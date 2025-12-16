ข่าวต่างประเทศ

ใจฟู! ลูกค้าประจำรุ่นพ่อกินร้านเดิม 10 ปี พอหายไป เชฟออกตามหาก่อนช่วยชีวิตเขาไว้ได้

Photo of Bas Basเผยแพร่: 16 ธ.ค. 2568 22:30 น.| อัปเดต: 16 ธ.ค. 2568 17:45 น.
92

เรื่องราวสุดซึ้งใจ ชายวัย 78 ปี เป็นลุกค้าประจำร้านอาหารในฟลอริดา แต่จู่ๆ หายหน้าไป เชฟจึงตัดสินใจออกตามหา พบล้มป่วยหนัก ก่อนช่วยชีวิตไว้ได้

ต้นเรื่องนี้มาจากร้านอาหาร Shrimp Basket ในเมืองเพนซาโคลา รัฐฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา ลูกค้าคนหนึ่งมาเยี่ยมเยือนร้านอย่างสม่ำเสมอ ทุกมื้อกลางวันเขาจะสั่งซุปกัมโบ 1 ถ้วย โดยลดข้าวและไม่ใส่แครกเกอร์ และเขาก็สั่งเมนูเดิมอีกครั้งสำหรับมื้อเย็น ชายคนนี้คือ ชาร์ลี ฮิกส์ (Charlie Hicks) วัย 78 ปี มีออเดอร์ประจำเช่นนี้ทุกวัน วันละสองมื้อต่อเนื่องกันมานานถึง 10 ปี

โดเนลล์ สตอลเวิร์ธ (Donell Stallworth) เชฟของร้าน Shrimp Basket กล่าวว่า คุณสามารถใช้นาฬิกาจับเวลาตามคุณฮิกส์ได้เลย

“คุณฮิกส์ไม่เคยขาดเลยสักวัน เราเปิดประตูร้านเมื่อไหร่ คุณฮิกส์ก็จะยืนรอต้อนรับเราอยู่ตรงนั้น”

คุณฮิกส์ เป็นเหมือนเงาตามตัวของร้าน Shrimp Basket จนกระทั่งเดือนกันยายนที่ผ่านมา เมื่อจู่ ๆ เขาก็หายไปหลายวัน โดยตัวของสตอลเวิร์ธเล่าต่อว่า “ผมรู้ทันทีว่ามีบางอย่างผิดปกติแล้ว”

ด้วยความกลัวว่าอาจเกิดเรื่องร้ายขึ้น สตอลเวิร์ธจึงออกจากงานกลางกะของตัวเอง และขับรถไปยังอพาร์ตเมนต์ของคุณฮิกส์ เขาเคาะประตูซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่ไม่มีเสียงตอบรับ

“และในจังหวะที่ผมกำลังจะหันหลังกลับ ผมก็ได้ยินเสียงบางอย่าง เป็นเสียงเบา ๆ เหมือน ‘ช่วยด้วย’ จากนั้นผมก็เปิดประตูเข้าไป เขา (คุณฮิกส์) นอนอยู่บนพื้น และผมไม่รู้เลยว่าอาการเขาเป็นยังไง นั่นคือส่วนที่น่ากลัวที่สุด”

ไม่ชัดเจนว่าคุณฮิกส์นอนอยู่ตรงนั้นนานแค่ไหน อาจจะหลายวัน เขาอยู่ในภาวะขาดน้ำอย่างรุนแรงและซี่โครงหักสองซี่ แต่ต้องขอบคุณสตอลเวิร์ธที่ทำให้เขารอดชีวิต และต้องขอบคุณพนักงานทุกคนที่ร้าน Shrimp Basket ที่ทำให้เขาไม่โดดเดี่ยวอีกต่อไป

พวกเขาเริ่มต้นด้วยการนำซุปกัมโบไปส่งให้เขาถึงโรงพยาบาล จากนั้นพวกเขาก็ช่วยกันออกตามหาอพาร์ตเมนต์ใหม่ให้คุณฮิกส์ ซึ่งอยู่ติดกับร้านอาหารเลย เพื่อให้พนักงานสามารถดูแลเขาได้อย่างใกล้ชิดอยู่เสมอ นอกจากนี้พวกเขายังหาเครื่องใช้ไฟฟ้าใหม่ ๆ และช่วยกันซ่อมแซมที่พักใหม่ให้เขาด้วย

พนักงานทุกคนทำทั้งหมดนี้เพื่อให้ในสัปดาห์นี้ สามเดือนหลังเกิดอุบัติเหตุ คุณฮิกส์สามารถกลับมาใช้ชีวิตตามกิจวัตรประจำวันของเขาได้อย่างต่อเนื่อง

สตอลเวิร์ธกล่าวกับเขาคุณฮิกส์ที่เดินเข้ามาในร้าน Shrimp Basket เป็นครั้งแรกในรอบหลายเดือนว่า “ผมดีใจที่คุณกลับมานะเพื่อน” ก่อนที่ชายชราจะกลับไปนั่งที่โต๊ะตัวโปรดและสั่งอาหารจานโปรดของเขา ทุกอย่างไม่เปลี่ยนแปลง ยกเว้นความผูกพันของพวกเขาที่แน่นแฟ้นกว่าเดิม

คุณฮิกส์พูดสั้นๆ ว่า “เราสร้างความผูกพันกัน” ขณะที่ตัวของ สตอลเวิร์ธ ก็มองว่าการที่ลูกค้ารายนี้อยู่ข้างร้าน คือสิ่งที่ดีที่สุด

“เขาเป็นเหมือนลุง เป็นเหมือนปู่ เป็นเหมือนเพื่อนซี้ เขารวมทุกอย่างไว้ในคนเดียว”

อ้างอิง : www.cbsnews.com

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ดูดวงวันนี้ 17/12/68 ดูดวง

4 ราศี ดวงได้เลื่อนตำแหน่ง ผู้ใหญ่เห็นผลงาน

22 วินาที ที่แล้ว
เจ้าสาวดิ่งตึก ในวันแต่งงาน สังเวยคลุมถุงชน สลด ครอบครัวไม่รับศพ ปล่อยทิ้งไร้ญาติ ข่าวต่างประเทศ

เจ้าสาวดิ่งตึก ในวันแต่งงาน สังเวยคลุมถุงชน สลด ครอบครัวไม่รับศพ ปล่อยทิ้งไร้ญาติ

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ใจฟู! ลูกค้าประจำรุ่นพ่อกินร้านเดิม 10 ปี พอหายไป เชฟออกตามหาก่อนช่วยชีวิตเขาไว้ได้

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ตารางแข่ง ซีเกมส์ 2025 วันที่ 17 ธ.ค. 68 วันนี้ พร้อมช่องถ่ายทอดสด

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
คลิปใจสลาย สุนัขสุดซื่อสัตย์ยืนเฝ้าร่างเจ้าของ เหยื่อกราดยิง ‘บอนได’ ออสเตรเลีย ข่าวต่างประเทศ

คลิปใจสลาย สุนัขสุดซื่อสัตย์ยืนเฝ้าร่างเจ้าของ ไม่กลัวตาย เหยื่อกราดยิง ‘บอนได’ ออสเตรเลีย

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

รวบสาวนิวซีแลนด์ขโมยของเล่นผู้ใหญ่-ขโมย “ขาแกะ” มาใช้ขู่พนักงานขนส่ง ก่อนฉกเงินในรถ

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ระทึก! เครื่องบินเจ็ตบลูหวิดชนเครื่องบินทหารสหรัฐฯ กลางอากาศ เผยเครื่องบินทหารปิดเครื่องระบุตำแหน่ง

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลูกชาย &quot;อองซานซูจี&quot; หวั่นแม่เสียชีวิตแล้ว ถูกตัดขาดโลกภายนอก 2 ปี ไร้ข่าวคราว ข่าวต่างประเทศ

ลูกชาย “อองซานซูจี” หวั่นแม่เสียชีวิตแล้ว ถูกตัดขาดโลกภายนอก 2 ปี ไร้ข่าวคราว

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปู มัณฑนา โดนฟ้องอาญา 19 คดี มีภาวะเสี่ยงฆ่าตัวตาย เดินหน้าฟ้อง ลิลลี่ เหงียน บันเทิง

ปู มัณฑนา โดนฟ้องอาญา 19 คดี มีภาวะเสี่ยงฆ่าตัวตาย เดินหน้าฟ้อง ลิลลี่ เหงียน

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
อันดับกองทัพโลกปี 2025 เศรษฐกิจ

อันดับกองทัพโลก 2025 เช็ก Top 10 ครองแชมป์เหนียวแน่น ส่องสถานะไทยไม่น้อยหน้า

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

สรุปเหรียญซีเกมส์ 2025 รอบเย็น 16 ธ.ค. 68 ไทยฟอร์มร้อนแรงไม่มีแผ่ว

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
คู่รักแย่งปืน กราดยิงบอนไดล่าสุด ข่าวต่างประเทศ

เปิดคลิปนาทีชีวิต คู่รักรัสเซียสู้มือปืนบอนได แย่งอาวุธปกป้องฝูงชนก่อนถูกยิงเสียชีวิต

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฮุนเซน โต้ข่าวลือ ยันกัมพูชา ไร้ทหารรับจ้างต่างชาติ ร่วมรบปมขัดแย้งไทย ข่าวต่างประเทศ

ฮุนเซน โต้ข่าวลือ ยันกัมพูชา ไร้ทหารรับจ้างต่างชาติ ร่วมรบปมขัดแย้งไทย

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข้อมูลรายได้ของบริษัท ภูมิธนเกียรติ จำกัด ปี 2567 แสดงรายได้ 14.8 ล้าน. เศรษฐกิจ

เปิดรายได้ บริษัท ภูมิธนเกียรติ จำกัด ปี 2567 โกย 14.8 ล้าน

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐีใหม่ ถูกรางวัลที่ 1 กับลอตเตอรี่พลัส 8 ใบ 48 ล้าน หนุ่มชลบุรี รับเละคนเดียว 30 ล้าน เลขเด็ด

เศรษฐีใหม่ ถูกรางวัลที่ 1 กับลอตเตอรี่พลัส 8 ใบ 48 ล้าน หนุ่มชลบุรี รับเละคนเดียว 30 ล้าน

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

เชตวัน งงตาแตก จิรัฏฐ์ คุก 2 ปี คดีใบ สด.43 ปลอม แต่เอกสารออกโดยกองทัพ

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
Netflix ยุติการสร้าง Boots หลังจบซีซั่นแรก บันเทิง

Boots ซีซั่น 2 ไม่ได้ไปต่อ แม้เปิดตัวติดชาร์ต Netflix ตัดจบซีรีส์ทหารเกย์

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
กัปตัน RoV หญิงทีมชาติ เปิดใจ เคยสงสัยก่อนแข่ง แต่ทำอะไรไม่ได้ ซ้ำถูกโมโหกลบเกลื่อน ข่าวกีฬา

กัปตัน RoV หญิงทีมชาติ เปิดใจเคยสงสัย Tokyogurl ก่อนแข่ง แต่ทำอะไรไม่ได้ ซ้ำถูกโมโหกลบเกลื่อน

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน! ประกันสังคมเปิดให้ ผู้ประกันตน เปลี่ยนรพ. ประจำปี 69 แบบออนไลน์-ยื่นเองแล้ววันนี้ ข่าว

ด่วน! ประกันสังคมเปิดให้ ผู้ประกันตน เปลี่ยนรพ. ประจำปี 69 แบบออนไลน์-ยื่นเองแล้ววันนี้

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ชมคลิป TokyoGurl โชว์ฝีมือเทพ การันตีอดีตแรงก์ 1 หญิงระดับประเทศ

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

คาร์ดิฟฟ์ พบ เชลซี ดูบอลสด ฟุตบอลคาราบาว คัพ 2025/26 วันที่ 16 ธ.ค. 68

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
พนักงานขายไอติมนครนายก ข่าวอาชญากรรม

คลิปมัดชายกลัดมัน อนาจารพนง.ขายไอติมวัย 18 ปี ทุกวัน เจ้าทุกข์สุดทนแจ้งสีกากีมารีบจับ

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
สถิติหวยออกศุกร์ ตรวจหวย

สถิติหวยออก 30 ธันวาคม ย้อนหลัง 10 ปี ก่อนหวยออก งวดสุดท้ายของปี

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

‘พระราชินีฯ’ ทรงนำทัพนักกีฬาเรือใบไทย คว้าชัย 2 เรซติด ขึ้นเป็นที่ 1 ของตาราง “ซีเกมส์ ครั้งที่ 33”

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผลรางวัลสลากดิจิทัลเป่าตัง งวด 16 ธ.ค. 68 เลขเด็ด

ดวงเศรษฐีพุ่ง เป๋าตังรางวัลที่ 1 แตก 28 ใบ คนเดียวรับเละ 30 ล้าน สลากดิจิทัล 16/12/68

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Bas Basเผยแพร่: 16 ธ.ค. 2568 22:30 น.| อัปเดต: 16 ธ.ค. 2568 17:45 น.
92
Photo of Bas

Bas

ผู้สื่อข่าวกีฬา จบการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีประสบการณ์เขียนข่าวกีฬากับ SMMSport กว่า 10 ปี เริ่มทำงานกับ Thaiger เมื่อ 2021 ชอบและติดตามกีฬามาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะฟุตบอลทั้งบอลไทย และต่างประเทศ 5 ลีกดังของโลก พร้อมอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอล แบบเข้าใจง่าย ให้เพื่อนๆและแฟนบอลได้ติดตามกันทุกวัน ช่องทางติดต่อ saral@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ดูดวงวันนี้ 17/12/68

4 ราศี ดวงได้เลื่อนตำแหน่ง ผู้ใหญ่เห็นผลงาน

เผยแพร่: 17 ธันวาคม 2568

ตารางแข่ง ซีเกมส์ 2025 วันที่ 17 ธ.ค. 68 วันนี้ พร้อมช่องถ่ายทอดสด

เผยแพร่: 16 ธันวาคม 2568
ลูกชาย &quot;อองซานซูจี&quot; หวั่นแม่เสียชีวิตแล้ว ถูกตัดขาดโลกภายนอก 2 ปี ไร้ข่าวคราว

ลูกชาย “อองซานซูจี” หวั่นแม่เสียชีวิตแล้ว ถูกตัดขาดโลกภายนอก 2 ปี ไร้ข่าวคราว

เผยแพร่: 16 ธันวาคม 2568
ปู มัณฑนา โดนฟ้องอาญา 19 คดี มีภาวะเสี่ยงฆ่าตัวตาย เดินหน้าฟ้อง ลิลลี่ เหงียน

ปู มัณฑนา โดนฟ้องอาญา 19 คดี มีภาวะเสี่ยงฆ่าตัวตาย เดินหน้าฟ้อง ลิลลี่ เหงียน

เผยแพร่: 16 ธันวาคม 2568
Back to top button