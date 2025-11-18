อุกอาจ เพจดังแชร์คลิป จีนเทาบุกชิงตัวผู้ต้องขังในศาลกัมพูชา หลบหนีลอยนวล
เพจดังแชร์ข่าว กลุ่มจีนเทาก่อเหตุสุดอุกอาจ บุกชิงตัวผู้ต้องขังในศาลจังหวัดสวายเรียง กัมพูชา เจ้าหน้าที่เร่งไล่ล่าตัวสุดกำลัง
วันนี้ (18 พฤศจิกายน) เพจเฟซบุ๊ก Drama-addict ได้แชร์ข่าวจากทางกัมพูชา โดยระบุว่า “ประเทศเขมรจีนเทาเยอะจัด ถึงกับบุกชิงตัวผู้ต้องขังในศาล”
“เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 18 พฤศจิกายน 2025 เกิดเหตุอุกอาจในศาลจังหวัดสวายเรียง ประเทศกัมพูชา เมื่อกลุ่มคนร้ายต้องสงสัยว่าเป็นชาวจีน บุกใช้อาวุธปืนยิงเปิดทางชิงตัวผู้ต้องขังที่เป็นพวกพ้องของตน ระหว่างที่เจ้าหน้าที่นำตัวขึ้นศาลเพื่อพิจารณาคดี”
“รายงานระบุว่า หลังเหตุการณ์ คนร้ายทั้งหมดได้หลบหนีไปพร้อมผู้ต้องขัง ขณะนี้กำลังเจ้าหน้าที่กำลังเร่งไล่ล่าติดตาม และพยายามควบคุมสถานการณ์อย่างใกล้ชิด”
ขณะที่โพสต์ต้นทางได้ระบุถึงเหตุการณ์ดังกล่าวว่า “ด่วนอีกแล้ว สวายเรียง (Svay Rieng)!”
“เมื่อสักครู่ที่ผ่านมา มีกลุ่มอาชญากรเปิดฉากยิงเพื่อชิงตัวนักโทษออกจากศาลจังหวัดสวายเรียง ซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังไล่ติดตามปราบปรามและพยายามระบุตัวผู้ก่อเหตุเพื่อนำไปสู่การจับกุม โปรดติดตามตอนต่อไป ขอบคุณครับ”
อ้างอิง : Facebook Drama-addict
