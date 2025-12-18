ดราม่า พระเอกจีน ไม่กล้ามาไทย กลัวโดนอุ้มไปขาย แฟนคลับไทยเดือดแห่เลิกติดตาม
ดราม่า พระเอกซีรีส์จีนแนวตั้ง ไม่กล้ามาเที่ยวประเทศไทย ลั่น กลัวโดนอุ้มไปขาย ทำแฟนคลับชาวไทยเดือด แห่เลิกติดตามผลงาน
กลายเป็นประเด็นร้อนข้ามประเทศกันเลย เมื่อพระเอกซีรีส์จีนแนวตั้ง อย่าง เฉาเทียนไค (Cao Tiankai 曹天恺) วัย 36 ปี หลุดปากพูดประโยคที่ทำร้ายความรู้สึกแฟนคลับชาวไทยอย่างรุนแรงระหว่างการไลฟ์สดพูดคุยกับแฟนคลับบนแพลตฟอร์มโต่วอิน (Douyin) จนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโลกออนไลน์ขณะนี้
จุดเริ่มต้นดราม่าร้อนครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อ ผู้ใช้ TikTok บัญชี meawkorea2 ได้เผยแพร่คลิปวิดีโอช่วงหนึ่งของการไลฟ์ ซึ่ง เฉาเทียนไค ได้ตอบคำถามเรื่องการท่องเที่ยว โดยระบุว่า “เพื่อนนักแสดงชวนไปเที่ยวที่ประเทศไทย แต่เขายังลังเลไม่กล้าไป กลัวถูกจับไปขาย เพราะตัวเองเป็นคนไม่รอบคอบและเชื่อคนง่าย ขอเที่ยวแค่ประเทศจีนดีกว่ายังเที่ยวไม่ทั่วเลย”
ทันทีที่คลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ แฟนซีรีส์ชาวไทยต่างแสดงความไม่พอใจอย่างรุนแรง จนเกิดการประกาศเลิกติดตามและแบนผลงานของพระเอกจีนคนนี้ทันที หลายคนบอกว่า เฉาเทียนไค พูดด้อยค่าประเทศไทย ทั้ง ๆ ที่ยังไม่เคยเดินทางมาสัมผัสจริง ๆ ด้วยตัวเองสักครั้ง
ขณะเดียวกัน ในฝั่งของแฟนคลับชาวจีนเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ โผล่คอมเมนต์ในโต่วอินตำหนิ เฉาเทียนไค ว่า “หากไม่อยากมาก็ควรพูดแค่ไม่อยากมา ไม่ควรแสดงความเห็นที่สร้างความเสื่อมเสียให้ประเทศอื่น ทั้งที่ในความเป็นจริง ปัญหาอาชญากรรมที่เกิดขึ้นกับคนจีนในไทย ส่วนใหญ่เกิดจากคนกลุ่มน้อยของจีนที่หลอกลวงเพื่อนร่วมชาติกันเองทั้งนั้น”
