TikTok เตรียมปิดดีลขายหุ้นในสหรัฐฯ ขายให้ 3 บริษัทปีหน้า รอดถูกแบน

เผยแพร่: 19 ธ.ค. 2568 09:03 น.| อัปเดต: 19 ธ.ค. 2568 09:04 น.
TikTok เตรียมปิดดีลขายหุ้นในสหรัฐฯ ขายให้ 3 บริษัทในปีหน้า รอดถูกแบน หลังจากที่นายไบเดน เคยออกกฎหมายบีบให้ขายหุ้น

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม สำนักข่าว BBC รายงานว่า ไบท์แดนซ์ บริษัทแม่ของ TikTok แอปวิดีโอชื่อดังเปิดเผยว่าพวกเขาได้เซ็นสัญญาขายหุ้นส่วนใหญ่ในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นที่เรียบร้อย ภายหลังจากที่แอปดังกล่าวถูกกดดันให้ขายตั้งแต่ยุคสมัยของนายโจ ไบเดน อดีตประธานาธิบดีสหรัฐฯ จนมาถึงยุคของนายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีคนปัจจุบัน ซึ่งหากพวกเขาไม่ยอมขายหุ้น จะทำให้แอปดังกล่าวถูกแบน

โดยอ้างอิงจากเอกสารที่ทาง TikTok แจ้งระบุว่า หุ้นส่วนใหญ่จะถูกครอบครองโดย Oracle, Silver Lake และ MGX คาดว่าดีลดังกล่าวจะเสร็จสิ้นในวันที่ 22 ม.ค. ปีหน้า

ทาง Byte Dance ยังถือหุ้นเป็นจำนวนร้อยละ 19.9 ส่วนที่เหลือจะถือหุ้นคนละร้อยละ 15 ขณะที่ร้อยละ 30.1 จะถูกครอบครองโดยผู้ลงทุนก่อนหน้านี้

ย้อนกลับไปตั้งแต่ปี 2567 สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ ได้ผ่านร่างกฎหมายกดดันให้ TikTok ต้องขายหุ้นในสหรัฐฯภายใน 6 เดือน และสั่งห้ามไม่ให้มีการควบคุมอัลกอริทึม ซึ่งเป็นตัวกำหนดหน้าฟีดของผู้ใช้ว่าจะได้รับชมวิดีโอแบบใด โดยกฎหมายดังกล่าวได้สร้างความคาราคาซังถึงอนาคตของแอปวิดีโอนี้ และทำให้แอปดังกล่าวถูกแบนใช้งานในระยะหนึ่งในสหรัฐฯ ก่อนที่จะได้รับการยืดเวลา และบรรลุข้อตกลงในที่สุด

