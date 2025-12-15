ลูกชาย ป้าติ๋มตักแกง ลั่นเอาจริง จ่อฟ้องชาวเน็ตคอมเมนต์เสียหาย ปมคลิปแกงไร้เนื้อ
ลูกชาย “ป้าติ๋มตักแกง” ประกาศฟ้องชาวเน็ตและเพจรีวิว หลังเจอดรามาแกงเขียวหวานไร้เนื้อ ยันลูกค้าสั่งไม่เอาเนื้อเอง ลั่นอดทนมานาน เตรียมเจอกันที่ศาล
จากกรณีที่มีเพจรีวิวอาหารแห่งหนึ่งได้นำคลิปวิดีโอที่ถ่ายจากร้าน “ป้าติ๋มตักแกง” ไปเผยแพร่ โดยในคลิปเผยให้เห็นภาพเมนูข้าวราดแกงเขียวหวานเนื้อที่มีแต่น้ำแกงราดบนข้าว แต่แทบไม่มีเนื้อสัตว์ให้เห็น จนกลายเป็นประเด็นดรามาที่ชาวเน็ตต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นและวิจารณ์อย่างหนัก
โดยก่อนหน้านี้ เฟซบุ๊กของร้าน “ป้าติ๋มตักแกง” ได้ออกมาชี้แจงต่อคลิปที่ถูกเผยแพร่ในโซเชียลว่า “คลิปนี้ ป้าติ๋มไม่ได้ตักเนื้อ เนื่องจากลูกค้าสั่งไม่เอาเนื้อสัตว์นะคะ #ตะลอนถ่ายคลิป จะถ่ายคลิปควรถ่ายเหตุการณ์ทั้งหมด ไม่ใช่ลงเพื่อสร้างเอ็นเกจเม้นท์ ให้ทางเพจตัวเอง ลบกวนลบคลิปด้วยค่ะ หากไม่ลบจะดำเนินคดีตามกฎหมาย ขอบคุณค่ะ”
ล่าสุด ด้านลูกชายของป้าติ๋ม ได้มีการโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุว่า “ป้าติ๋มตักแกง” “ใช่ครับ” คือ “แม่ผม“ สำหรับ คอมเมนต์ที่พิมพ์สนุก ๆ ตลกขำขันไม่มีปัญหา สำหรับใครที่ทำ Content ล่อเป้า ให้แม่ผมโดนด่า เพื่อเอายอดไลค์ ยอดแชร์ ยอดเอ็นเกจเมนต์ เจอกันที่ชั้นศาล
และคอมเมนต์ที่ ด่ารุนแรงเกินที่จะรับได้ ทางผม จะให้ทีมทนายเก็บข้อมูลทำการฟ้องดำเนินคดี ทางผมอดทนมาเป็นระยะเวลานานมากพอแล้ว หลังจากนี้เจอกันที่ชั้นศาล “กูฟ้องอย่าร้องนะ” เจอกันครับ
