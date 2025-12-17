ข่าว

ทนายวิฑูรย์ ประกาศทำคดีให้ “เบน สมิธ” เตรียมเปิดข้อมูลอีกมุมคืนนี้

เผยแพร่: 17 ธ.ค. 2568 14:03 น.
102

ทนายวิฑูรย์ ประกาศทำคดีให้ เบน สมิธ เตรียมเปิดข้อมูลอีกมุมคืนนี้ หลังถูกกล่าวหาเกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์และแก๊งคอลเซ็นเตอร์

ทนายวิฑูรย์ เก่งงาน ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กเปิดเผยว่า “Mr. Ben Smith (เบน สมิธ) ได้ว่าจ้าง Witoon&Partner Law Firm Co.,Ltd. ให้เป็นที่ปรึกษากฎหมาย และแต่งตั้งผมพร้อมทีมงาน ให้ทำหน้าที่เป็นทนายความ เพื่อให้คำปรึกษาและดำเนินการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในวันนี้ เวลา 20.00 น. ผมจะมีแถลงการณ์สำคัญ

เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกรณีของ Mr. Ben Smith ขอเรียนเชิญทุกท่านติดตามรับฟังข้อมูลและข้อเท็จจริง ผ่านเพจของผมโดยตรง ขอขอบคุณครับ”

ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ นายธนดล สุวัณณะฤทธิ์ ทนายความของนายเบน สมิธ เข้ายื่นฟ้องนายรังสิมันต์ โรม สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน กรณีอภิปรายพาดพิงว่านายเบน เป็นสแกมเมอร์ และแก๊งคอลเซ็นเตอร์ และได้เรียกร้องค่าเสียหาย 100 ล้าน

