันเกตุ ทับบุญ” อดีตตัวแทนโกงประกัน พร้อมงัดมาตรการ เลิกรับเงินสด ปิดช่องทุจริต
19 ธันวาคม 2568 – บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ออกเอกสารชี้แจงฉบับที่ 2 กรณีสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เพิกถอนใบอนุญาต นางสาวจันเกตุ ทับบุญ อดีตตัวแทนประกันชีวิตของบริษัทฯ จากสาเหตุการฉ้อฉลประกันภัย โดยบริษัทฯ ยืนยันพร้อมดูแลและเยียวยาผู้เอาประกันภัยที่ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่
เปิดแนวทางเยียวยาผู้เสียหาย บริษัทฯ ระบุว่าได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานอย่างรอบคอบ และกำหนดมาตรการช่วยเหลือดังนี้
กลุ่มที่มีเอกสารรับเงินของบริษัทฯ: หากผู้เอาประกันภัยมีหลักฐานการชำระเบี้ยฯ ที่ถูกต้อง บริษัทฯ จะดำเนินการ คืนสถานะกรมธรรม์ เพื่อให้ความคุ้มครองต่อเนื่องตามเงื่อนไขเดิม หรือพิจารณา คืนเบี้ยประกันภัย ตามจำนวนที่ได้ชำระมา
ล่าสุดบริษัทฯ ได้ดำเนินการรับผิดชอบและเยียวยาผู้เอาประกันภัยที่มีหลักฐานการโอนเงินชัดเจนไปแล้วจำนวน 12 ราย
บริษัทฯ ได้จัดตั้งทีมกฎหมายเพื่อช่วยเหลือผู้เอาประกันภัยที่มีความประสงค์จะร้องทุกข์ดำเนินคดีอาญาในข้อหาฉ้อโกงกับนางสาวจันเกตุอีกด้วย
เพื่อป้องกันความเสี่ยงและปิดช่องโหว่การทุจริตในอนาคต ให้สอดคล้องกับแนวทางของ คปภ. บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการใหม่ที่มีผลทันที ได้แก่
- ยกเลิกใบเสร็จรับเงินชั่วคราวแบบกระดาษ เปลี่ยนเป็นรูปแบบ อิเล็กทรอนิกส์
- ยกเลิกการชำระเบี้ยประกันภัยด้วยเงินสด สำหรับผู้เอาประกันภัยรายใหม่
- เร่งประชาสัมพันธ์ช่องทางการชำระเบี้ยฯ ที่ถูกต้องและปลอดภัยให้ลูกค้าทราบอย่างต่อเนื่อง
การเคลื่อนไหวครั้งนี้ของไทยประกันชีวิต ถือเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากอดีตตัวแทน พร้อมวางระบบใหม่เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอย
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ขุดประวัติ จันเกตุ พญาขายประกันมือทอง โกงเบี้ย 128 ล้าน ฉาววงการประกันชีวิต
- สส.ไอซ์ แท็กทีม ซีเค เป็นตัวแทนชาวบ้าน ไม่อยากได้ ปฏิทิน ประกันสังคม
- “จิรัฏฐ์” ได้ประกัน คดีใบ สด.43 แจงศาลยกฟ้องคดีปลอมแปลงเอกสาร
ติดตาม The Thaiger บน Google News: