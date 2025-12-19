ตั๊ก มยุรา เผยคลิปนาทีสวมกอด เสี่ยตา ปัญญา หลังกลับมาเจอกันอีกครั้งในรอบ 13 ปี

โมเมนต์อบอุ่น ตั๊ก มยุรา เผยคลิปนาทีสวมกอด เสี่ยตา ปัญญา อดีตพิธีกรคู่ขวัญในตำนาน หลังหวนกลับมาเจอกันอีกครั้งในรอบหลายปี
เชื่อว่าแฟนรายการชิงร้อยชิงล้านยังคงจำภาพวันเก่า ๆ ได้กับ 2 พิธีกรคู่ขวัญประจำรายการอย่าง ตั๊ก มยุรา และ เสี่ยตา ปัญญา ตลอด 20 กว่าปีที่ทั้งสองร่วมงานกันมาเรียกได้ว่าเป็นซิกเนเจอร์ประจำรายการเลยก็ว่าได้
ก่อนที่จะเกิดข่าวช็อกขึ้นเมื่อกลางดึกวันที่ 4 ตุลาคม 2555 เมื่อ ตั๊ก มยุรา ออกมาประกาศลาออกจากการเป็นพิธีกรคู่ขวัญในรายการชิงร้อยชิงล้าน ด้วยสาเหตุที่ว่าน้อยใจที่เริ่มไม่มีบทบาท และตัวตนในรายการเท่าก่อนหน้านี้ ทำได้แค่เหมือนเป็นโลโก้ประกอบเฉย ๆ จึงตัดสินใจลาออกฟ้าผ่า
จากวันนั้นจนวันนี้ก็ผ่านไปกว่า 13 ปีแล้วที่อดีตพิธีกรคู่ขวัญ ตั๊ก มยุรา และเสี่ยตา ปัญญา ต้องแยกทางกันไป แต่ล่าสุด (18 ธ.ค. 68) ในอินสตาแกรมของ ตั๊ก มยุรา ได้โพสต์คลิปนาทีที่เจ้าตัวหอบกระเช้าของขวัญไปสวัสดีปีใหม่ เสี่ยตา ปัญญา ถึงที่เวิร์คพอยท์ ทำให้เกิดเป็นภาพที่น่าประทับใจและอบอุ่นเป็นอย่างมาก พร้อมระบุแคปชั่นประกอบว่า “กลับบ้านเก่า มีโอกาสได้ไปรายการ “โต๊ะหนูแหม่ม”และไปแสดงความเคารพพี่ตา ปัญญา เนื่องในโอกาสปีใหม่ ยังระลึกถึงเสมอค่าา”
หลังจากที่ทั้งสองได้พบกันอีกครั้งก็มีแต่รอยยิ้มอยู่ใบหน้า เสี่ยตา เผยว่า “เป็นผู้หญิงที่อยู่กันมาครึ่งค่อนชีวิต ยังมีความคิดถึง คิดถึงตลอด มีแต่สิ่งดีๆ ตลอด และอีกอย่างหนึ่งที่ยังสงสัยอยู่ก็คือว่า ทำไมถึงได้งดงามอยู่ตลอดเวลา เป็นสาวไม่ได้พันปีนะ หมื่น ๆ ปี ยังคงสตัฟฟ์ไว้แบบนี้ ชื่นใจเลยวันนี้”
ทางด้าน ตั๊ก มยุรา ก็กล่าวตอบเสี่ยตา ว่า “คิดถึง แต่ไม่กล้ามานะ ก็คิดถึงพี่ มีขนมมา ให้พี่ตามีความสุข สุขภาพแข็ง พี่ตาเหมือนเดิมมาก” ก่อนจะสวมกอดเสี่ยตาด้วยความคิดถึง ท่ามกลางคอมเมนต์ของแฟนคลับที่ต่างก็ปลื้มใจที่ได้เห็นพิธีคู่ขวัญในตำนานกลับมาร่วมเฟรมเดียวกันอีกครั้ง
