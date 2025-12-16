ข่าวดาราบันเทิง

นิโคล เทริโอ โพสต์เศร้า เอ็ดดี้ จิณณวัตร โปรดิวเซอร์ดัง เสียชีวิตกะทันหัน

เผยแพร่: 16 ธ.ค. 2568 09:57 น.| อัปเดต: 16 ธ.ค. 2568 10:00 น.
เอ็ดดี้ จิณณวัตร โปรดิวเซอร์ คนดัง เสียชีวิตกะทันหัน

นิโคล เทริโอ โพสต์เศร้า เอ็ดดี้ จิณณวัตร โปรดิวเซอร์คนดัง เสียชีวิตกะทันหัน คนบันเทิงร่วมอาลัย น้ำหวาน ซาซ่า-จอย T-Skirt เผยความผูกพัน ซาบซึ้งความน่ารักและการดูแลเอาใจใส่ตลอดมา

คนบันเทิงร่วมแสดงความอาลัย หลัง เอ็ดดี้ จิณณวัตร สิริวัฒน์ ผู้บริหาร ผู้บริหารบริษัท นินจา เพอร์เฟคชั่น CEO & FOUNDER of NINJA PERFECTION : total entertainment solution เสียชีวิตกะทันหัน

วันนี้ (16 ธันวาคม 2568) น้ำหวาน ซาซ่า หรือ น้ำหวาน ฐิติรัศมิ์ เจริญภักดี นักร้องและนักแสดงคนดัง ออกมาโพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรม itsmewaan เผยความในใจ ระบุว่า “ทราบข่าวเมื่อคืนยังตกใจและช็อคจนถึงตอนนี้ ทุกครั้งที่ไปคุยงานที่ office พี่เอ็ดต้องเปิด wine ดูแลอย่างดีทุกครั้ง ถ้าพี่เอ็ดเห็นข้อความที่ทุกคนรักพี่ พี่ต้องดีใจแน่ ๆ ขอบคุณสำหรับทุกความน่ารักที่มีให้หวานตลอด พี่เอ็ดคอยแนะนำหวานในเรื่องงาน และล่าสุดเรายังจะมี project สนุก ๆ ด้วยกัน ไม่ใช่แค่คุยเรื่องงาน แต่เวลาหวานไม่สบายหรือมีอะไรพี่เอ็ดจะ line มาหาเสมอ ขอให้พี่เอ็ดหลับให้สบาย และขอให้รู้ว่ามีคนรักพี่เยอะมากนะคะ RIP @eddy_kingofninja”

น้ำหวาน ซาซ่า โพสต์อาลัย โปรดิวเซอร์ดังเสียชีวิต
ภาพจาก Instagram : itsmewaan

ขณะที่ นิโคล เทริโอ นักแสดงคนดัง โพสต์ข้อความผ่านอิสตาแกรม nicole_officialaccount ระบุข้อความเป็นภาษาอังกฤษว่า “I hope you know how much you meant to me. หลับให้สบายนะคะ, dear Eddy.” แปลเป็นภาษาไทยได้ว่า “ฉันหวังว่าคุณจะรู้ว่าคุณมีความหมายกับฉันมากแค่ไหน หลับให้สบายนะคะ, Eddy ที่รัก”

นิโคล เทริโอ โพสต์อาลัย โปรดิวเซอร์ดังเสียชีวิต
ภาพจาก Instagram : nicole_officialaccount

ส่วน จอย T-Skirt หรือ ธัญพร สนธิขันธ์ อดีตเกิร์ลกรุ๊ปชื่อดังยุค 90 เขียนข้อความอาลัยต่อการจากไปของ เอ็ดดี้ จิณณวัตร เผยความในใจว่า “ยากที่จะเชื่อว่า พี่เอ็ดดี้ จะไม่ได้อยู่ตรงนี้แล้ว โลกจะเงียบเหงาลงไปมากเพราะไม่มีเสียงหัวเราะที่เป็นเอกลักษณ์และพลังงานที่ล้นเหลือของพี่ ขอบคุณที่พี่ทำให้ชีวิตของจอยพิเศษขึ้นในทุกการให้เกียรติของพี่ ขอบคุณที่พี่คิดถึงน้องสาวคนนี้เสมอ ขอให้พี่ไปสู่สุคติ”

จอยขอให้พี่เดินทางอย่างสงบนะคะ RIP … P’Eddy @eddy_kingofninja Jinnawat Siriwat

จอย T-Skirt สูญเสียโปรดิวเซอร์คนดัง
ภาพจาก Instagram : joy_tskirt
เอ็ดดี้ จิณณวัตร
ภาพจาก Instagram : eddy_kingofninja

เผยแพร่: 16 ธ.ค. 2568 09:57 น.| อัปเดต: 16 ธ.ค. 2568 10:00 น.
