สิ้นแล้ว “หลวงปู่แผ้ว ปวโร” วัดรางหมัน กำแพงแสน สิริอายุมงคล

เผยแพร่: 17 ธ.ค. 2568 09:07 น.| อัปเดต: 17 ธ.ค. 2568 09:08 น.
74
สิ้นแล้ว "หลวงปู่แผ้ว ปวโร" วัดรางหมัน กำแพงแสน สิริอายุมงคล

เมื่อวันที่ 17 ธ.ค.68 เวลา 00.01 น. แฟนเพจ วัดรางหมัน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม ได้โพสต์ข้อความว่า ขอน้อมถวายความอาลัย พระราชมงคลวชิราคม

(หลวงปู่แผ้ว ปวโร) แห่งวัดรางหมัน ต.รางพิกุล อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม ได้ถึงแก่มรณภาพ วันพุธที่ 17 ธันวาคม 2568 ณ กุฏิร่มเย็น เวลา 00.01 น. สิริอายุ 103 ปี

สำหรับประวัติการศึกษาและการบวชของ หลวงปู่แผ้ว ปวโร จบการศึกษาชั้นประถมปีที่ 3 จากโรงเรียนวัดหนองม่วง ต.เตาอิฐ อ.บางแพ จ.ราชบุรี

เมื่ออายุ 8 ขวบ โยมพ่อได้พาบุตรชายไปฝากตัวเป็นศิษย์หลวงพ่อหงส์ วัดหนองม่วง เพื่อเรียนหนังสือและศึกษาพระธรรมวินัย กระทั่งอายุ 20 ปีบริบูรณ์ เข้าพิธีอุปสมบท ณ พัทธสีมาวัดหนองปลาไหล ต.ทุ่งกระพังโหม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

การปฏิบัติธรรมและวิทยาคม ได้ศึกษาปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานและวิทยาคมกับหลวงพ่อหว่าง ธัมมสโร ที่วัดกำแพงแสน ได้รับการถ่ายทอดแนวทางการปฏิบัติกัมมัฏฐานจากหลวงปู่ดุลย์ อตุโล วัดบูรพาราม จ.สุรินทร์ มีความเชี่ยวชาญในการบริกรรมคาถาเพื่อใช้ในการนั่งปรกปลุกเสกวัตถุมงคล

ด้านผลงาน- สร้างคุณูปการสืบสานจรรโลงพระพุทธศาสนาอย่างรอบด้าน เช่น ปฏิสังขรณ์วัดวาอารามต่างๆ วัตถุมงคลของท่านเป็นที่กล่าวขานร่ำลือกันว่ามีพุทธคุณเข้มขลังที่สุด มีประสบการณ์แก่ผู้ที่บูชามากมาย

หลวงปู่แผ้ว ปวโร มีพระอาจารย์พระครูสุกิจธรรมสร (หลวงพ่อหว่าง ธัมมสโร) หลวงพ่อหว่างเป็นพระอุปัชฌาย์ของหลวงปู่แผ้ว และเป็นผู้ถ่ายทอดวิชาปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานและวิทยาคมให้กับหลวงปู่แผ้ว หลวงพ่อหว่างยังมีความเชี่ยวชาญเรื่องยาสมุนไพรและแพทย์แผนโบราณ วัตถุมงคลของท่านก็เข้มขลังเป็นที่นิยมอีกด้วย

ส่วนกำหนดการต้องรอทางวัดรางหมันประชุม และจะแจ้งให้ประชาชนทราบ ต่อไป

“น้อมกราบอาลัย หลวงปู่ผู้เปี่ยมธรรม
เมตตานำสรรพสัตว์ ด้วยจิตใส
พระราชมงคลวชิราคม นามยิ่งใหญ่
คุณความดีส่องใจ ศิษย์ทั้งหลายไม่เลือน
แม้สังขารดับไป ตามกาลเวลา
แต่คำสอนยังนำพา มิสูญหาย
ขอน้อมส่งดวงจิต สู่แดนสบาย
สถิตในสุคติ ด้วยอาลัย”

