ลิลลี่ เหงียน ลั่น พร้อมมีผัวใหม่ สเปกใหม่ไม่เกี่ยง "ขอทาน" ก็ได้ แค่ตัวหอม-พลังงานดี

เผยแพร่: 04 พ.ย. 2568 10:49 น.| อัปเดต: 04 พ.ย. 2568 10:51 น.
131
ลิลลี่ เหงียน ลั่น พร้อมมีผัวใหม่ สเปกใหม่ไม่เกี่ยง "ขอทาน" ก็ได้ แค่ตัวหอม-พลังงานดี

ลิลลี่ เหงียน เปิดใจโสด 6 ปี พร้อมมีผัวใหม่ เล่าหมดวีรกรรม 7,000 สเปกใหม่ไม่เกี่ยง “ขอทาน” ก็ได้ แค่ตัวหอม-พลังงานดี

ลิลลี่ เหงียน ล่าสุดมาเปิดใจ กับ เอ๊ะ อิศริยา สายสนั่น ในรายการวิดีโอพอดแคสต์ “โสดโซไซตี้ (Single Society)” ทางยูทูบช่อง KRP Entertainment ลั่นปีนี้ต้องมีผัว พร้อมยืนยันว่าไม่เครียดเรื่องโสด เพราะทุกความเหงา เราใช้เงินฟาด

ยอมรับว่าการโสด 6 ปีที่ผ่านมา เป็นเพราะอยากเอาชนะตัวเอง อยากหาเงินเลี้ยงดูตัวเองได้ หลังจากที่ผ่านมามีแต่แฟนคอยดูแล ลิลลี่กล่าวว่า “นี่โง่ทุกเรื่อง ฉลาดเรื่องเดียว คือการเลือกผัว”

ลิลลี่ยอมรับว่า “ซื้อกิน” เล่าอย่างตรงไปตรงมาว่า มันไม่ใช่การใช้เงินฟาด แต่มันคือ “นิ้วคัน” หรือ “ของขาด” ตนไม่ได้มองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเล่น ๆ แต่ได้ปรึกษาแพทย์มาแล้ว “เราก็ทำงานเหนื่อย เครียดด้วย… มันจะเป็นโรคมะเร็งมดลูกด้วย เพราะมันไม่ได้ใช้งาน” หลังจากนั่งสมาธิถามตัวเองอยู่นาน ก็ตัดสินใจ “ถ้ามันไม่ไหวจริง ๆ ก็ 7,000 ก็มี”

เรื่องนี้ ตนนำไปพูดคุยกับ “อาเซน” ลูกชายวัย 11 ขวบตรง ๆ “ลี่ก็พูดกับอาเซน อาเซน หม่าม้าเนี่ย จ้างแฟนมา 1 วัน 7,000 น่ะลูก หนูคิดยังไงอ่ะ หม่าม้าไม่ดีใช่ไหมลูก”

คำตอบที่ได้จากลูกชายคือ “หม่าม้าทำถูกต้องแล้วครับ ถ้าหม่าม้ามีความสุข ผมก็โอเคครับ” ลิลลี่ยังเล่าอีกว่า ลูกชายอยากให้ตนมีแฟนมาก จะได้ไปเล่นกับแฟนบ้าง เพราะเล่นกับลูกเยอะจนลูกเหนื่อย

ลิลลี่ เหงียน เปิดใจโสด 6 ปี พร้อมมีผัวใหม่ เล่าหมดวีรกรรม 7,000 สเปกใหม่ไม่เกี่ยง "ขอทาน" ก็ได้ แค่ตัวหอม-พลังงานดี

จากสเปก “หล่อ แก่ รวย” ตอนนี้ไม่เกี่ยง ต้องการคนพลังงานบวก

เมื่อปรัชญาชีวิตเปลี่ยน จากผู้รับเป็นผู้ให้ สเปกผู้ชายจึงเปลี่ยนตาม ลิลลี่เผยว่า แต่ก่อนสเปกต้องหล่อ แก่ รวย แต่ตอนนี้ อะไรก็ได้ “คุณเป็นพ่อค้าก๋วยเตี๋ยว หรือเป็นใด ๆ ขอทานใด ๆ อะไรก็แล้วแต่ แต่ถ้าพลังงานของคุณทำให้ลี่มีความสุขได้ ลี่ก็เอาคุณเป็นผัวเหมือนกัน” ผู้ชายคนต่อไป ไม่จำเป็นต้องร่ำรวยเหมือนอดีตสามี แต่มีเงื่อนไขสำคัญที่ขาดไม่ได้คือความคิดดี ตัวต้องหอม ลี่ชอบคนหอม ตอนนอนลี่ยังทาลิปสติก ฉีดน้ำหอมนอนเลย

“ผู้ชายรวย ไม่ต้องการผู้หญิงหน้าเงิน” ด้วยประสบการณ์ตรง ลิลลี่วิเคราะห์ว่า “ผู้ชายรวยเนี่ย เขาฉลาดมาก เขาไม่ได้ต้องการผู้หญิงหน้าเงิน เขาต้องการผู้หญิงที่สามารถมอบความสุขให้เขาได้”

เมื่อถูกถามกลับว่า แล้วเธอมีดีอะไรที่ผู้ชายดี ๆ ยอมทุ่มเทให้ ลิลลี่ตอบอย่างมั่นใจว่า “คุณจะเหมือนอยู่เครื่องสวิง” หน้าที่ของผู้ชายคือมารับความสุขจากตน “สามีทำงานมาเหนื่อย ๆ ลี่เนี่ย จัดดอกไม้ หอม ไฟเฟย… พร้อมแล้ว” ตนให้ความสำคัญกับเรื่องบนเตียงมาก นิยามว่าเป็นความรักอันบริสุทธิ หรือ “make love”

“ลี่อ่ะ ชอบเล่นบทบนเตียงมากเลย” เธอยอมรับว่าชอบดูละคร แล้วนำมาปรับใช้ “วันนี้เป็นนางทาส” หรือบางวันก็สวมบทบาทจากหนังญี่ปุ่นที่เคยดูผ่านตา

ด้วยเหตุนี้ ลิลลี่จึงกล้าประกาศว่า “ลี่เชื่อว่าลี่มีร้อยผัวได้” เพราะถ้าใครรับความสุขจากเธอไม่ได้ หรือเธอรับความอบอุ่นจากเขาไม่ได้ เธอก็พร้อมเขี่ยทิ้งและไปต่อ

ลิลลี่ เหงียน เปิดใจโสด 6 ปี พร้อมมีผัวใหม่ เล่าหมดวีรกรรม 7,000 สเปกใหม่ไม่เกี่ยง &quot;ขอทาน&quot; ก็ได้ แค่ตัวหอม-พลังงานดี

หัวใจบริสุทธิ์ กับวีรกรรม 5 แสน

แม้จะฉลาดเรื่องเลือกคู่ แต่ลิลลี่ยอมรับว่าเรื่องอื่นโง่ โดยเฉพาะเรื่องใจอ่อนกับคน วีรกรรมสุดเจ็บปวดครั้งหนึ่ง เมื่อไปนั่งกินก๋วยเตี๋ยว แล้วเห็นเจ้าหนี้นอกระบบบุกมาพังร้าน จะทำร้ายแม่ค้า “ลี่เห็นไม่ได้ หัวใจบริสุทธิ์มาก” เธอจึงเข้าไปขวาง “พี่เขาติดหนี้พี่เท่าไหร่ 500,000 หนูใช้เลย”

ผลปรากฏว่า วันรุ่งขึ้น แม่ค้าร้านก๋วยเตี๋ยวปิดร้านหนีไปเลย ตนช่วยคนแบบนี้มาตลอด แม้คนจะว่าโง่ แต่ตนมองว่าให้ด้วยใจบริสุทธิ์ “คุณที่เอาของลี่ไป ลี่ให้ด้วยใจ แต่รู้ไหมว่าที่คุณเอาไป คุณซื้อกรรมฉันไปนะ”

ปัจจุบัน ลิลลี่เรียนรู้แล้วว่าต้องรอบคอบมากขึ้น “ทุกวันนี้ไม่ให้ยืมแล้ว ชีวิตตัวเองยังเอาตัวไม่รอดเลย เพิ่งรู้ว่าการหาเงินด้วยตัวเองมันยากลำบากขนาดนี้” ตอนนี้มีความสุขกับการรักตัวเอง คุยกับต้นไม้ คุยกับมด และรอคอยการมาถึงของ “ผัว” คนต่อไปอย่างมีความสุข “ห้องเสร็จเมื่อไหร่ ลี่มีผัวเมื่อนั้น”

ลิลลี่ เหงียน ลั่น พร้อมมีผัวใหม่ สเปกใหม่ไม่เกี่ยง “ขอทาน” ก็ได้ แค่ตัวหอม-พลังงานดี

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
