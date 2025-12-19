ข่าว

มีผลแล้ว ห้ามขายแอลกอฮอล์ ให้ผู้มีอาการมึนเมา ฝ่าฝืนต้องร่วมรับผิดชอบ

Nateetorn S.เผยแพร่: 19 ธ.ค. 2568 08:40 น.
58

มีผลแล้ว ห้ามขายแอลกอฮอล์ ให้ผู้มีอาการมึนเมา หากเกิดความเสียหายตามมา ผู้ขายจะต้องร่วมรับผิดชอบและมีความผิดทางกฎหมาย

สมาคมคราฟท์เบียร์ ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “สรุปข้อกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ฉบับร้านค้าแบบเข้าใจง่าย) ที่มีผลบังคับใช้แล้ว

1 ร้านค้าสามารถขายแอลกอฮอล์ได้ตั้งแต่เวลา 11.00-24.00
2 ร้านค้าห้ามขายให้กับบุคคลต่อไปนี้
บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
-หากผู้ขายมีความสงสัยเกี่ยวกับอายุผู้ซื้อ สามารถขอให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชนได้
บุคคลที่มีอาการมึนเมา
-ให้ผู้ขายพิจารณาความมึนเมาของผู้ซื้อ และสามารถปฏิเสธการขายได้ หากมีความจำเป็น
ข้อห้ามสำหรับการงดจำหน่ายให้กับบุคคลที่มีอาการมึนเมา เป็นกฎข้อบังคับใหม่ของ พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2568
โดยระบุไว้ในมาตรา 29 ว่า
กรณีผู้ขายหรือร้านค้า ฝ่าฝืนกฎข้อห้ามในการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับบุคคลที่มีอาการมึนเมา จนเป็นเหตุทำให้มีผู้ได้รับความเดือดร้อน เช่น เสียทรัพย์ บาดเจ็บ หรือเสียชีวิต ผู้ขาย/ร้านค้า จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบร่วมในการจ่ายเงินชดเชยและมีความผิดตามกฎหมาย
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมสำหรับร้านค้าที่ต้องการป้องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาดนี้
– ติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในร้าน เพื่อใช้บันทึกเป็นหลักฐานเมื่อจำเป็น
– ชี้แจงพนักงานถึงความรู้เรื่องกฎหมาย และความสามารถในการพิจารณาบุคคลต้องห้าม รวมถึงการปฏิเสธการขาย
– ติดป้ายชี้แจ้งกฎหมายใหม่ให้ลูกค้าทราบอย่างชัดเจน
– รณรงค์ให้ลูกค้าใช้รถสาธารณะหรือบริการเรียกรถ
สมาคมฯคราฟท์เบียร์สนับสนุนการดื่มอย่างรับผิดชอบ จึงขอเชิญชวนร้านค้าและผู้ประกอบการทุกท่าน ช่วยกันรณรงค์และยกระดับวัฒนธรรมการดื่มที่มีคุณภาพให้กับอุตสาหกรรมของเราไปด้วยกัน
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

