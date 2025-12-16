ใจฟู! ลูกค้าประจำรุ่นพ่อกินร้านเดิม 10 ปี พอหายไป เชฟออกตามหาก่อนช่วยชีวิตเขาไว้ได้
เรื่องราวสุดซึ้งใจ ชายวัย 78 ปี เป็นลุกค้าประจำร้านอาหารในฟลอริดา แต่จู่ๆ หายหน้าไป เชฟจึงตัดสินใจออกตามหา พบล้มป่วยหนัก ก่อนช่วยชีวิตไว้ได้
ต้นเรื่องนี้มาจากร้านอาหาร Shrimp Basket ในเมืองเพนซาโคลา รัฐฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา ลูกค้าคนหนึ่งมาเยี่ยมเยือนร้านอย่างสม่ำเสมอ ทุกมื้อกลางวันเขาจะสั่งซุปกัมโบ 1 ถ้วย โดยลดข้าวและไม่ใส่แครกเกอร์ และเขาก็สั่งเมนูเดิมอีกครั้งสำหรับมื้อเย็น ชายคนนี้คือ ชาร์ลี ฮิกส์ (Charlie Hicks) วัย 78 ปี มีออเดอร์ประจำเช่นนี้ทุกวัน วันละสองมื้อต่อเนื่องกันมานานถึง 10 ปี
โดเนลล์ สตอลเวิร์ธ (Donell Stallworth) เชฟของร้าน Shrimp Basket กล่าวว่า คุณสามารถใช้นาฬิกาจับเวลาตามคุณฮิกส์ได้เลย
“คุณฮิกส์ไม่เคยขาดเลยสักวัน เราเปิดประตูร้านเมื่อไหร่ คุณฮิกส์ก็จะยืนรอต้อนรับเราอยู่ตรงนั้น”
คุณฮิกส์ เป็นเหมือนเงาตามตัวของร้าน Shrimp Basket จนกระทั่งเดือนกันยายนที่ผ่านมา เมื่อจู่ ๆ เขาก็หายไปหลายวัน โดยตัวของสตอลเวิร์ธเล่าต่อว่า “ผมรู้ทันทีว่ามีบางอย่างผิดปกติแล้ว”
ด้วยความกลัวว่าอาจเกิดเรื่องร้ายขึ้น สตอลเวิร์ธจึงออกจากงานกลางกะของตัวเอง และขับรถไปยังอพาร์ตเมนต์ของคุณฮิกส์ เขาเคาะประตูซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่ไม่มีเสียงตอบรับ
“และในจังหวะที่ผมกำลังจะหันหลังกลับ ผมก็ได้ยินเสียงบางอย่าง เป็นเสียงเบา ๆ เหมือน ‘ช่วยด้วย’ จากนั้นผมก็เปิดประตูเข้าไป เขา (คุณฮิกส์) นอนอยู่บนพื้น และผมไม่รู้เลยว่าอาการเขาเป็นยังไง นั่นคือส่วนที่น่ากลัวที่สุด”
ไม่ชัดเจนว่าคุณฮิกส์นอนอยู่ตรงนั้นนานแค่ไหน อาจจะหลายวัน เขาอยู่ในภาวะขาดน้ำอย่างรุนแรงและซี่โครงหักสองซี่ แต่ต้องขอบคุณสตอลเวิร์ธที่ทำให้เขารอดชีวิต และต้องขอบคุณพนักงานทุกคนที่ร้าน Shrimp Basket ที่ทำให้เขาไม่โดดเดี่ยวอีกต่อไป
พวกเขาเริ่มต้นด้วยการนำซุปกัมโบไปส่งให้เขาถึงโรงพยาบาล จากนั้นพวกเขาก็ช่วยกันออกตามหาอพาร์ตเมนต์ใหม่ให้คุณฮิกส์ ซึ่งอยู่ติดกับร้านอาหารเลย เพื่อให้พนักงานสามารถดูแลเขาได้อย่างใกล้ชิดอยู่เสมอ นอกจากนี้พวกเขายังหาเครื่องใช้ไฟฟ้าใหม่ ๆ และช่วยกันซ่อมแซมที่พักใหม่ให้เขาด้วย
พนักงานทุกคนทำทั้งหมดนี้เพื่อให้ในสัปดาห์นี้ สามเดือนหลังเกิดอุบัติเหตุ คุณฮิกส์สามารถกลับมาใช้ชีวิตตามกิจวัตรประจำวันของเขาได้อย่างต่อเนื่อง
สตอลเวิร์ธกล่าวกับเขาคุณฮิกส์ที่เดินเข้ามาในร้าน Shrimp Basket เป็นครั้งแรกในรอบหลายเดือนว่า “ผมดีใจที่คุณกลับมานะเพื่อน” ก่อนที่ชายชราจะกลับไปนั่งที่โต๊ะตัวโปรดและสั่งอาหารจานโปรดของเขา ทุกอย่างไม่เปลี่ยนแปลง ยกเว้นความผูกพันของพวกเขาที่แน่นแฟ้นกว่าเดิม
คุณฮิกส์พูดสั้นๆ ว่า “เราสร้างความผูกพันกัน” ขณะที่ตัวของ สตอลเวิร์ธ ก็มองว่าการที่ลูกค้ารายนี้อยู่ข้างร้าน คือสิ่งที่ดีที่สุด
“เขาเป็นเหมือนลุง เป็นเหมือนปู่ เป็นเหมือนเพื่อนซี้ เขารวมทุกอย่างไว้ในคนเดียว”
อ้างอิง : www.cbsnews.com
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- รวบสาวนิวซีแลนด์ขโมยของเล่นผู้ใหญ่-ขโมย “ขาแกะ” มาใช้ขู่พนักงานขนส่ง ก่อนฉกเงินในรถ
- ระทึก! เครื่องบินเจ็ตบลูหวิดชนเครื่องบินทหารสหรัฐฯ กลางอากาศ เผยเครื่องบินทหารปิดเครื่องระบุตำแหน่ง
ติดตาม The Thaiger บน Google News: