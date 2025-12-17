ข่าวกีฬาซีเกมส์

เจ็บจี๊ด! คอมเมนต์ต่างชาติ แซะ ซีเกมส์ไทย ทำสยามเมืองยิ้ม กลายเป็น “ตัวตลก”

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 17 ธ.ค. 2568 14:06 น.| อัปเดต: 17 ธ.ค. 2568 14:06 น.
167
FB/ท่านเปา

เพจ “ท่านเปา” เผย เสียงสะท้อนชาวเน็ตทั่วโลก วิจารณ์ยับมาตรฐานเจ้าภาพไทย ปัญหาเพียบทำภาพลักษณ์ติดลบหนัก เจอแซะแรง “เดี๋ยวก็โทษกัมพูชา”

กระแสดราม่าการแข่งขันกีฬา ซีเกมส์ ครั้งที่ 33 (SEA Games 2025) ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ยังคงถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างต่อเนื่องกรณีข่าว Tokyogurl โปร RoV หญิงทีมชาติไทย โกงการแข่งขัน ล่าสุด เพจเฟซบุ๊ก ท่านเปา ได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลที่น่ากังวลเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของประเทศ โดยรายงานถึงเสียงสะท้อนจากชาวต่างชาติในโลกออนไลน์จำนวนมาก ที่ออกมาแสดงความคิดเห็นในเชิงลบอย่างรุนแรงต่อการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ ซึ่งมีปัญหาผุดขึ้นมาให้เห็นรายวัน ตั้งแต่พิธีเปิดกระทั่งเข้าสู่ช่วงการแข่งขันจริง จนส่งผลให้ความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยเริ่มสั่นคลอน

ภายในโพสต์ดังกล่าว ได้มีการหยิบยกตัวอย่างคอมเมนต์จากชาวเน็ตต่างชาติที่สะท้อนความรู้สึกผิดหวังและมองประเทศไทยด้วยสายตาที่เปลี่ยนไป โดยข้อความที่บาดลึกที่สุดระบุว่า

“This SEA Games is making Thailand become the ‘Land of Laughters’ instead of the ‘Land of Smiles'”

ซึ่งแปลได้ว่า ซีเกมส์ครั้งนี้กำลังทำให้ประเทศไทยกลายเป็น “ดินแดนแห่งเสียงหัวเราะเยาะ” (หรือตัวตลก) แทนที่จะเป็น “ดินแดนแห่งรอยยิ้ม” (สยามเมืองยิ้ม) ตามคำขวัญที่ทั่วโลกรู้จัก

นอกจากนี้ ยังมีคอมเมนต์ที่เสียดสีถึงพฤติกรรมหรือข้อแก้ตัวที่มักเกิดขึ้นเวลามีปัญหา โดยระบุว่า

“They will blame Cambodia for this shi”

แปลได้ว่า “เดี๋ยวพวกเขาก็คงจะโทษกัมพูชาสำหรับเรื่องแย่ ๆ นี้อีก” ทำให้เห็นว่าชาวต่างชาติเริ่มจับตามองทัศนคติและการรับมือกับปัญหาของไทยอย่างใกล้ชิด

เสียงวิจารณ์เหล่านี้ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยครั้งสำคัญที่ผู้เกี่ยวข้องต้องเร่งแก้ไขและกู้คืนภาพลักษณ์กลับมา ก่อนที่ “สยามเมืองยิ้ม” จะกลายเป็นเพียงเรื่องตลกในสายตาชาวโลกไปจริง ๆ

ต่างชาติแสดงความผิดหวังต่อมาตรฐานการจัดซีเกมส์ในประเทศไทย
FB/ท่านเปา

Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

