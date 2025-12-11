ข่าว

ด่วน! F-16 ปูพรมถล่มยามเย็น สะพานจัยจุมเนี้ยะ ขาดสะบั้น ตัดเส้นทางส่งกำลังกัมพูชา

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 11 ธ.ค. 2568 17:23 น.| อัปเดต: 11 ธ.ค. 2568 17:24 น.
1,022
F-16 ตราด ทำการโจมตีฐานทหารกัมพูชาในช่วงเย็น

ระทึกชายแดนตราด 15.55 น. ทัพอากาศทิ้งระเบิดทำลายฐาน “บ้านสามหลัง” ราบคาบ – ปืนใหญ่นาวิกฯ ระดมยิงกดดันต่อเนื่อง วอนชาวบ้านช่วยเป็นหูเป็นตา พบคนแปลกหน้าแอบถ่ายภาพฐานทหาร ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันที

เมื่อเวลา 15.55 น. เพจ สวท.ตราด ได้รายงานสถานการณ์ด่วนในพื้นที่ชายแดนจังหวัดตราด โดยระบุว่าเครื่องบินขับไล่ F-16 ของกองทัพอากาศไทย ได้ปฏิบัติการทิ้งระเบิดทางอากาศจำนวน 2 ลูก เข้าใส่เป้าหมายทางยุทธวิธี ส่งผลให้กลุ่มอาคาร “บ้านสามหลัง” ซึ่งถูกใช้เป็นฐานยิงและจุดสังเกตการณ์ของฝ่ายกัมพูชาได้รับความเสียหายอย่างหนัก

นอกจากนี้ ปฏิบัติการดังกล่าวยังส่งผลให้ “สะพานจัยจุมเนี้ยะ” ซึ่งเป็นเส้นทางยุทธศาสตร์สำคัญ ถูกทำลายจนขาดออกจากกัน ถือเป็นการตัดเส้นทางการส่งกำลังบำรุงและยุทโธปกรณ์ของฝ่ายกัมพูชาได้อย่างเด็ดขาด

ภายหลังการโจมตีทางอากาศ หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด (นย.ตราด) ได้เปิดฉากระดมยิงปืนใหญ่เข้าใส่เป้าหมายอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนหน่วยรบแนวหน้าในการเข้ากดดันและกระชับพื้นที่ตามยุทธวิธีทางทหาร

ในขณะเดียวกัน ฝ่ายความมั่นคงได้ออกประกาศแจ้งเตือนด่วนถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่แนวชายแดน ให้ช่วยกันสอดส่องดูแลความปลอดภัย โดยเฉพาะการเฝ้าระวังบุคคลต้องสงสัย หรือ “คนแปลกหน้า” ที่แฝงตัวเข้ามาในชุมชน โดยมีพฤติกรรมน่าสงสัย เช่น การเข้ามาเก็บข้อมูลภูมิประเทศ การลักลอบถ่ายภาพพิกัดที่ตั้งทางทหาร หรือบันทึกความเคลื่อนไหวของเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทย ซึ่งอาจเป็น “สายลับ” หรือผู้ไม่หวังดีที่เข้ามาเพื่อชี้เป้าให้ฝ่ายตรงข้าม

ทั้งนี้ หากประชาชนพบเห็นพฤติกรรมดังกล่าว ขอให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทหาร หรือฝ่ายปกครองในพื้นที่ทราบทันที เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น พร้อมกันนี้ เจ้าหน้าที่ได้ย้ำเตือนให้ประชาชนหลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยง งดการเข้าใกล้แนวปะทะโดยเด็ดขาด และขอให้ติดตามข่าวสารและประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิด

