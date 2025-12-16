รู้ตัวแล้ว “แข้งดังบราซิล” เมาปลิ้น-ตบอดีตตำรวจนิวยอร์กคว่ำที่อุดร หลังเปิดตัวทีมใหม่ได้ 3 วัน
ออสวาโด ดอสซานโตส เนโต กองหน้าป้ายแดงสโมสรดังอุดรธานี ก่อเรื่องฉาวชักดาบค่าเหล้า ปัดจ่ายบิล 5,100 บาท หลังสสั่งเบียร์ เรียกเด็ดดริงค์มานั่งดื่มยันเช้า ก่อนทำร้ายเจ้าของร้าน อดีตตำรวจมะกันพร้อมภรรยาผ่านมาเห็นถ่ายคลิปหลักฐานกลับเจอฝ่ามือตบจนล้มคว่ำ แถมจะซิ่งเก๋งหนี
กลายเป็นเหตุฉาวตอนรุ่งสางกลางเมืองอุดรธานี หลังจากเมื่อเวลา 10.40 น. ของวันที่ 15 ธ.ค.2568 ที่ผ่านมา ความเงียบสงบในซอยสัมพันธมิตร เขตเทศบาลนครอุดรธานี พังทลายลง เมื่อ ร.ต.อ.พงศ์พล ผิวผ่อง รอง สวป.สภ.เมืองอุดรธานี รับแจ้งเหตุความวุ่นวาย ชายชาวต่างชาติคนหนึ่งปฏิเสธการจ่ายค่าสุราและเริ่มใช้ความรุนแรง เจ้าหน้าที่สายตรวจ 191 จึงรุดไปยังที่เกิดเหตุ
ต่อมาภาพที่ปรากฏเบื้องหน้า คือ ชายผิวสีรูปร่างสูงใหญ่กำยำ สวมเพียงกางเกงขาสั้นสีเขียวและรองเท้าผ้าใบ ยืนอยู่กลางถนนหน้าศูนย์รวมบาร์และร้านอาหาร “เดย์แอนด์ไนท์” โดยเจ้าตัวอยู่ในอาการเมามายและคล้ายจะพร้อมทะเลาะวิวาท โดยมี น.ส.กัลยาณี เจ้าของร้านทินเดอร์บาร์ วัย 29 ปี และพนักงานร้านยืนล้อมชายคนดังกล่าวไว้พร้อมกับเสียงโวยวายต่อเนื่อง
ทั้งนี้ น.ส.กัลยาณี เล่าถึงจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์ ชายคนดังกล่าวซึ่งทราบต่มาว่า เป็นนักฟุตบอลชื่อดังชาวบราซิล ชื่อออสวาโด ดอสซานโตส เนโต อายุ 42 ปี สัญชาติบราซิล ซึ่งเจ้าตัวเดินเข้ามาในร้านเพียงลำพังตอนเวลาตี 3 จากนั้นสั่งเบียร์ดื่มจำนวนมาก แถมยังเลี้ยงเครื่องดื่มพนักงานทุกคนในร้าน เวลาล่วงเลยจนเกือบเช้า บิลค่าใช้จ่ายจบลงที่ตัวเลข 5,100 บาท
เมื่อถึงเวลาต้องจ่าย ชายผู้นี้กลับนิ่งเฉยอ้างว่าแอปพลิเคชันธนาคารล็อก ต้องยืนยันตัวตนหรือต้องติดต่อธนาคาร โดยนั่งถ่วงเวลาจนถึง 9 โมงเช้า เจ้าของร้านต้องการพักผ่อนจึงเสนอให้เขาเดินไปกดเงินที่ตู้เอทีเอ็ม แต่เมื่อเดินออกมา ชายต่างชาติรายนี้กลับแสดงเจตนาจะหนีไปที่รถเก๋งฮอนด้า ซีวิค สีดำ ทะเบียน กต 2339 ประจวบคีรีขันธ์
ในขณะนั้น นายดักลาส โรบิน บาร์เกอร์ อดีตตำรวจนิวยอร์กวัย 74 ปี เดินผ่านมาพร้อมภรรยา ด้วยสัญชาตญาณเก่าของผู้พิทักษ์สันติราษฎจึงมีการหยุดดูและพยายามเข้าเจรจา พร้อมยกโทรศัพท์ขึ้นบันทึกภาพ แต่หลังจากพูดคุยไม่นานปรากฏเกิดเรื่องไม่คาดฝันเมื่อ ชายบริซิลใช้ฝ่ามือฟาดเข้าที่ใบหูซ้ายของอดีตตำรวจมะกันอย่างรุนแรง เสียงตบดังสนั่นจนล้มลงกับพื้น
ความรุนแรงขยายวงกว้าง น.ส.กัลยาณี พยายามเข้าไปขวางไม่ให้ชายคลั่งขึ้นรถ แต่กลับถูกกระแทกหน้าจนล้มคว่ำ
อ้างอิงจากรายงานของข่าวสด ชายต่างชาติอาศัยจังหวะนั้นวิ่งไปเปิดประตูรถ แต่พนักงานร้านกรูกันเข้ามาขัดขวางและดึงตัวเขาออกมา การตะลุมบอนเกิดขึ้น ชาย 2 คนได้รับบาดเจ็บ มีแผลถลอกตามใบหน้าและแขน ต่อมาทราบว่าเป็พนักงานในร้าน
ในความชุลมุน น.ส.กัลยาณี คว้ากระเป๋าสตางค์ของผู้ก่อเหตุออกมาได้ แต่ชายต่างชาติเห็นท่าไม่ดีจึงรีบกระโดดขึ้นรถและขับหนีออกไป
สำหรับ นายออสวาโด ดอสซานโตส เนโต (Osvaldo dos Santos Neto) วัย 42 ปี คือนักฟุตบอลอาชีพ ตำแหน่งกองหน้า เคยค้าแข้งอยู่ในไทยลีกหลายสโมสร และเพิ่งเซ็นสัญญาเปิดตัวกับสโมสรอุดรยูไนเต็ดได้เพียง 3 วัน.
