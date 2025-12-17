Trip.com โต้ ไม่มีการขายข้อมูลผู้ใช้บริการให้กัมพูชา หลังพบ “ฮุนมาเนต”
Trip.com โต้ ไม่มีการขายข้อมูลผู้ใช้บริการให้กัมพูชา หลังพบ “ฮุน มาเนต” เผยทางแพลตฟอร์มทราบถึงความกังวล และได้ยกเลิกความร่วมมือกับกัมพูชาแล้ว
จากกรณีที่มีปรากฎภาพ ซุน เจี๋ย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Trip.com ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการเดินทางออนไลน์ เข้ากับ ฮุน มาเนต นายกรัฐมนตรีกัมพูชา ก่อนที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร การท่องเที่ยวแห่งชาติกัมพูชา ได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือด้านการตลาดและดิจิทัล ในช่วงต้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมา สร้างความวิตกกังวลกับผู้ใช้บริการถึงความปลอดภัยด้านข้อมูลตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น
ล่าสุด Trip.Com ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “แถลงการณ์ Trip.com Group
เรื่อง: ชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความร่วมมือกับกระทรวงการท่องเที่ยวของประเทศกัมพูชา
ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลที่บิดเบือนเกี่ยวกับความร่วมมือกับกระทรวงการท่องเที่ยวของประเทศกัมพูชา ในสื่อสังคมออนไลน์
เราขอชี้แจงว่า ความร่วมมือดังกล่าว เป็นเพียงความร่วมมือในการโปรโมทการท่องเที่ยวเท่านั้น ซึ่งเราได้ตกลงทำความร่วมมือเช่นเดียวกันนี้ ร่วมกับหน่วยงานการท่องเที่ยวในประเทศต่างๆ ทั่วโลก
ทั้งนี้เราได้รับทราบถึงความกังวลของผู้ใช้บริการ จึงได้ระงับความร่วมมือดังกล่าวแล้วโดยทันที
เราขอยืนยันว่าไม่มีการแลกเปลี่ยน หรือขายข้อมูลตามที่มีผู้ไม่หวังดีกล่าวอ้างแต่อย่างใด
เรายึดมั่นในมาตรฐานสูงสุดด้านความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองข้อมูลผู้ใช้ในทุกตลาดที่เราดำเนินการ เรามุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสอย่างเต็มที่ และปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมถึงในประเทศไทย
เรายังคงให้ความสำคัญสูงสุดกับการมอบประสบการณ์การเดินทางที่ปลอดภัยและมั่นคงให้กับลูกค้าทุกท่าน”
