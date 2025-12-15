เจนสุดา ลั่นเจ็บ ทำงานไม่วางแผนโกง ฟาดคำคม ซื่อสัตย์-ขยัน อ่านแล้วรู้เลย

ส่องโพสต์ เจนสุดา ปานโต โพสต์แซ่บ ‘ทำงานแบบไม่วางแผนช่อโกง’ จับตาแคปชั่นเด็ด ‘ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน’ ชาวเน็ตสงสัยโพสต์ถึงใคร โยง นานา ไรบีนา หลังมีข่าวยืมเงินแก๊งนางฟ้า
งานนี้ขาเผือกมุงกับใหญ่ วันนี้ (15 ธันวาคม 2568) เจนสุดา ปานโต หนึ่งในสมาชิกแก๊งนางฟ้า ออกมาโพสต์ข้อความเด็ดหลังเคยถูกพูดถึงประเด็นที่ นานา ไรบีนา ยืมเงินและลวงลงทุน โดยที่ เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ โดนไป 2.9 ล้านบาท ด้านไฮโซข้าวโพด ถูกยืมเงิน 24 ล้านบาท ส่วน พอลล่า เทเลอร์ มียอดเงิน 4.3 ล้านบาท ขณะที่ เจนสุดา โดนไปมากที่สุดจำนวน 40 ล้านบาท
ล่าสุด เจนสุดา ปานโต โพสต์ภาพผ่านสตาแกรม janesuda เผยโมเมนต์ขณะที่ตนเองกำลังนอนอยู่บนโต๊ะสีขาว โดยมีชาร์ตสีและอุปกรณ์ตกแต่งวางอยู่เต็มโต๊ะ คาดว่าเป็นช่วงที่เธอคิดสร้างสรรค์แบรนด์เสื้อผ้าคอลเลคชั่นใหม่ ๆ ของ janesuda_collection งานนี้แฟน ๆ ต่างรอผลงานที่กำลังจะออกมาแล้ว ยังมีบางส่วนเตะตากับแคปชั่นเด็ดที่เธอเขียน ระบุว่า “ทำงาน แบบไม่วางแผนช่อโกง” และ “ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน” หลายคนไม่ทราบว่าหมายถึงใคร หรือจะเชื่อมโยงกับกรณีที่เพื่อนแก๊งนางฟ้าถูกยืมเงินหรือไม่
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เปิดยอดเงิน แก๊งนางฟ้า โดน นานา หลอกยืมเงิน-ลวงลงทุน ช็อก! เจนสุดา เจ็บหนักสุด
- ยังไงแน่? พอลล่า-เจนสุดา อันฟอลฯ นานา ไรบีนา แก๊งนางฟ้าสั่นคลอน คนโยงดราม่าฉาว?
- ‘เจนี่’ แท็กทีมเพื่อนซี้ ‘เจนสุดา’ โชว์ลีลาแดนซ์สะบัด ร้องอยากกินเยลลี่ ๆ
- รวมตัวแก๊งนางฟ้า เซอร์ไพรส์ฉลองวันเกิด เจนสุดา
ติดตาม The Thaiger บน Google News: