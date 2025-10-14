เผยเหตุสลด “จนท.อุทยานฯ ตราด” เสียชีวิตขณะผลักดันช้างป่า “สุชาติ” สั่งเยียวยาเต็มที่

ข่าว

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 14 ต.ค. 2568 09:36 น.| อัปเดต: 14 ต.ค. 2568 09:36 น.
เจ้าหน้าที่อุทยานฯ จ.ตราด ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต ขณะผลักดันช้างป่า ด้าน “สุชาติ” สั่งช่วยเหลือครอบครัวเต็มที่

เมื่อวันที่ 11 ต.ค. ที่ผ่านมา นายวิชิต กองแก้ว เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าอุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้ว จ.ตราด ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตขณะกำลังเร่งรุดไประงับเหตุช้างป่าออกนอกพื้นที่ โดย นายสุชาติ ชมกลิ่น รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งและสั่งการให้กรมอุทยานแห่งชาติฯ เข้าช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตโดยด่วน

เพจ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รายงานว่า “นายอรรถพล​ เจริญชันษา​ อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ​ สัตว์ป่า​ และพันธุ์พืช​ เปิดเผยว่า​ จากกรณีเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้ว จ.ตราด ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่เฝ้าระวังและผลักดันช้างป่า ทำให้ครอบครัวต้องสูญเสียเสาหลักของครอบครัว วันที่ 12 ต.ค. 2568 นายสุชาติ ชมกลิ่น รองนายกรัฐมนตรีและรมว.ทส.​ แสดงความเสียใจ​ และได้สั่งการให้กรมอุทยานฯ​ เข้าช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตโดยด่วน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

นายวิชิตร กรองแก้ว เจ้าหน้าที่อุทยานฯ ผู้เสียชีวิต
​สำหรับเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2568 เวลาประมาณ 23.40 น. นายวิชิตร กองแก้ว เจ้าหน้าที่ชุดเคลื่อนที่เร็วเฝ้าระวังและผลักดันช้างป่า ชุดที่ 15 อุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้ว ประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนกับรถซาเล้ง ขณะเข้าตรวจสอบพื้นที่ที่มีการแจ้งเตือนว่ามีช้างป่าออกนอกพื้นที่ในบริเวณหมู่ 4 ต.ช้างทูน อ.บ่อไร่ จ.ตราด​ ทำให้นายวิชิตรได้รับบาดเจ็บสาหัส มีเลือดออกที่ศีรษะและหมดสติ เจ้าหน้าที่กู้ภัยเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลบ่อไร่ ก่อนจะถูกส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลตราด และได้เสียชีวิตลงในเวลา 14.30 น. ของวันที่ 12 ตุลาคม 2568

​ต่อมานายสุธน เวียงดาว หัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้ว ได้ทำรายงานชี้แจงเหตุการณ์ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ ซึ่งนายสุชาติ ชมกลิ่น รองนายกรัฐมนตรี ได้รับทราบเรื่องดังกล่าวแล้ว และได้กำชับให้กรมอุทยานแห่งชาติ​ฯ​ เร่งเข้าดำเนินการช่วยเหลือครอบครัวนายวิชิตรอย่างเต็มที่ ทั้งในเรื่องสวัสดิการ สิทธิประโยชน์ และการเยียวยาต่างๆ เพื่อเป็นการดูแลและให้กำลังใจแก่ครอบครัวของผู้เสียสละที่ได้ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถจนถึงวินาทีสุดท้ายของชีวิต​

นอกจากนี้ ยังกำชับให้หน่วยงานเข้าไปดูแลสภาพจิตใจของเพื่อนร่วมงานและเจ้าหน้าที่ทุกคนในอุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้วที่ยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไป เพื่อเป็นกำลังใจให้ทุกคนสามารถก้าวผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไปได้”

ในส่วนของเพจ อุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้ว ได้แสดงความอาลัยต่อการจากไปของ นายวิชิต ว่า “นายสุธน เวียงดาว หัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้ว นางสาววรรณพร สังข์ทอง ผู้ช่วยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้ว พร้อมเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้วทุกท่าน

ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของ นายวิชิต กองแก้ว เจ้าหน้าที่ ชุดเคลื่อนที่เร็วเฝ้าระวัง ผลักดันช้างป่า และแก้ไขปัญหาช้างป่าออกนอกพื้นที่ ชุดที่ 15 ผู้ปฏิบัติงานด้วยความเสียสละและมุ่งมั่นเพื่อผืนป่าและประชาชน ขอให้ดวงวิญญาณของท่านไปสู่สุคติ ความดีของท่านจะคงอยู่ในใจพวกเราตลอดไป”

กำหนดการสวดอภิธรรม และฌาปนกิจ

สำหรับกำหนดการสวดอภิธรรมและฌาปนกิจ ของนายวิชิต กองแก้ว นั้น จะจัดขึ้น ณ วัดช้างทูน ต.ช้างทูน อ.บ่อไร่ จ.ตราด ตั้งแต่วันที่ 13-15 ต.ค. 2568 เวลา 19.30 น. ของทุกคืน และฌาปณกิจในวันที่ 16 ต.ค. 2568 เวลา 13.00 น.

กำหนดการสวดอภิธรรม และฌาปณกิจของนายวิชิต กองแก้ว
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

