รัฐบาลทหารเมียนมา ยืนยัน “อองซานซูจี” สุขภาพยังแข็งแรงดี
รัฐบาลทหารเมียนมา ยืนยัน อองซานซูจี สุขภาพยังแข็งแรงดี หลังจากที่ก่อนหน้านี้ลูกชายแสดงความกังวลว่าเสียชีวิต ไปแล้วเพราะขาดการติดต่อ
เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม สำนักข่าว CNN รายงานความคืบหน้า จากกรณีที่นายคิม อริส บุตรชายของนาง อองซานซูจี อดีตผู้นำเมียนมาและเจ้าของรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ ได้ออกมาแสดงความกังวลต่อชะตากรรมของมารดาวัย 80 ปี โดยระบุว่ามีความเป็นไปได้ที่มารดาของตนอาจจะเสียชีวิตไปแล้ว เนื่องจากตลอดระยะเวลากว่า 2 ปีที่ผ่านมา ไม่มีใครได้รับข่าวคราวหรือได้รับอนุญาตให้เข้าเยี่ยมเลย แม้กระทั่งทีมกฎหมายส่วนตัวก็ถูกกีดกันไม่ให้พบหน้านั้น
ล่าสุด รัฐบาลทหารเมียนมา ได้ออกมากล่าวยืนยันว่า คุณอองซานซูจี มีสุขภาพแข็งแรงดี อย่างไรก็ตามไม่ได้ให้หลักฐานหรือรายละเอียดเพิ่มเติมจากสุขภาพของเธอ นอกจากยังใช้คำว่า daw หรือแปลคร่าวๆว่าคุณเพื่อให้เกียรติในคำแถลงการณ์ด้วย
ก่อนหน้านี้ คิม อริส เปิดเผยกับสำนักข่าวต่างประเทศ ระหว่างการเดินทางไปรณรงค์เรียกร้องอิสรภาพให้มารดาที่ประเทศญี่ปุ่นว่า นางซูจีมีปัญหาสุขภาพเรื้อรังรุมเร้าตามวัย ทั้งโรคหัวใจและอาการเจ็บป่วยอื่นๆ แต่กลับถูกคุมขังเดี่ยวในสภาพที่โหดร้ายและขาดการดูแลทางการแพทย์ที่เหมาะสม เขาได้รับเพียงข้อมูลบอกเล่าที่กระจัดกระจายและไม่สามารถยืนยันความถูกต้องได้ จึงเกรงว่าเหตุการณ์เลวร้ายที่สุดอาจเกิดขึ้นกับเธอแล้วภายใต้การควบคุมของรัฐบาลทหาร
นายอริส ยังได้วิพากษ์วิจารณ์แผนการจัดการเลือกตั้งของรัฐบาลทหารเมียนมา ที่จะมีขึ้นในปลายเดือนธันวาคมนี้ว่า เป็นเพียงฉากบังหน้าเพื่อสืบทอดอำนาจและขาดความชอบธรรม แต่เขาก็ยังหวังลึกๆ ว่า พลเอกอาวุโส มิน อ่อง หล่าย ผู้นำรัฐบาลทหาร อาจใช้โอกาสนี้ในการปล่อยตัวหรือย้ายมารดาของเขาไปกักบริเวณที่บ้านพัก เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและลดแรงกดดันจากนานาชาติ
