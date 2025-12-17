เปิดลงทะเบียนเข้าชม พิธีปิด “ซีเกมส์ 2025” บ่าย 2 วันนี้ – วอล์กอินวันงานได้

ฝ่ายจัดการแข่งขัน ซีเกมส์ 2025 เตรียมเปิดให้ลงทะเบียนเข้าชม พิธีปิด ซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่สนามราชมังคลากีฬา วันนี้ เวลา 14.00 น. และสามารถวอล์กอินวันงานได้
วันนี้ (17 ธันวาคม 2568) เพจเฟซบุ๊ก SEA GAMES Thailand 2025 ได้โพสต์ประชาสัมพันธ์ ในการเปิดให้ลงทะเบียนเข้าชมพิธีปิด ซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ณ สนามราชมังคลากีฬาสถาน ระบุว่า
“ประกาศเปิดการลงทะเบียนเข้าชมพิธีปิดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 (SEA GAMES Thailand 2025)”
“คณะผู้จัดงานขอเชิญชวนประชาชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในพิธีปิดการแข่งขันมหกรรมกีฬาแห่งอาเซียน ณ สนามราชมังคลากีฬาสถาน โดยมีกำหนดการเปิดระบบจองบัตรและวันจัดงานดังนี้”
“เปิดจองผ่านระบบออนไลน์: วันพุธที่ 17 ธันวาคม 2568 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป”
“กำหนดการพิธีปิด: วันเสาร์ที่ 20 ธันวาคม 2568 ณ สนามราชมังคลากีฬาสถาน”
“หมายเหตุ: สำหรับท่านที่ไม่สะดวกลงทะเบียนออนไลน์ ทางผู้จัดงานเปิดรับลงทะเบียนหน้างาน (Walk-in) ในวันงาน ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป”
