เจ็บจี๊ด! คอมเมนต์ต่างชาติ แซะ ซีเกมส์ไทย ทำสยามเมืองยิ้ม กลายเป็น “ตัวตลก”

เพจ “ท่านเปา” เผย เสียงสะท้อนชาวเน็ตทั่วโลก วิจารณ์ยับมาตรฐานเจ้าภาพไทย ปัญหาเพียบทำภาพลักษณ์ติดลบหนัก เจอแซะแรง “เดี๋ยวก็โทษกัมพูชา”
กระแสดราม่าการแข่งขันกีฬา ซีเกมส์ ครั้งที่ 33 (SEA Games 2025) ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ยังคงถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างต่อเนื่องกรณีข่าว Tokyogurl โปร RoV หญิงทีมชาติไทย โกงการแข่งขัน ล่าสุด เพจเฟซบุ๊ก ท่านเปา ได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลที่น่ากังวลเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของประเทศ โดยรายงานถึงเสียงสะท้อนจากชาวต่างชาติในโลกออนไลน์จำนวนมาก ที่ออกมาแสดงความคิดเห็นในเชิงลบอย่างรุนแรงต่อการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ ซึ่งมีปัญหาผุดขึ้นมาให้เห็นรายวัน ตั้งแต่พิธีเปิดกระทั่งเข้าสู่ช่วงการแข่งขันจริง จนส่งผลให้ความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยเริ่มสั่นคลอน
ภายในโพสต์ดังกล่าว ได้มีการหยิบยกตัวอย่างคอมเมนต์จากชาวเน็ตต่างชาติที่สะท้อนความรู้สึกผิดหวังและมองประเทศไทยด้วยสายตาที่เปลี่ยนไป โดยข้อความที่บาดลึกที่สุดระบุว่า
“This SEA Games is making Thailand become the ‘Land of Laughters’ instead of the ‘Land of Smiles'”
ซึ่งแปลได้ว่า ซีเกมส์ครั้งนี้กำลังทำให้ประเทศไทยกลายเป็น “ดินแดนแห่งเสียงหัวเราะเยาะ” (หรือตัวตลก) แทนที่จะเป็น “ดินแดนแห่งรอยยิ้ม” (สยามเมืองยิ้ม) ตามคำขวัญที่ทั่วโลกรู้จัก
นอกจากนี้ ยังมีคอมเมนต์ที่เสียดสีถึงพฤติกรรมหรือข้อแก้ตัวที่มักเกิดขึ้นเวลามีปัญหา โดยระบุว่า
“They will blame Cambodia for this shi”
แปลได้ว่า “เดี๋ยวพวกเขาก็คงจะโทษกัมพูชาสำหรับเรื่องแย่ ๆ นี้อีก” ทำให้เห็นว่าชาวต่างชาติเริ่มจับตามองทัศนคติและการรับมือกับปัญหาของไทยอย่างใกล้ชิด
เสียงวิจารณ์เหล่านี้ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยครั้งสำคัญที่ผู้เกี่ยวข้องต้องเร่งแก้ไขและกู้คืนภาพลักษณ์กลับมา ก่อนที่ “สยามเมืองยิ้ม” จะกลายเป็นเพียงเรื่องตลกในสายตาชาวโลกไปจริง ๆ
