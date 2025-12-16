คลิปตะลุมบอน แฟนบอล “บีจี-เมืองทอง” ใส่กันยับก่อนเกมแข่ง ตำรวจเข้ามาห้ามก็ไม่ฟัง

ใส่กันนัวนอกสนาม เมื่อแฟนบอลของ บีจี ปทุม ยูไนเต็ด กับ เมืองทอง ยูไนเต็ด มีการทะเลาะวิวาทกันวุ่นวายบริเวณนอกสนาม ก่อนที่ทั้งสองทีมจะลงทำการแข่งขัน
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขุ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา (14 ธันวาคม) ก่อนเกมการแข่งขันฟุตบอล บีวายดี ซีไลออน ซิกส์ ลีกหนึ่ง 2025-26 คู่ระหว่าง บีจี ปทุม ยูไนเต็ด เปิดรังเหย้าต้อนรับการมาเยือนของ เมืองทอง ยูไนเต็ด
เกมนัดนี้ถือว่าสำคัญอย่างมาก โดยเฉพาะทางฟากของผู้มาเยือนอย่าง “กิเลนผยอง” ที่อยู่ในโซนท้ายตาราง สุ่มเสี่ยงที่จะหล่นมาอยู่ในโซนตกชั้น
และด้วยความตึงเครียดของสถานการณ์ของสโมสร เชื่อว่านั่นอาจจะเป็นตัวจุดประกายที่ทำให้แฟนบอลของทั้งสองฝ่ายเข้าปะทะกันอย่างดุเดือดบริเวณนอกสนาม ทรู บีจี สเตเดี้ยม จนเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องเข้ามาห้ามปรามแฟนบอลทั้งสองฝั่ง
ชมคลิปเหตุการณ์ได้ที่นี่
ทั้งนี้ ผลการแข่งขันเป็นทางทัพ เดอะ แรบบิท ที่เปิดบ้านเอาชนะไปได้ 3-0 ส่งผลให้ บีจี ปทุม ยูไนเต็ด ขยับขึ้นมารั้งอันดับที่ 5 ของตารางคะแนนที่ 25 แต้ม ส่วนทางด้าน เมืองทอง ยูไนเต็ด มี 13 คะแนนเช่นเดิม และมีแต้มเหนือโซนตกชั้นเพียงแค่ 2 แต้มเท่านั้น
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
ติดตาม The Thaiger บน Google News: