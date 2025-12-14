ข่าวการเมือง

เปิดคลิปยึดคืนพื้นที่ “บ้านสามหลัง” จ.ตราด ปักธงชาติยืนยันอธิปไตยของไทย

เผยแพร่: 14 ธ.ค. 2568 15:20 น.
กองทัพเรือ นาวิกยึดคืนบ้านสามหลัง
ภาพ @โฆษกกองทัพเรือ Naval Spokesperson

กองทัพเรือ เปิดภาพนาทีนาวิกโยธินเข้ายึดคืนพื้นที่ บ้านสามหลัง จังหวัดตราด พร้อมปักธงชาติไทย ! ยืนยันอธิปไตยชาติได้สำเร็จ

วันที่ 14 ธันวาคม 2568 พลเรือตรี ปารัช รัตนไชยพันธ์ โฆษกกองทัพเรือ เปิดเผยว่า กองทัพเรือโดยกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด (กปช.จต.) และหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด (ฉก.นย.ตราด) ได้เปิดปฏิบัติการร่วมทางทหารกับกองทัพอากาศ

เพื่อยึดคืนพื้นที่อธิปไตยของไทย บริเวณบ้าน 3 หลัง บ้านหนองรี ตำบลชำราก อำเภอเมือง จังหวัดตราด ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ฝ่ายตรงข้ามรุกล้ำเข้ามาอยู่ในเขตดินแดนของประเทศไทย การปฏิบัติการดังกล่าวเริ่มขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้ามืด โดยมีการปะทะกันอย่างหนักในพื้นที่ ภายใต้หลักการใช้สิทธิป้องกันตนเองตามกฎหมายสากล และการรักษาอธิปไตยของชาติเป็นสำคัญ

โดยเมื่อเวลา 07.20 น.ที่ผ่านมา กองทัพเรือสามารถควบคุมและยึดพื้นที่ดังกล่าวได้แล้ว และขับไล่กองกำลังฝ่ายตรงข้ามออกจากพื้นที่ได้ทั้งหมด พร้อมทั้งได้ดำเนินการปักธงชาติไทยในพื้นที่ เพื่อแสดงถึงการยืนยันอธิปไตยของประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว

ปักธงชาติไทย บ้านสามหลัง
ภาพ @โฆษกกองทัพเรือ Naval Spokesperson
โฆษกกองทัพเรือ Naval Spokesperson
ภาพ @โฆษกกองทัพเรือ Naval Spokesperson

อย่างไรก็ตาม ในพื้นที่บ้านหนองรีโดยรอบยังคงมีการปะทะกันเป็นระยะ จากการพยายามตอบโต้ของฝ่ายตรงข้าม กำลังของหน่วยนาวิกโยธิน และหน่วยกำลังของกองทัพเรืออีกหลายหน่วยที่มาร่วมปฏิบัติหน้าที่ได้ดำเนินการควบคุมสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง ภายใต้หลักความจำเป็นและได้สัดส่วน เพื่อรักษาความมั่นคงของพื้นที่ และป้องกันไม่ให้ฝ่ายตรงข้ามกลับเข้ามารุกล้ำอธิปไตยของประเทศไทยอีก.

ขอบคุณคลิปจาก : โฆษกกองทัพเรือ Naval Spokesperson

Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

